Самое интересное за июнь

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Экспортеры зерна: поставка продовольствия за доллары и евро находится под вопросом

Минфин США ввел санкции против Московской биржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра (входят в группу «Московская биржа»). Введение США санкций в отношении группы «Московская биржа» ставит под вопрос поставку российского продовольствия за доллары и евро, сообщил в своем Telegram-канале Союз экспортеров зерна. «Инфраструктура экспортных продаж за рубли уже создана. Российские экспортеры подтверждают свою приверженность международным гуманитарным принципам и готовность оставаться надежным поставщиком зерна и другого продовольствия нашим партнерам с целью обеспечения мировой продовольственной безопасности», — говорится в сообщении Союза. Банк России сообщил, что будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, при этом курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета.



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Турция приостановит импорт пшеницы

Турция запретит импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября 2024 года. Эта и ряд других мер приняты, чтобы защитить внутреннего производителя на период сбора урожая, говорится на сайте Министерства сельского и лесного хозяйства страны. В сообщении уточняется, что сроки действия ограничения могут быть пересмотрены. По данным Союза экспортеров зерна, на середину апреля Турция была вторым покупателем российской пшеницы, однако в натуральном выражении поставки в республику сократились на 23% к прошлому сезону, достигнув по итогам мая 6,5 млн т.



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Первая проба пшеницы нового урожая соответствует 2-му классу

Первая проба пшеницы нового урожая, отобранная специалистами Ростовского филиала Центра оценки качества зерна от партии объемом 5 тыс. т в Калмыкии, позволяет отнести ее ко 2-му классу. Влажность исследованной пшеницы 10,2% при норме не более 14%, натура составляет 815 г/л при норме не менее 750 г/л, содержание белка — 15,75%, количество клейковины — 29%, загрязненность и зараженность вредителями отсутствуют, говорится в сообщении центра. «Пшеницу с такими качественными характеристиками, как правило, используют как улучшитель слабой пшеницы при производстве хлебопекарной муки. Результаты испытаний будут внесены в систему прослеживаемости ФГИС “Зерно”, после чего аграрий сможет реализовать партию», — рассказал директор Центра оценки качества зерна Руслан Хасанов.



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Масложировой союз: переходящие остатки масличных вернутся к оптимальным уровням

К началу сезона-2024/25 переходящие остатки масличных культур вернутся к традиционным уровням и составят примерно 1,5 млн т, прогнозирует Масложировой союз. После трех сезонов рекордных объемов переходящих остатков масличных культур, превышавших 2,5 млн т, следующий сезон предполагает оптимальные конечные запасы сырья. В том числе союз ожидает, что переходящие объемы подсолнечника составят 657 тыс. т, вместо почти 1,7 млн т в начале сезона-2023/24. Остатки сои будут около 260 тыс. т, что на 100 тыс. т больше, чем в прошлом сезоне из-за рекордного урожая. Конечные запасы рапса и рыжика ожидаются на уровне 225 тыс. т, что приблизительно на 50 тыс. т меньше, чем в сезоне-2022/23, но соответствует среднему показателю за последние пять сезонов.



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Состоялись первые биржевые торги по закупке свинины

На Национальной товарной бирже при участии Национального союза мясопереработчиков состоялись первые биржевые товарные аукционы по закупке свинины, сообщает пресс-служба биржи. Организатором аукциона выступило «Дымовское колбасное производство», победителем стал «Тамбовский бекон» («Русагро»). В ходе торгов было закуплено 52,5 т свиных охлажденных и замороженных полутуш по средней цене 170 руб./кг с учетом НДС. В сообщении биржи отмечается, что успешная закупка свинины на первом аукционе говорит о заинтересованности рынка в новом биржевом товаре и о перспективах развития биржевых торгов мясом и продукцией мясопереработки.



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Минсельхоз планирует упростить процедуру регистрации новых средств защиты растений (СЗР) для нишевых культур, например, таких как хмель, определенные зернобобовые культуры и др. Как пишет поле.рф, в ближайшее время планируется провести заседание секции земледелия и растениеводства научно-технического совета Минсельхоза. Изменения позволят сократить сроки регистрационных испытаний с двух лет до одного года, а также уменьшить расходы заявителей на проведение этих испытаний. Ранее эксперты отмечали, что основным барьером для популяризации нишевых культур, таких как сорго, является отсутствие зарегистрированных препаратов для борьбы со злаковыми сорняками и инсектицидов.



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Россия стала второй страной в мире после ОАЭ, где сертифицирован сладкий белок браззеин. Об этом сообщил исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов в ходе организованной компаний конференции Deep Food Tech. Продукт допущен к обращению в ЕАЭС при производстве продуктов питания. В августе прошлого года штаб-квартира инновационных проектов «Эфко» в Дубае сообщила о завершении сертификации браззеина в Объединенных Арабских Эмиратах. Инвестиции в проект с момента его старта в 2020 году составили 1,3 млрд руб. В 2025 году компания панирует начать строительство завода для промышленного производства браззеина, вложения оцениваются в 10 млрд руб.



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Земельный банк крупнейших компаний АПК достиг 18,5 млн гектаров

В очередной рейтинг крупнейших в России владельцев сельхозземель, составленный консалтинговой компанией BEFL, вошло 77 компаний — на четыре больше, чем в прошлом году, — которые в сумме контролируют 18,5 млн га (здесь и далее — данные на май). Это на 1,1 млн га выше общего показателя участников прошлого рейтинга. При этом на долю топ-5 игроков пришлось около 25% от совокупного земельного банка компаний, вошедших в список, — 4,6 млн га против примерно 4,4 млн га годом ранее. Земельный банк части компаний в этом году обновился за счет получения более актуальных данных от них либо из открытых источников, уточняет BEFL.



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Агрохолдинг «Степь» начнет производство сельхозтехники с китайскими партнерами

Агрохолдинг «Степь», входящий в состав АФК «Система», готовится к запуску проекта по импорту и сборке сельскохозяйственной техники под собственным брендом Sterus на площадках в Китае и России. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор компании Андрей Недужко. Он уточнил «Агроинвестору», что цель проекта — расширить конкуренцию на рынке сельхозтехники, предложить рынку новые современные модели сельхозмашин и комплектующих. Недужко отметил, что в течение последних лет агрохолдинг «Степь» уже выпустил в индустриальном партнерстве с российскими компаниями несколько образцов техники, которые пошли в серийное производство. «Поэтому проект Sterus — следующий этап органичного развития нашей работы в этом направлении», — добавил он.



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Нижегородской области комплекс по производству и переработке куриного яйца мощностью 2 млрд штук в год. Общий объем инвестиций в проект превысит 27 млрд руб. Соответствующее соглашение группа подписала с правительством региона и «Альфа-Банком» на Петербургском международном экономическом форуме. Благодаря реализации проекта производство яиц в регионе может вырасти почти в три раза, в прошлом году объем их выпуска составил 1,1 млрд штук.



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