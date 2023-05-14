Самое интересное за неделю с 8 по 14 мая

flickr.com

Минсельхоз утвердил предельные уровни минимальных цен, при достижении которых в сезоне-2023/24 могут проводиться закупочные интервенции зерна и сахара. Также агроведомство утвердило максимальные цены для товарных интервенций на этот период. Интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожаев 2022 и 2023 годов и сахара производства 2022-2024 годов. Закупочная цена на мягкую пшеницу 3-го класса установлена на уровне 17,82 тыс. руб./т (с НДС), на мягкую пшеницу 4-го класса — 16,83 тыс. руб./т. Предельные уровни минимальных цен на рожь не ниже 3-го класса составляют 12,65 тыс. руб./т, на ячмень — 14,63 тыс. руб./т.



Подробнее



Гидрометцентр: состояние озимых преимущественно хорошее

В Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах состояние озимых преимущественно хорошее, иногда удовлетворительное, хотя на отдельных полях Кировской, Саратовской, Оренбургской областей озимые в плохом состоянии из-за зимних повреждений, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах тоже хорошие условия для озимых. «Лишь на отдельных полях республик Северного Кавказа и на востоке Ставропольского края в пахотном слое почвы содержалось менее 10 мм продуктивной влаги», — отметил он.



Подробнее



Минсельхоз США опубликовал первые прогнозы по балансу рынка зерновых в сезоне-2023/24. По оценке аналитиков, в этом году урожай пшеницы в России может составить 81,5 млн т без учета Крыма и новых регионов против 92 млн т в 2022-м. Производство фуражного зерна оценивается на уровне 42,15 млн т (44,13 млн т в прошлом году). Экспортный потенциал России по пшенице оценивается в 45,5 млн т — на 1 млн т больше, чем в текущем сезоне. По объемам вывоза страна может значительно опередить ближайшего преследователя — страны Евросоюза, которые в сумме экспортируют 38 млн т пшеницы.



Подробнее



Производители ягод не спешат расширять производство

Ситуация с инвестициями в закладку новых ягодников в России обстоит непросто. «Вопрос в том, чтобы сохранить уже имеющиеся площади. Мы видим, что уже сейчас некоторые садовые и ягодные хозяйства ищут покупателей на свои активы», — рассказала «Агроинвестору» гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. Также, по ее словам, продолжаются сложности с поставками необходимых средств производства. Кроме того, если правила локализации производства посадочного материала будут приняты в текущей редакции, то они окажут деструктивное влияние на возможности хозяйств по закладке насаждений как плодовых, так и ягодных культур.



Подробнее



Две структуры, связанные с владельцем группы компаний «Таврос» Рустемом Миргалимовым и агрохолдингом «Комос Групп», заинтересовались покупкой птицефабрики «Комсомольская» в Пермском крае, которая специализируется на производстве столового куриного яйца, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Торги по продаже предприятия, принадлежащего банку непрофильных активов «Траст», состоятся 19 мая, стартовая цена составляет 2 млрд руб.



Подробнее



«Атлантис» вложит 2,6 млрд рублей в строительство завода по выпуску сыров и мороженого

ГК «Атлантис» планирует до 2025 года реализовать в Калининградской области несколько инвестиционных проектов, общие инвестиции составят 18,6 млрд руб. Один из них — завод по переработке молока и производству молочной продукции за 2,6 млрд руб. Мощность предприятия превысит 65 тыс. т готовой продукции в год. Там будут выпускаться сыры, мягкое мороженое, молочные коктейли.



Подробнее



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

