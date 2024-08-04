Самое интересное за июль

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Центробанк повысил ключевую ставку до 18%

Банк России после семимесячной паузы повысил ключевую ставку с 16% до 18%. «Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг, — говорится в сообщении регулятора. — Для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее». Также ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2024 год с 4,3-4,8% до 6,5-7%.



Аграриям сохранят налоговые льготы на 2025 год

Аграриям сохранят налоговые льготы на 2025 год, об этом первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова сказала на летней конференции «Где Маржа 2024», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. Замминистра обратила внимание, что кроме финансовой поддержки, которую государство предоставляет сельхозпроизводителям, Минсельхозу удалось сохранить для агросектора льготу по налогу на прибыль на 2025 год (ставка останется нулевой), а также льготные ставки по налогу на имущество и единый сельскохозяйственный налог, несмотря на то что по другим отраслям со следующего года налоговая нагрузка увеличится.



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Вступили в силу запретительные пошлины ЕС на импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии

С 1 июля вступили в силу запретительные пошлины Европейского Союза на импорт зерна из России и Белоруссии. Под действие пошлин попадают пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и продукты их переработки, а также кормовые товары. Пошлина на мягкую пшеницу составляет 95 евро за тонну, твердую — 148 евро, ячмень и рожь — 93 евро, масличные, масла, шроты и свекловичный жом — 50% от таможенной стоимости. Эта продукция также не имеет доступа к тарифным квотам ЕС.



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Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект об агроагрегаторах

Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил поправку к закону «О развитии сельского хозяйства», которая вводит понятие агроагрегаторов — организаций, которые помогают фермерским хозяйствам поставлять свою продукцию в торговые сети. Эту поправку внесли в ходе второго чтения соответствующего законопроекта вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин. В документ добавляется новая статья под названием «Развитие инфраструктуры рынка фермерской продукции».



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В России выпущен первый сахар из свеклы нового урожая

По оперативным данным Союзроссахара, 27 июля в Краснодарском крае началась уборка и переработка сахарной свеклы на Усть-Лабинском сахарном заводе «Свобода» (входит в ГК «Прогресс Агро»). Директор сахарного завода Борис Собакарь рассказал «Агроинвестору», что первые показатели урожайности сахарной свеклы колеблются в районе 400 ц/га, что меньше результатов прошлого года. На это повлияла установившаяся в этом году аномальная засуха, которая также влияет на количество урожая.



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Доля рынка 20 крупнейших производителей сыра достигла 75%

Общее производство у 20 крупнейших российских компаний по итогам 2023 года достиг 75% от всего выпуска полутвердых сыров в России, следует из рейтинга, составленного «Союзмолоко», Milknews и Streda Consulting. Лидерство сохраняют Юговской комбинат молочных продуктов (47 тыс. т, плюс 11% к 2022 году), ГК «Фудлэнд» (31,3 тыс. т, рост на 3,5%) и «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo, 23 тыс. т, на уровне 2022-го). В пятерку лидеров также вошла ГК «Вамин», которая поднялась с шестого на четвертое место благодаря загрузке нового завода и выпустила 19,8 тыс. т сыра (плюс 6,4%). Топ-5 замыкает мордовский холдинг, объединяющий СК «Ичалковский» и сырзавод «Сармич» с совокупным объемом 19,3 тыс. т (рост на 2,1%).



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Агросектору не хватает мигрантов

Для выполнения сезонных работ, в том числе по сбору и сортировке ягод, овощей, компании, как правило, нанимают мигрантов, однако в последнее время иностранные граждане, приезжающие в Россию на заработки, предпочитают работать в более прибыльных сферах. В этом году сотрудников, приехавших работать в сельхозотрасли, очень мало. Связано это, во-первых, с падением курса рубля по отношению к мировым валютам — иностранцы пересчитывают свою зарплату по курсу. Во-вторых, въезд в Россию очень осложнился. Есть случаи, когда потенциальных трудовых мигрантов 12 часов держат на границе, а потом отправляют обратно. Участники рынка признают, что вопросы безопасности и связанное с ними ужесточение контроля въезда мигрантов важны, однако и обойтись без иностранной рабочей силы крайне сложно.



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Группа «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, приобрела активы «Евродона» в Ростовской области за 2,5 млрд руб. Тендеры проводились в рамках процедуры банкротства компании, начавшейся в 2019 году. Лоты включают площадки по выращиванию и откорму индейки и мясоперерабатывающий комплекс. Ранее «Дамате» арендовала имущество у «Евродона» и «Евродон-Юг», полностью восстановила работу предприятий и начала выпуск продукции из индейки под брендом «Индилайт».



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По данным Росстата, в прошлом году в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег даже на еду. РИА «Новости» пишут, что это произошло впервые с 2004 года (более ранних данных в открытом доступе нет). При этом еще 20 лет назад денег на еду не хватало 4,4% семей, в 2022-м — 0,1%. Отчет основан на ответах самих россиян во время опросов. Согласно Росстату, число домохозяйств, которым денег хватает на еду, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги им затруднительно, в прошлом году составило 11,2% (12,9% годом ранее). Не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования 48,7% домохозяйств (49,7%), автомобиль, квартиру, дачу не могут себе позволить 36,6% (34,6%). Достаточно средств на все, что считают нужным, только у 3,4% домохозяйств (2,7%). Кроме того, по данным Росстата, доля расходов на домашнее питание от общих расходов сократились с 34,5% в 2022-м до 33,2% в 2023 году.



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В Воронежской области будут производить инкубационное яйцо индейки

Компания «Донская индейка» начинает строительство племрепродуктора родительского стада индейки 2-го порядка на 6 млн яиц в год, сообщается на сайте Центра компетенций Воронежской области. Этот проект станет завершающим в общем цикле производства птенца: от инкубации до выращивания родительского стада. Первое товарное яйцо планируется получить в октябре 2025 года, выход репродуктора на проектную мощность запланирован на февраль 2026-го. Объем инвестиций в проект составит около 3 млрд руб.



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