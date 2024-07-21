Самое интересное за неделю с 15 по 21 июля

«Степь»

Аграриям сохранят налоговые льготы на 2025 год

Аграриям сохранят налоговые льготы на 2025 год, об этом первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова сказала на летней конференции «Где Маржа 2024», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. Замминистра обратила внимание, что кроме финансовой поддержки, которую государство предоставляет сельхозпроизводителям, Минсельхозу удалось сохранить для агросектора льготу по налогу на прибыль на 2025 год (ставка останется нулевой), а также льготные ставки по налогу на имущество и единый сельскохозяйственный налог, несмотря на то что по другим отраслям со следующего года налоговая нагрузка увеличится.



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Минсельхоз США в июльском обзоре оставил без изменений прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2024/25 на уровне 48 млн т. При этом оценка вывоза в завершившемся сельхозгоду повышена на 1,5 млн т до 55,5 млн т. Ближайший конкурент — страны ЕС — в сумме поставили на внешние рынки 37 млн т пшеницы. Их экспортный потенциал в новом сезоне оценивается в 34,5 млн т — на 0,5 млн т меньше, чем было в прошлом обзоре. Прогноз урожая пшеницы в России американские аналитики также оставили прежним — 83 млн т (без учета Крыма и новых регионов).



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Агросектору не хватает мигрантов

Для выполнения сезонных работ, в том числе по сбору и сортировке ягод, овощей, компании, как правило, нанимают мигрантов, однако в последнее время иностранные граждане, приезжающие в Россию на заработки, предпочитают работать в более прибыльных сферах. В этом году сотрудников, приехавших работать в сельхозотрасли, очень мало. Связано это, во-первых, с падением курса рубля по отношению к мировым валютам — иностранцы пересчитывают свою зарплату по курсу. Во-вторых, въезд в Россию очень осложнился. Есть случаи, когда потенциальных трудовых мигрантов 12 часов держат на границе, а потом отправляют обратно. Участники рынка признают, что вопросы безопасности и связанное с ними ужесточение контроля въезда мигрантов важны, однако и обойтись без иностранной рабочей силы крайне сложно.



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Урожай томатов открытого грунта в этом году может снизиться на 10-15%

По прогнозу компании «Технологии Роста», урожай томатов открытого грунта в этом году может сократиться на 10-15% (в 2023-м было собрано 1,07 млн т в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах). По словам гендиректора компании Тамары Решетниковой, томаты открытого грунта выращиваются в основном в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и на юге Приволжья. В этих регионах сейчас высокие температуры воздуха и мало осадков, что крайне негативно влияет на растения. Также, по прогнозам компании, урожай картофеля в этом году может быть на уровне или чуть ниже 2023-го (8,6 млн т в организованном секторе). Сокращение связано с жаркой погодой на Юге и в Центре. Производство овощей открытого грунта относительно 2023-го (5,5 млн т) может снизиться как минимум на 5%.



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Группа «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, приобрела активы «Евродона» в Ростовской области за 2,5 млрд руб. Тендеры проводились в рамках процедуры банкротства компании, начавшейся в 2019 году. Лоты включают площадки по выращиванию и откорму индейки и мясоперерабатывающий комплекс. Ранее «Дамате» арендовала имущество у «Евродона» и «Евродон-Юг», полностью восстановила работу предприятий и начала выпуск продукции из индейки под брендом «Индилайт».



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Структура ГК «Рост» вложит около 40 млрд рублей в глубокую переработку зерна

«Амирост» (входит в ГК «Рост») вложит в строительство первой очереди завода по глубокой переработке кукурузы в Азове (Ростовская область) около 40 млрд руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора компании Евгения Гладышева. По его словам, ввод первой очереди запланирован на конец 2026 года. На этом этапе мощность переработки составит 1,25 тыс. т кукурузы в сутки. После завершения реализации проекта в 2028—2029 годах перерабатывающая мощность предприятия увеличится до 3,5 тыс. т кукурузы в сутки. Окончательная стоимость проекта и ассортимент выпускаемых продуктов находятся в стадии разработки, отметил Гладышев.



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Райффайзенбанк может обанкротить крупного производителя грибов

Райффайзенбанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Национальная грибная компания "Кашира"» (НГК), кредитором которого является финансовая организация. Заявление пока не зарегистрировано. В залоге у банка находятся 100% долей в компании и ее здание площадью 1,1 тыс. кв. м, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». В марте Райффайзенбанк собирал предложения по уступке прав требований к НГК «Кашира». Размер долга оценивался в 1,47 млрд руб., следует из данных Российского аукционного дома.



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