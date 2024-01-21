Самое интересное за неделю с 15 по 21 января

Pixabay

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2023/24 на 1 млн т до 51 млн т, что станет новым мировым рекордом. Также на 1 млн т до 91 млн т увеличена оценка валового сбора агрокультуры (без учета Крыма и новых регионов). Оценка производства фуражного зерна в нашей стране понижена с 43,2 млн т до 42,94 млн т, прогноз его вывоза увеличен с 11,31 млн т до 11,36 млн т. По предварительным данным Росстата, валовой сбор зерна составил 142,6 млн т в чистом весе, включая 92,8 млн т пшеницы с учетом Крыма (1,34 млн т), но без новых территорий.



Подробнее



Годовая инфляция в России замедлилась до 7,4%

Годовая инфляция в России в период с 10 по 15 января замедлилась до 7,4% с 7,44% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития. В секторе продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,24%, в том числе на плодоовощную продукцию — до 1,64%, на остальные продукты питания — до 0,06%. В том числе, по данным Росстата, за неделю с 10 по 15 января розничная цена яиц снизилась на 0,2%. До этого понижательная динамика последний раз отмечалась за неделю с 20 по 26 июня прошлого года.



Подробнее



Минсельхоз сообщил, что аграрии наращивают закупки семян к весеннему севу. Сейчас обеспеченность семенами основных сельхозкультур находится на уровне прошлого года. По оперативным данным, по зерновым культурам она составляет 92,6%, по льну-долгунцу — 55,3%, по сое — 103%, по яровому рапсу — 67,5%, по овощам открытого грунта — 60%. «В настоящее время подготовка и закупка посевного материала продолжается. К старту весенней кампании будет достигнута стопроцентная обеспеченность аграриев семенами. При этом основной акцент будет сделан на увеличение объемов высева семян отечественной селекции», — говорится в сообщении агроведомства. Сельхозпроизводители рассказали «Агроинвестору», как у них обстоят дела с закупкой семян.



Подробнее



Урожай подсолнечника и сои может быть пересмотрен в сторону повышения

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, производство подсолнечника в России в 2023 году может быть повышено с текущих 16,7 млн т до 17,5 млн т, а сои — с 6,7 млн т до 6,85 млн т. При этом остается актуальной проблема высоких запасов подсолнечника и сои: только по семечке остатки к концу сезона-2023/24 могут достигнуть 1,5 млн т, отметили аналитики. В прошлом году в России было собрано около 27,6 млн т основных масличных культур. Прирост по сравнению с уровнем 2022 года, когда было собрано 26,88 млн т маслосемян, составил почти 3%.



Подробнее



«Мираторг» начал подготовку к отправке первой партии свинины в Китай со своей производственной площадки в Белгородской области, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании. Там уточнили, что отправка свинины в КНР пройдет по железной дороге, время доставки от момента загрузки на распределительном центре в Белгородской области до пункта назначения составит всего 14 дней. Первые контракты с китайскими клиентами уже подписаны, также определены артикулы продукции с учетом национальных особенностей китайской кухни.



Подробнее



Завод «ЗМС-Технолоджи», открытый в 2017 году ГК «Агро-Белогорье» в партнерстве с немецкими компаниями, будет развивать производство прицепной почвообрабатывающей техники. Сейчас компания завершает процесс выкупа долей зарубежных партнеров. Завод не входит в структуру группы компаний «Агро-Белогорье», а представляет дивизион перспективного развития, который курирует холдинг. Изначально завод создавался с целью импортозамещения иностранного оборудования для животноводческих комплексов. Сейчас предприятие кроме оборудования для животноводства занимается производством комплектующих для энергетической отрасли, оказывает услуги по порошковой покраске, а ключевым направлением становится выпуск прицепной почвообрабатывающей техники.



Подробнее



Совладельцем производителя напитков Velle стал сын первого вице-спикера Госдумы

Основатель инвесткомпании Indigo Capital Partners Петр Жуков стал владельцем 34,96% компании «Велле Холдинг», которая управляет Velle — производителем продуктов на растительной основе, следует из ЕГРЮЛ. Остальная доля принадлежит Владиславу Романовскому. По информации «Коммерсанта», Петр Жуков является сыном первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова. В Indigo Capital Partners сообщили изданию, что покупка доли в Velle вписывается в стратегию по увеличению присутствия на рынке производства и дистрибуции продуктов, особенно в сегменте здорового питания.



Подробнее



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

