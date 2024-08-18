Самое интересное за неделю с 12 по 18 августа

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Нацпроект по поддержке экспорта продукции промышленности и АПК почти готов

Правительство на стратегической сессии обсудило подготовку нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», который будет реализовываться в 2025—2030 годах. Действие его нынешней версии завершается в этом году. После пролонгации нацпроект будет состоять из четырех блоков, включая поддержку экспорта промышленных товаров и продукции АПК. Новшеством станет федеральный проект по созданию международной экспортной инфраструктуры.



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На поддержку пострадавших от заморозков садоводов могут направить 1,1 млрд рублей

Минсельхоз предлагает выделить из фонда правительства 930,9 млн руб. для компенсации ущерба, который понесли садоводы из-за майских заморозков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ведомства. С учетом софинансирования из региональных бюджетов поддержка составит не менее 1,1 млрд руб. Это необходимо для поддержки и сохранения финансовой стабильности производителей фруктов и ягод, отмечает министерство.



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В России отменят запрет на экспорт рапса

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии ввела пошлину на экспорт рапса в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Она будет действовать с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026-го. Это решение принято вместо действующего временного запрета на вывоз рапса. Также подкомиссия продлила до 31 августа 2026 года срок действия ставок вывозных таможенных пошлин на подсолнечник в размере 50%, но не менее 32 тыс. руб./т; на соевые бобы — 20%, но не менее $100/т. На такой же срок планируется продлить «плавающие» вывозные таможенные пошлины на подсолнечное масло и подсолнечный шрот.



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Производители продуктов питания уведомили сети о резком росте отпускных цен

Рост затрат на производство продуктов питания привел к очередному витку массового пересмотра отпускных цен. Так, ряд производителей уведомил ритейлеров об их повышении на 5-40% в августе-сентябре, пишет «Коммерсантъ». Подобные обращения направили производители кондитерских изделий, молочной продукции, хлеба, пивных напитков. При этом собеседник издания в одной из торговых сетей назвал всплеск нетипичным и исключил сезонность.



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Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США в своем августовском отчете сохранила прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2024/25 на уровне 48 млн т (55,5 млн т в прошлом сельхозгоду), ее урожай также остался прежним — 83 млн т (91,5 млн т), при этом прогноз сбора озимой пшеницы понижен на 1,5 млн т, до 57,5 млн т, яровой — повышен также на 1,5 млн т, до 25,5 млн т. Переходящие запасы будут на уровне 6,7 млн т, как и в предыдущем прогнозе (10,2 млн т в сезоне-2023/24). Американские аналитики не учитывают Крым и новые регионы.



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Урожайность картофеля пока выше прошлогодней

В России началась массовая уборка картофеля, в частности в основных ресурсных регионах — в Центре и Поволжье. Сейчас убираются посадки ранних сортов. «Урожайность в среднем по России показывает неплохие результаты — на одну тонну с гектара выше, чем годом ранее, — сообщил «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. — То есть, уборка идет достаточно неплохо». Однако урожай ожидается ниже, чем в прошлом году. По прогнозу Минсельхоза, в этом году он будет на уровне 7,2 млн т против прошлогодних более 8,6 млн т. По данным союза, в ряде регионов отмечается негативное воздействие на урожай картофеля погодных условий, прежде всего, аномально высоких температур.



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Урожай яблок может снизиться на треть

Урожай товарных яблок в России в этом году из-за неблагоприятных погодных условий может снизиться примерно на 30-35% относительно 2023-го. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучила гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «В августе только начали собирать летние сорта, а сбор осенних и зимних, начнется позже, но, судя по состоянию плодов на ветках, урожай будет гораздо меньше прошлогоднего, особенно в Центре», — говорит она. При этом почти во всех регионах качество яблок не дотягивает до уровня десертного.



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