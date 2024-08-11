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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Самое интересное за неделю с 5 по 11 августа

На прошедшей неделе исполнилось десять лет с момента введения продэмбарго, Росстат подвел итоги посевной кампании, аналитики снова скорректировали прогнозы урожая зерна, а Россия и Китай задумались о возвращении к бартеру

| Агроинвестор |

: продэмбарго сделало российский АПК одним из самых конкурентных в мире

Десять лет назад, 6 августа 2014 года, президент Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», который запретил импорт продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции или поддержали их. По мере сохранения санкций Россия продлевала эти меры. В октябре прошлого года эмбарго было продлено на 2024 год с исключением из него молочной сыворотки для детских смесей. Этот период стал знаковым для российского агропромышленного комплекса, показавшего значительный рост производства, широкое внедрение передовых технологий и обеспечившего нашей стране лидерство на мировом продовольственном рынке по многим ключевым направлениям, отметил .

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Аграрии сократили посевы зерновых и увеличили — масличных

Посевная площадь под урожай 2024 года, согласно окончательным данным , составила около 80,19 млн га без учета новых регионов против 81,15 млн га годом ранее. Площадь гибели озимых в сельхозорганизациях и КФХ оценил на уровне 1,17 млн га против 845 тыс. га в прошлом году. Яровые по погибшим озимым посеяли на 175,9 тыс. га. В прошлом году было пересеяно свыше 243 тыс. га. Посевы зерновых и зернобобовых в этом году сократились с 48 млн га до 46,13 млн га. Из них пшеница заняла 28,5 млн га (29,77 млн га в 2023 году), ячмень — 6,96 млн га (7,99 млн га), кукуруза — 2,6 млн га, как и в прошлом году. Площадь сева масличных обновила максимум, достигнув 18,86 млн га (17,6 млн га в прошлом году).

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повысил прогноз урожая зерна

() повысил прогноз урожая зерна со 128 млн т до 129,5 млн т без учета новых регионов, пишет «Интерфакс». В том числе сбор пшеницы может составить 83,8 млн т (предыдущая оценка — 83,2 млн т), ячменя — 17,2 млн т (16,9 млн т), кукурузы — 14,3 млн т (14 млн т). Гендиректор Дмитрий Рылько пояснил агентству, что пересмотр связан с тем, что в ряде регионов урожай оказался выше, чем ожидалось. Также повысил прогноз экспорта зерна в сезоне-2024/25 с 55 млн т до 56,2 млн т, в том числе пшеницы — с 44 млн т до 44,5 млн т.

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Объемы потребления мяса птицы и свинины могут сравняться

В следующем году объемы потребления мяса птицы и свинины в России могут сравняться благодаря увеличению доступности последней. Об этом на круглом столе «10 лет контрсанкций в сельском хозяйстве», организованном в Общественной палате, рассказал глава Сергей Юшин. «Если раньше ели “ножки Буша”, потом российскую птицу, то сегодня потребляется больше более “статусного” мяса — свинины. В свое время оно было более дорогим, сейчас стало более доступным», — отметил Юшин. В целом, по его прогнозу, потребление мяса в России в этом году может увеличиться до 83 кг на человека, что выше среднего уровня потребления в богатых странах. В прошлом году потребление было на уровне 80 кг.

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Экспортные цены на пшеницу могут вырасти

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% опустились на $2/т к прошлой неделе и остаются на уровне $220/т FOB с поставкой в августе-сентябре, сообщили «» в аналитическом центре «». При этом цены на физическом рынке в странах-конкурентах росли. Так, французская пшеница подорожала на $4/т, до $244/т, германская — на $3/т, до $246/т, американская — на $9/т, до $220/т. Аналитики считают, что гостендеры Египта и Алжира могут поспособствовать дальнейшему росту экспортных цен. Алжир 8 августа закупил 600-700 тыс. т пшеницы по $251-252 за тонну C&F.

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Бартерная торговля между Россией и Китаем — вынужденное решение

Агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере торговли и платежей сообщило, что Россия и Китай обсуждают возможности применения механизма бартера в торговле, поскольку страны стремятся ограничить использование банковских систем, контролируемых США. Две сделки по продаже сельхозпродукции могут быть заключены уже этой осенью. Такая схема позволит исключить использование международных банковских систем и уйти от валютных рисков. Источники Reuters в России говорят, что сейчас разрабатывается нормативная база для бартерной торговли.

«Конечно, бартерная торговля — не самое лучшее решение с точки зрения рынка. Это откат в 1990-е годы, однако сейчас такая форма торговых отношений — действительно вынужденное решение, потому что идут массовые блокировки платежей, и все банки — как китайские, так и прочих дружественных стран — напуганы и не хотят рисковать», — прокомментировал «» независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут.

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«» самоликвидируется в результате обстрелов

«» (ГМК, входит в отдельный дивизион ГК «») запустила процесс самоликвидации из-за опасной оперативной обстановки в приграничных районах Белгородской области. Производственные площадки расположены в селах Мокрая Орловка и Луговка Грайворонского городского округа — в 2,5 км и 10 км от госграницы с Украиной. Значительные повреждения после минометных обстрелов и многочисленных атак дронов были зафиксированы в помещениях для содержания животных, на складе сухих кормов, в административном корпусе, уточнили «» в ГМК. Общий ущерб от обстрелов сейчас оценивается в 256,6 млн руб.

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