Самое интересное за неделю с 13 по 19 января

Минсельхоз готовит постановление об ограничении экспорта зерна

Минсельхоз начал подготовку проекта постановления правительства о введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых агрокультур из страны в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза. Позднее стало известно, что объем квоты может составить 20 млн т и они будет действовать до 1 июля. В середине декабря министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказывал, что ведомство разрабатывает механизм возможного ограничения экспорта зерна. При этом он заверял, что инструмент будут использовать только при острой необходимости, когда объем вывоза продукции превысит установленный лимит экспортных возможностей.

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Эксперты прогнозируют рост цен на пшеницу

Экспортные котировки на российскую пшеницу с протеином 12,5% на базисе FOB Новороссийск к 10 января выросли до максимального показателя в сезоне-2019/20 года и в среднем превысили $220/т. В конце 2019 года они были на уровне $217,5/т. Уменьшение предложения на фоне сильного рубля и ограниченных продаж на внутреннем рынке поддерживают цены. Экспортеры занимают выжидательную позицию и не спешат с продажами, рассчитывая на дальнейшее повышение цен, что также связано с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. По прогнозам отраслевых экспертов, до конца февраля цены на пшеницу продолжат укрепляться, соответственно, экспорт в ближайшее время будет идти достаточно активно.

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Цитата недели

После оглашения президентом послания Федеральному собранию, в котором в том числе прозвучали предложения об изменении Конституции, правительство в полном составе ушло в отставку. Путин поблагодарил кабинет министров за совместную работу, выразив удовлетворение достигнутыми результатами.

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США и Китай заключили торговую сделку

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения между странами. Согласно новым договоренностям, Китай в течение двух лет должен на $200 млрд увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции и других товаров. Вашингтон, в свою очередь, не стал повышать пошлины на китайские телефоны, игрушки, ноутбуки и другие товары. При этом Трамп оставил «козырь для [дальнейших] переговоров»: по-прежнему будут действовать пошлины в размере 25% на товары из Китая общей стоимостью $250 млрд. Они будут в силе до тех пор, пока стороны не заключат сделку второго этапа.



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«Агроэко» открыла вторую очередь СГЦ в Воронежской области

Компания «Агроэко» ввела в эксплуатацию две площадки селекционно-генетического центра (СГЦ) в Бобровском районе Воронежской области, сообщается на сайте группы. Комплексы рассчитаны на 3,5 тыс. свиноматок, в проект было инвестировано 4 млрд руб. СГЦ позволит уменьшить зависимость от импорта, даст возможность обновлять стадо непрерывно и независимо от поставок животных из-за границы, наращивать экспортный потенциал. Холдинг надеется на открытие экспортных рынков, чтобы отправлять продукцию в другие страны, в том числе в Китай.

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Задача недели

Одним из приоритетов нового правительства будет дальнейший рост аграрного сектора. Продовольственная безопасность страны почти полностью обеспечена, поэтому важно развивать поставки за рубеж, причем не только зерна, но и других продуктов растениеводства и животноводства, уверен глава кабмина.

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В ближайшие недели подсолнечник может заметно подорожать

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на подсолнечник, сейчас они немного ниже, чем год назад. Хотя год только начался, уже очевидно, что маслозаводы готовы покупать семечку дороже, чем в декабре. Такая динамика в первую очередь связана с увеличением стоимости растительных масел на мировом рынке. Кроме того, экспортный спрос на подсолнечник сохраняется на высоком уровне: с начала сезона из России вывезено более 300 тыс. т маслосемян, что является абсолютным рекордом за последние 20 лет.

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«ЭкоНива» расширяет производство

«ЭкоНива» будет развивать молочное животноводство в Алтайском крае. В этом году компания планирует начать строительство молочного комплекса на 6 тыс. коров, которые будут давать 180 т молока в день или около 56 тыс. т в год. Инвестиции составят около 3 млрд руб. Запуск намечен на 2021 год. Молоко планируется отправлять на переработку в Новосибирскую область.

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Цифра недели

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Огурцы и томаты стали лидерами роста цен

Огурцы и томаты стали лидерами роста цен в начале года, следует из данных Росстата. По его данным, с 1 по 9 января плодоовощная продукция в среднем подорожала на 2,8%, при этом стоимость огурцов увеличилась на 9,4%, томатов — на 5,4% относительно конца декабря. Это временное явление — сказывается сезонность и увеличение спроса в праздники. В целом цены на томаты и огурцы устойчиво снижаются на фоне роста внутреннего производства.

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