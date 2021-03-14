Самое интересное за неделю с 8 по 14 марта

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В России вводят постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги



Правительство будет постоянно мониторить цены на потребительские товары и услуги, закрепив за ведомствами их конкретный перечень. В случае ускоренного роста цен или рисков подорожания чиновников обяжут предлагать меры экономического реагирования. Мониторингом и оценкой динамики цен займется Минэкономразвития совместно с Росстатом и ФАС. Если в ходе мониторинга будет обнаружена тенденция к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или выявлены риски существенного подорожания, то об этом будут уведомляться профильные министерства и ведомства. Они также должны будут подготовить и представить правительству предложения по возможным мерам экономического реагирования.



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Минэкономразвития прорабатывает механизм «демпфера» для растительного масла

Минэкономразвития по поручению председателя правительства прорабатывает механизм демпфера для растительного масла по аналогии с тем, который со 2 июня будет действовать на рынке зерна. Об этом глава ведомства Максим Решетников сказал на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Регулирование экспорта растительного масла может начаться не раньше сентября, с нового сезона на рынке масличных и продуктов их переработки. Также Решетников подчеркнул важность того, чтобы аграрии увидели, что собранные деньги возвращаются в сельское хозяйство.



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Цитата недели





На совещании у главы государства о мерах по повышению инвестиционной активности председатель совета директоров группы «Русагро» Вадим Мошкович обратил внимание на введение экспортных ограничений на зерновом рынке в условиях роста цен на составляющие себестоимости. Он допускает, что квоты на вывоз зерна и плавающая пошлина сделают выращивание пшеницы нерентабельным, также опасения вызывает обсуждение введения аналогичных мер регулирования на рынке растительного масла. Путин напомнил, что бизнес должен развиваться не в ущерб гражданам страны, что аграрии добиваются успехов благодаря многолетней системной поддержке со стороны государства, а также сказал, что нынешние ограничения связаны с извлечением сверхприбыли.



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Минсельхоз предложил зафиксировать цены на основные виды минеральных удобрений как минимум на два-три месяца, на время весенних посевных работ. В качестве ценовой базы предполагается использовать формулу: справедливая цена равна среднему уровню 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год. Поводом для обсуждения заморозки цен послужило удорожание минеральных удобрений. По итогам прошлого года Росстат зафиксировал увеличение цен производителей по ряду позиций от 11% до 41%. С начала этого года средняя цена отдельных видов удобрений для аграриев выросла еще на 10-20%. Министерство также предлагает включить минеральные удобрения в перечень товаров, по которым на биржу предоставляется информация по договорам, заключенным вне организованных торгов.



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В Крыму и на Кубани началась посевная кампания

В Краснодарском крае почти на месяц позже обычного стартовала весенняя посевная кампания. Закончить работы планируется в оптимальные сроки — до 1 мая. Как и в прошлом году, аграриям края предстоит засеять около 1,8 млн га, в том числе почти 740 тыс. га займут зерновые и зернобобовые агрокультуры. Также сев начался в Крыму, аграрии заняли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми 2,4 тыс. га из запланированных 84 тыс. га. В прошлом году весенняя посевная в республике началась раньше, чем в других регионах — 12 февраля. В 2021-м яровой сев в Крыму и в Краснодарском крае начался позже из-за погодных условий: в феврале там сильно похолодало и выпал снег.



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Рекомендация недели







Росптицесоюз разослал птицеводческим предприятиям рекомендации, направленные на стабилизацию отпускных цен и восстановление объемов производства, посоветовав сфокусироваться на выпуске товаров с меньшей добавленной стоимостью. Так, отраслевая организация предложила производителям «обратить особое внимание на ассортимент продукции, наиболее востребованной малоимущими слоями населения» и «оптимизировать ассортимент продукции под меняющийся спрос со стороны потребителя, что позволит сократить затраты в целом на выработку дорогостоящей продукции». Отраслевые эксперты считают рекомендации достаточно спорными.



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Посевная снова подорожает

Подготовка к весенним полевым работам проходит штатно, в ближайшее время регионы Юга начнут массовый сев, рассказал на заседании правительства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Общая посевная площадь под урожай 2021 года должна составить 80,5 млн га, прогнозирует ведомство. Аграрии на 100% обеспечены семенами зерновых агрокультур, трудностей с закупкой ГСМ нет, потребность в минеральных удобрениях также будет полностью обеспечена, доложил министр. При этом он отметил, что стоимость дизельного топлива по сравнению с прошлым годом немного снизилась, однако на 10% выросли цены на 92-й бензин, также ощутимо подорожали удобрения. «Агроинвестор» спросил участников рынка, насколько они готовы к яровому севу, и как он может подорожать.



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Датские инвесторы продают агрокомплекс в Тамбовской области

Агрокомплекс «Тамбовский», созданный с участием датских инвесторов, может быть продан владельцам холдинга «АПК Юность». Компания подала ходатайство в ФАС о приобретении 98,98% ООО «Тамбовагроинвест», которому принадлежит «Тамбовский». Земельный банк компании составляет 44 тыс. га, говорится на ее сайте. Стоимость сделки может составить 1,7-2,6 млрд руб., исходя из того, что цена земли в Тамбовской области составляет 40-60 тыс. руб. за гектар. Сделка позволит покупателю увеличить земельный банк более, чем до 70 тыс. га.



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Danone запустила в городе Лабинск (Краснодарский край) производство растительных напитков, инвестиции в проект составили 1 млрд руб. На данный момент завод уже выпускает овсяное, миндальное и кокосовое «молоко» под брендом Alpro. Производством данных напитков ранее занимались только в Бельгии, Франции и Великобритании.



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