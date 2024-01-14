Самое интересное за неделю с 8 по 14 января

А. Гордеев

В 2023 году выручка от экспорта продукции АПК выросла на 14%

Объем экспорта агропромышленной продукции из России в 2023 году оценочно увеличился на 14% в денежном выражении, несмотря на санкции, рассказала в интервью РИА «Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко. Она отметила, что Россия поставляла продовольствие в 169 стран, среди основных партнеров — Китай, Турция, Казахстан, Египет, Белоруссия, Индия, Саудовская Аравия и Узбекистан. В 2022 году Россия экспортировала продукцию АПК на $41,6 млрд, по итогам 2023-го ожидается рост до более чем $45 млрд.



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ФАО ООН: индекс цен на продовольствие в 2023 году снизился на 13,7%

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, в 2023 году индекс цен на продовольствие (средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп) снизился на 13,7% относительно среднего значения 2022-го, когда котировки на определенные товары, в том числе зерновые, достигли пикового уровня. В 2023-м рост по сравнению с 2022-м среди групп товаров показал только сахар. В целом в декабре базовый уровень мировых цен на продовольственные товары снизился на 1,5% по сравнению с ноябрем, составив в среднем 118,5 пункта — на 10% меньше, чем в декабре 2022 года.



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В магазинах могут появиться полки с бесплатными продуктами питания

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в Госдуму законопроект, который обязывает торговые сети и продуктовые магазины создавать специальные полки для продуктов питания с истекающим сроком годности. Эти продукты будут доступны бесплатно для пенсионеров и социально уязвимых граждан, которые смогут подтвердить свой статус документами. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в России продолжает существовать проблема неэффективного использования продовольствия: в России ежегодно выбрасывается 17 млн т пищевых отходов на 1,6 трлн руб.



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Бывший владелец «Магнита» Сергей Галицкий приобрел маслозавод

Сельхозпредприятие «Юг», зарегистрированное в Армавире (Краснодарский край) и принадлежащее Сергею Галицкому, приобрело компанию «Южный полюс» из кубанского Кропоткина, следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. «Южный полюс» выпускает растительное масло под брендом «Краснодарское отборное». Ежегодно компания может переработать до 100 тыс. т сырья. По данным Rusprofile, ее выручка в 2022 году составила 5,7 млрд руб., чистая прибыль — 434 млн руб., активы — 782 млн руб.



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«Мираторг» вложит в развитие проектов в Курской области 7,2 млрд руб. Около 4 млрд руб. пойдет на строительство селекционно-семеноводческого центра (ССЦ) по производству гибридов первого поколения кукурузы и подсолнечника. Запустить его компания планирует в 2024 году. Мощность нового ССЦ составит 455 тыс. посевных единиц кукурузы и 230 тыс. посевных единиц подсолнечника. В производстве будет использоваться как российская, так и иностранная селекция, а семена пойдут не только на обеспечение потребностей «Мираторга», но и на рынок.



Другой крупный инвестиционный проект, на который будет направлено 3,2 млрд руб., — реконструкция пункта переработки сельхозживотных в Пристенском районе, благодаря чему производство влажных кормов вырастет вдвое. Сейчас мощность пункта составляет 46 тыс. т готовой продукции в год.



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ГК «ЭкоНива» по итогам 2023 года произвела 1,26 млн т сырого молока в физическом весе, что превышает результат предыдущего года на 65,5 тыс. т и является новым рекордом (в 2022 году — 1,19 млн т). Валовой надой в стандартном весе (жирность — 3,7%, белок — 3,2%) достиг 1,31 млн т (в 2022 году — 1,25 млн т). Группа остается единственным производителем в России, который добился производства более 1 млн т молока-сырья в год. В течение прошлого года средний надой на предприятиях «ЭкоНивы» составлял 105 тыс. т в месяц. Среднесуточный надой за отчетный период достиг 3,4 тыс. т (в 2022 году — 3,2 тыс. т). Надой на одну фуражную корову за год увеличился с 29,3 кг до 30,6 кг в физическом весе и с 30,7 кг до 32 кг — в стандартном.



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В Анадыре построят тепличный комплекс за 1,1 млрд рублей

В Анадыре (Чукотский автономный округ) построят тепличный комплекс со светокультурой для круглогодичного выращивания овощей. Финансировать проект предполагается из консолидированного бюджета региона. Средства будут выделяться частями в 2024 году — 832,6 млн руб., в 2025-м — 299,6 млн руб. Кроме того, более 81,6 млн руб. (80 млн руб. — из федерального бюджета, остальное — из регионального) будет направлено на модернизацию уже действующих в Анадырской агломерации теплиц.



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