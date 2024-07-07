Самое интересное за неделю с 1 по 7 июля

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Вступили в силу запретительные пошлины ЕС на импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии

С 1 июля вступили в силу запретительные пошлины Европейского Союза на импорт зерна из России и Белоруссии. Под действие пошлин попадают пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и продукты их переработки, а также кормовые товары. Пошлина на мягкую пшеницу составляет 95 евро за тонну, твердую — 148 евро, ячмень и рожь — 93 евро, масличные, масла, шроты и свекловичный жом — 50% от таможенной стоимости. Эта продукция также не имеет доступа к тарифным квотам ЕС.



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Минфин: экономическое положение производителей удобрений позволит им выплачивать высокий НДПИ

Экономическое положение производители фосфорных и калийных удобрений устойчивое, что позволит им оставаться прибыльными даже при увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), не повышая внутренние цены на удобрения. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он отметил, что рентабельность компаний, производящих калийные удобрения, будет значительно выше среднероссийской даже после увеличения налогов, пишет ТАСС.



Комитет одобрил поправки, включающие формульный расчет НДПИ с ориентиром на экспортные цены для производителей минудобрений вместо фиксированных ставок. «Даже после изменений в формулах НДПИ, рентабельность компаний, занимающихся добычей калийных удобрений, будет в два раза выше среднероссийской. У них есть достаточный запас прочности, чтобы не перекладывать бремя на российских потребителей», — уверен Сазанов.



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Инвестиции в основной капитал АПК в 2023 году превысили 1 трлн рублей

Инвестиции в основной капитал АПК в 2023 году превысили 1 трлн руб. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе заседания правительства, представляя Нацдоклад о реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства. По словам главы агроведомства, средства пошли на закупку техники и оборудования, племенных животных, проведение мелиоративных работ, закладку многолетних насаждений и др. Валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве, по предварительным данным, составила 5 трлн руб.



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Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в России с 80,7 млн т до 84,1 млн т. Пересмотр связан, во-первых, с относительно высокой урожайностью на Юге страны, хотя и ожидается, что в будущем средняя урожайность там заметно снизится, особенно по мере перемещения уборочной кампании в центральные и северные районы Ростовской области, пострадавшие от заморозков. Конечная урожайность, по оценкам аналитиков компании, будет выше, чем ожидалось изначально, пишет «Агроэксперт». Во-вторых, прогноз отражает значительное улучшение погодных условий: своевременные дожди в Центре и Поволжье помогли пшенице восстановиться после ранних повреждений, вызванных засухой и заморозками.



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В сезоне-2023/24 экспорт зерна из России превысил 68 млн тонн

В прошедшем сельхозгоду Россия экспортировала 68,4 млн т зерна, включая 55,9 млн т пшеницы, следует из отчета Российского зернового союза, на который ссылается «Интерфакс». Вывоз ячменя увеличился до рекордных 6,9 млн т, отгрузки кукурузы выросли до 5,3 млн т. Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина напомнила, что прогноз союза по экспорту был на уровне 67 млн т. В сезоне-2022/23 экспорт зерна составил 60 млн т, включая 47 млн т пшеницы.



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Россия и Белоруссия будут обмениваться опытом в производстве аминокислот

Производители аминокислот Союзного государства — белгородский «Завод премиксов №1», тюменский «Аминосиб» и «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК) — договорились обмениваться опытом и делиться наработками. Об этом в ходе прошедшего в Минске второго Биотехнологического форума Союзного государства рассказал гендиректор БНБК Даниил Урицкий. «Мы всегда помним, что мы не конкуренты, мы дополняем друг друга. Общая мощность трех заводов по производству лизина составляет 150 тыс. т в год, и мы можем доложить, что поручение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко полностью обеспечить лизином сельское хозяйство выполнено, — отметил он. — Это гарантия того, что кормовой лизин на рынке Союзного государства всегда будет, и цены на него будут прогнозируемы и понятны».



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Управляющая компания «Макфы» перешла под контроль структуры Россельхозбанка

УК «М-групп», управляющая холдингом «Макфа», теперь находится под управлением «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка), пишет ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Согласно выписке, «РСХБ-Финанс» является лицом, имеющим право на действия от имени «М-групп». 8 мая Центральный районный суд Челябинска полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества компании «Макфа» в пользу государства, а также имущества нескольких связанных с ней физических и юридических лиц.



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