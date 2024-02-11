Самое интересное за неделю с 5 по 11 февраля

М. Стулов

Как изменится механизм льготного кредитования АПК

Из-за жесткой денежно-кредитной политики Минсельхоз изменит механизм льготного кредитования АПК. Ранее льготные кредиты агросектору выдавались по ставке не выше 5%, теперь же ставку по ним решено сделать плавающей. Формулы расчета ставки будут разными для приоритетных направлений, в которых не достигнуты показатели продовольственной безопасности, и остальных отраслей агросектора. Среди первых министерство выделяет селекцию, генетику, молочное скотоводство, птицеводство, производство яиц, хлебопекарные и мукомольные производства, а также пункты по первичной переработке животноводства. Для приоритетных направлений ставка будет рассчитываться как 30% от ключевой ставки ЦБ плюс 2%, для не приоритетных — 50% плюс 2%. Например, при текущем значении ключевой ставки (16%) для приоритетных направлений кредиты будут выдаваться под 6,8%, для прочих — под 10%.



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ФАС предложила новую формулу расчета неправомерного повышения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла изменения в законопроект, который предусматривает запрет на установление неправомерно завышенных цен производителями и розничными сетями в случае значительного увеличения спроса на товары. Исходная версия проекта была направлена в правительство в декабре 2023 года и касалась ситуаций, когда цены на товары повышались более чем на 30% в течение 60 календарных дней. Согласно новым правилам, цена товара будет признана неправомерной, если в течение 60 дней она возрастет более чем на 5% от значения индекса потребительских цен (с декабря по декабрь) при условии, что такое повышение не обусловлено экономическими факторами.



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Экспорт продукции АПК в 2023 году вырос на 12%

В 2023 году экспорт продукции АПК превысил $46 млрд, что на 12% больше, чем в 2022-м. Об этом замруководителя центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе Андрей Кучеров рассказал на пленарной сессии выставки «Продэкспо — 2024». По его словам, российская продукция АПК в прошлом году поставлялась в 150 стран, причем фокус сместился в сторону дружественных государств — их доля составила 87% (плюс 20%). В 2023 году 17 стран открыли свои рынки для поставок 48 видов российской продукции.



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К 2030 году доля производства мяса птицы отечественной селекции может достигнуть 25%

К 2030 году доля производства мяса птицы на основе отечественной селекции составит не менее 25%. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе пленарной сессии тематического Дня сельского хозяйства на выставке-форуме «Россия». Он напомнил, что в прошлом году завершилось строительство селекционного центра в Подмосковье, который масштабирует первый отечественный кросс мясных кур «Смена-9».



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Аграрии оценили состояние озимых посевов

По данным Минсельхоза, озимые под урожай 2024 года заняли 20 млн га. В декабре 96% озимых посевов находились в хорошем и удовлетворительном состоянии, следующий мониторинг запланирован на февраль, говорил глава ведомства Дмитрий Патрушев на Всероссийском агрономическом совещании. Опрошенные «Агроинвестором» руководители сельхозпредприятий в ряде регионов отмечают, что зимовка озимых в этом сезоне проходит не лучшим образом. Некоторые признались, что в зиму культуры ушли не в оптимальном состоянии, правда, окончательно ситуация с посевами прояснится, когда с полей сойдет снег.



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Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США в своем февральском отчете сохранила прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2023/24 на январском уровне — 51 млн т. Оценка урожая в 2023 году — 91 млн т (без учета Крыма и новых регионов) — также осталась без изменений, как и прогноз по переходящим остаткам — 11,94 млн т. Оценку производства фуражного зерна американские аналитики тоже оставили без изменений на уровне 42,94 млн т, тогда как прогноз их экспорта повышен с 11,36 млн т до 11,39 млн т.



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Эквадор просит снять ограничения на поставки бананов в Россию



Эквадор предоставил России техническое обоснование для пересмотра ограничений на импорт бананов, заявила в интервью телеканалу Ecuavisa министр внешней торговли Эквадора Сонсолес. По ее словам, правительство стремится решить вопрос с технической точки зрения, и уверено в возможности опровергнуть любые аргументы против экспорта бананов. Она также отметила, что необходимые документы были переданы российской стороне. Ранее Россельхознадзор выразил беспокойство по поводу поставок небезопасных бананов из Эквадора в Россию (в эквадорских бананах регулярно обнаруживается карантинный объект — многоядная муха-горбатка) и попросил приостановить сертификацию для пяти экспортеров, нарушавших требования.



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