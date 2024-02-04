Самое интересное за январь

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Выдача льготных кредитов для аграриев будет зависеть от ключевой ставки ЦБ

Минсельхоз планирует внести изменения в механизм льготного кредитования аграриев. Конечная льготная ставка для заемщиков будет зависеть от ключевой ставки Центрального Банка. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе XV съезда Национального союза производителей молока. Он пояснил, что в противном случае у министерства не останется ресурсов, чтобы стабильно обеспечивать аграриев льготными кредитами. «Это будет живой механизм, в рамках которого мы сможем пересматривать уже действующие кредитные договоры», — отметил он. Когда именно начнут действовать изменения, министр не уточнил.



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В 2023 году выручка от экспорта продукции АПК выросла на 14%

Объем экспорта агропромышленной продукции из России в 2023 году оценочно увеличился на 14% в денежном выражении, несмотря на санкции, рассказала в интервью РИА «Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко. Она отметила, что Россия поставляла продовольствие в 169 стран, среди основных партнеров — Китай, Турция, Казахстан, Египет, Белоруссия, Индия, Саудовская Аравия и Узбекистан. В 2022 году Россия экспортировала продукцию АПК на $41,6 млрд, по итогам 2023-го ожидается рост до более чем $45 млрд.



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Квоты на импорт семян начнут действовать с 12 февраля

Постановлением правительства от 27 января установлены временные ограничения на ввоз определенных видов семян из недружественных стран. Ограничения будут действовать с 12 февраля по 31 декабря 2024 года. Семена из недружественных стран можно будет ввозить в пределах установленных квот, общий объем которых составит 33,1 тыс. т. Этот объем был рассчитан Минсельхозом с учетом потребностей российских производителей и баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.



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Китай разрешил начать поставки свинины и субпродуктов из России

Китай разрешил начать импорт свинины и субпродуктов из России, сообщило Главное таможенное управление КНР. Согласно информации ведомства, начиная с 24 января, «разрешается ввоз свинины и употребляемых в пищу свиных субпродуктов из России, отвечающих соответствующим требованиям». Китайские власти в сентябре 2023 года отменили временные ограничения, связанные с африканской чумой свиней, которые действовали в отношении России с 2008 года. По оценкам Национального союза свиноводов, экспорт российской свинины в КНР может составить 150-200 тыс. т в год.



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Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2023/24 на 1 млн т до 51 млн т, что станет новым мировым рекордом. Также на 1 млн т до 91 млн т увеличена оценка валового сбора агрокультуры (без учета Крыма и новых регионов). Оценка производства фуражного зерна в нашей стране понижена с 43,2 млн т до 42,94 млн т, прогноз его вывоза увеличен с 11,31 млн т до 11,36 млн т. По предварительным данным Росстата, валовой сбор зерна составил 142,6 млн т в чистом весе, включая 92,8 млн т пшеницы с учетом Крыма (1,34 млн т), но без новых территорий.



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Крупнейшие птицефабрики незначительно сократили производство мяса бройлера

Крупнейшие птицефабрики по итогам прошлого года произвели свыше 5 млн т мяса бройлера (здесь и далее — в живом весе) — на 33 тыс. т меньше, чем в 2022-м, подсчитал «Агроинвестор» на основе рейтинга, представленного Национальным союзом птицеводов. По данным Росстата, в целом сельхозорганизации в январе-декабре 2023-го произвели 6,43 млн т мяса птицы — на 0,1% меньше, чем годом ранее. Первое место в топ-25 сохранила ГАП «Ресурс», которая увеличила производство на 42 тыс. т до 1045 тыс. т.



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Аграрии оценили, как подорожает предстоящий весенний сев

Большинство опрошенных «Агроинвестором» сельхозпредприятий уже закупили основные средства производства для весеннего сева. Его стоимость, по подсчетам участников рынка, увеличится относительно прошлого года. Болезненным для предприятий в этом сезоне может стать вопрос с поставками зарубежных семян — не все привычные производители получили разрешения на ввоз своей продукции в Россию.



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Китайская «Байдахуан» планирует перенести завод по глубокой переработке зерна в Новосибирскую область

Компания «Новосибирскхлебопродукт» подписала соглашение о намерениях по реализации совместного инвестиционного проекта с корпорацией «Бэйдахуан Фэнюань» из Китая. Гендиректор и один из учредителей «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов уточнил «Агроинвестору», что инвестиции в проект составят около $10 млн (892 млн руб. по текущему курсу ЦБ) с учетом переноса ранее смонтированного в Харбине оборудования и строительства соответствующего модуля в Новосибирской области. Планируется, что предприятие будет производить 7 тыс. т клейковины в год.



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ГК «ЭкоНива» по итогам 2023 года произвела 1,26 млн т сырого молока в физическом весе, что превышает результат предыдущего года на 65,5 тыс. т и является новым рекордом (в 2022 году — 1,19 млн т). Валовой надой в стандартном весе (жирность — 3,7%, белок — 3,2%) достиг 1,31 млн т (в 2022 году — 1,25 млн т). Группа остается единственным производителем в России, который добился производства более 1 млн т молока-сырья в год. В течение прошлого года средний надой на предприятиях «ЭкоНивы» составлял 105 тыс. т в месяц. Среднесуточный надой за отчетный период достиг 3,4 тыс. т (в 2022 году — 3,2 тыс. т). Надой на одну фуражную корову за год увеличился с 29,3 кг до 30,6 кг в физическом весе и с 30,7 кг до 32 кг — в стандартном.



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ГК «Благо» вложит 14 млрд рублей в строительство перерабатывающего комплекса

Группа «Благо» инвестирует 14 млрд руб. в создание перерабатывающего комплекса в Алтайском крае. Комплекс будет включать элеватор, рассчитанный на 120 тыс. т единовременного хранения подсолнечника, и маслоэкстракционный завод мощностью переработки 2 тыс. т масличных в сутки (рапс, подсолнечник, лен). Завершение всех строительных и пуско-наладочных работ намечено на 2030 год. Приоритетными направлениями для продажи готовой продукции Рубцовского завода будут страны Юго-Восточной Азии, в том числе Китай.



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