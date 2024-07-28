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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Самое интересное за неделю с 22 по 28 июля

На прошедшей неделе ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку, Росстат оценил расходы семей на продовольствие, аналитики пересмотрели прогноз урожая зерна, а «Мираторг» сообщил о планах экспорта

| Агроинвестор |

Центробанк повысил ключевую ставку до 18%

Банк России после семимесячной паузы повысил ключевую ставку с 16% до 18%. «Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг, — говорится в сообщении регулятора. — Для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее». Также ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2024 год с 4,3-4,8% до 6,5-7%.

: в России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

По данным , в прошлом году в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег даже на еду. РИА «Новости» пишут, что это произошло впервые с 2004 года (более ранних данных в открытом доступе нет). При этом еще 20 лет назад денег на еду не хватало 4,4% семей, в 2022-м — 0,1%. Отчет основан на ответах самих россиян во время опросов. Согласно Росстату, число домохозяйств, которым денег хватает на еду, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги им затруднительно, в прошлом году составило 11,2% (12,9% годом ранее). Не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования 48,7% домохозяйств (49,7%), автомобиль, квартиру, дачу не могут себе позволить 36,6% (34,6%). Достаточно средств на все, что считают нужным, только у 3,4% домохозяйств (2,7%). Кроме того, по данным , доля расходов на домашнее питание от общих расходов сократились с 34,5% в 2022-м до 33,2% в 2023 году.

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«» повысил прогноз урожая зерна

Аналитический центр «» повысил прогноз урожая зерна со 127,4 млн т (июньская оценка) до 130,5 млн т, пишет «Финмаркет». В том числе оценка сбора пшеницы увеличена на 0,1 млн т, до 84,2 млн т, ячменя — на 0,7 млн т, до 19,3 млн т. В то же время прогноз урожая кукурузы понижен с 14,6 млн т до 13,4 млн т. Корректировка по пшенице связана со снижением ее сбора в южных регионах, которое может быть компенсировано ростом производства в Сибири (+0,16 млн т) и на Урале (+0,13 млн т), где, как ожидается, высокие запасы влаги приведут к хорошей урожайности, пояснили аналитики.

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Вывозная пошлина на подсолнечное масло в августе останется нулевой

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в августе останется нулевой. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота увеличится с 901,3 руб./т до 1869,7 руб./т, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина на масло рассчитана из индикативной цены в размере $798,3 за тонну ($773,3 месяцем ранее), на шрот — $211,2 ($198,6 месяцем ранее). Нулевая ставка на масло впервые была установлена в июне прошлого года впервые с февраля 2023-го и с тех пор не повышалась.

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Продажи сельхозтехники в России продолжают снижаться

За первые шесть месяцев этого года продажи сельхозтехники снизились на 15-18%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александра Алтынова. По данным ассоциации «Росспецмаш», продажи российской техники упали на 10% до 107 млрд руб. Заместитель главы ассоциации Денис Максимкин сказал изданию, что все сегменты рынка в объемном выражении впервые за последние годы показывают отрицательную динамику. До этого, например, комбайны еще восстанавливались за счет низкой базы 2022-2023 годов, но сейчас и этот эффект исчерпан. По информации ассоциации, продажи зерноуборочных комбайнов в январе—июне упали на 22%, до 1,9 тыс. единиц. Меньше всего сократились отгрузки сельскохозяйственных тракторов — на 1%, до 2,1 тыс. машин.

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Доля рынка 20 крупнейших производителей сыра достигла 75%

Общее производство у 20 крупнейших российских компаний по итогам 2023 года достиг 75% от всего выпуска полутвердых сыров в России, следует из рейтинга, составленного «», Milknews и Streda Consulting. Лидерство сохраняют Юговской комбинат молочных продуктов (47 тыс. т, плюс 11% к 2022 году), ГК «Фудлэнд» (31,3 тыс. т, рост на 3,5%) и «Вимм-Билль-Данн» (, 23 тыс. т, на уровне 2022-го). В пятерку лидеров также вошла ГК «Вамин», которая поднялась с шестого на четвертое место благодаря загрузке нового завода и выпустила 19,8 тыс. т сыра (плюс 6,4%). Топ-5 замыкает мордовский холдинг, объединяющий СК «Ичалковский» и сырзавод «Сармич» с совокупным объемом 19,3 тыс. т (рост на 2,1%).

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«» планирует экспортировать продукцию на $0,5 млрд

В следующем году «» планирует поставить на экспорт продукции более чем на $0,5 млрд. Об этом президент агрохолдинга Виктор Линник сказал на презентации второго ежегодного доклада «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК», подготовленного МГИМО, Минсельхозом и федеральным центром «Агроэкспорт». «За последние 10 лет в части мяса и мясопродуктов благодаря совместной работе с Минсельхозом, Минпромторгом мы получили доступ к основным платежеспособным рынкам. Это уже большой бизнес. Мы выстраиваем стратегию на таких рынках, как Китай, Саудовская Аравия, страны Персидского залива», — отметил Линник, добавив, что, по его мнению, для любой российской компании экспортировать — значит соответствовать высоким требованиям качества и безопасности продукции. 

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