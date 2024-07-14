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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Самое интересное за неделю с 8 по 14 июля

На прошедшей неделе Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерна, инфляция продолжила ускоряться, депутаты одобрили законопроект об агроагрегаторах, а в Алтайском крае начали строить комплекс по производству индейки

| Агроинвестор |

Годовая инфляция ускорилась до 8,59%

В июне годовая инфляция ускорилась до 8,59% по сравнению с 8,3% в мае. По данным , потребительские цены за месяц выросли на 0,64%. Продовольственные товары подорожали на 0,63% по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,81% в годовом исчислении. В том числе цены на яблоки выросли на 10,2%, морковь стала дороже на 6,3%, лимоны — на 5%, столовая свекла — на 4,3%, репчатый лук — на 4,1%. В то же время цены на томаты снизились на 13,3%, белокочанная капуста подешевела на 10,1%, огурцы — на 7,7%, бананы — на 2,3%, чеснок — на 1,9%, виноград — на 1,8%.

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Аграрии Юга говорят о снижении урожая из-за засухи

сохраняет прогноз урожая зерновых на уровне 132 млн т, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе «Дня сибирского поля-2024» в Алтайском крае, пишет «Интерфакс». «Ожидаем, что будет ряд погодных сложностей при уборке, это может повлиять на снижение объема урожая. Поэтому по мере уборки будем корректировать свой прогноз», — добавила Лут. По ее словам, аграрии уже собрали более 32 млн т зерновых, уборочная кампания продвигается быстрее, чем в 2023 году.

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Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект об агроагрегаторах

Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил поправку к закону «О развитии сельского хозяйства», которая вводит понятие агроагрегаторов — организаций, которые помогают фермерским хозяйствам поставлять свою продукцию в торговые сети. Эту поправку внесли в ходе второго чтения соответствующего законопроекта вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин. В документ добавляется новая статья под названием «Развитие инфраструктуры рынка фермерской продукции».

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Запасы молочной продукции на складах предприятий снизились на 12%

К концу мая общие запасы молочной продукции на складах молокоперерабатывающих предприятий снизились на 12%, или 201 тыс. т в молочном эквиваленте (МЭ) по сравнению с показателями за тот же период 2023 года, следует из данных аналитического центра Milknews. Однако запасы все еще превышают средний пятилетний уровень на 11%, или 137 тыс. т МЭ. Аналитики объясняют уменьшение запасов ростом экспорта и увеличением внутреннего спроса. При этом запасы сыров остаются выше уровня 2023 года на 6% (62,7 тыс. т), сливок — на 16% (5,9 тыс. т). Вместе с тем запасы сливочного масла остаются ниже уровня 2023 года на 28% и меньше среднего пятилетнего значения на 26% (сократились на 4,9 тыс. т).

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Урожай яблок может сохраниться на уровне прошлого года

Несмотря на то, что многие регионы Центра пострадали от возвратных заморозков, в связи с чем потеряли значительную долю плодов, на Юге ожидается увеличение валового сбора, благодаря чему этот год по урожаю будет не хуже предыдущего — может быть собрано 1,79 млн т яблок. Такой прогноз «» озвучил президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. Он напоминает, что уже десять лет вкладывает деньги в развитие садоводства, компенсируя инвесторам в том числе закладку садов. «Сейчас в стране площади плодоносящих интенсивных садов ежегодно увеличиваются более чем на 10%, а валовой сбор растет на 250 тыс. т в год», — отметил он.

В этом году в Центральной зоне, по прогнозам Ассоциации, урожай яблок снизится на 15-17%, однако в других регионах он вырастет на 10% за счет увеличения площадей садов, вышедших на полную мощность. А значит, в целом по стране урожай будет на уровне прошлого года.

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Производители мясной и молочной продукции стали чаще использовать «мясной клей»

Российские производители мясной и молочной продукции все чаще прибегают к использованию запрещенной добавки для увеличения веса своей продукции — микробной трансглютаминазы (мТГ), известной как «мясной клей». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Добавка способна соединить несоединимые пищевые белки, в 10 раз сократить цикл изготовления и таким образом снизить себестоимость. Чаще всего она применяется при изготовлении йогуртов, сыров, творога и мясной продукции для увеличения веса продукта на 25% за счет удержания влаги и соединения белков. В 2023 году эта добавка была обнаружена в 25 образцах — это в два раза больше, чем в 2022 году. За первое полугодие 2024-го было зафиксировано уже 28 случаев использования мТГ.

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На Алтае начали строить комплекс по производству индейки

В селе Целинное Алтайского края началось возведение птицеводческого комплекса. Инвестор проекта — компания «Вирт» - ведет строительство фабрики с нулевого цикла, пишет «Коммерсантъ-Сибирь». Мощность комплекса составит 6 тыс. т мяса индейки в год. Стоимость строительства ранее оценивалась в 3,9 млрд руб. Проект предполагает создание 30 птичников, инкубатория, убойного цеха, инженерной сети и инфраструктурных объектов.

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