Самое интересное за неделю с 9 по 15 сентября

М. Стулов

Урожай зерна достиг 97 млн тонн

Зерновые культуры к 11 сентября были обмолочены с 33 млн га — около 70% площади сева, собрано более 97 млн т, включая 72 млн т пшеницы. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала в ходе совещания президента Владимир Путина с правительством. Из-за погодных аномалий уборочная кампания проходит «достаточно напряженно». Из-за дождя по темпам уборки отстают регионы Поволжья и Урала, снизилась урожайность зерновых в регионах, пострадавших от морозов и засухи. Несмотря на все сложности, Минсельхоз сохраняет прогноз производства зерновых по итогам года на уровне 132 млн т, также ведомство ожидает хороших результатов по масличным, сахарной свекле, овощам и картофелю.



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Ущерб АПК Курской области от военных действий превышает 85 млрд рублей

Предварительная сумма ущерба сельхозпредприятий в Курской области из-за военных действий оценивается в 85 млрд руб. Об этом врио губернатора региона (победивший на прошедших выборах) Алексей Смирнов сообщил в ходе итоговой коллегии Минсельхоза. По предварительной информации, в восьми приграничных районах пострадало 94 предприятия. В отрасли растениеводства не будет завершен комплекс уборочных работ на площади 160 тыс. га. Как следствие — снижение валового сбора зерна на 1,5 млн т, масличных культур на 500 тыс. т, сахарной свеклы — на 700 тыс. т. Подтвержден факт гибели 352 тыс. голов скота, в том числе более 300 тыс. свиней, 26 тыс. голов КРС.



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Цены на подсолнечник активно растут

На прошлой неделе цены на подсолнечник в европейской части страны активно росли. Так, в закупке он подорожал на 2-6 тыс. руб., до 32-35 тыс. руб./т в зависимости от региона, в продаже — на 2-5 тыс. руб., до 34-36,5 тыс. руб./т. Цены на масло тоже повышались, но не такими темпами — плюс 0,3-1 тыс. руб., до 72,2-73,5 тыс. руб. (покупка) и 100-500 руб., до 72,8-74,4 тыс. руб./т (продажа). Цена предложения FOB в октябре выросла на $5, до $930/т, спроса — также на $5, до $900/т, следует из данных OilWorld. По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, цены на подсолнечник действительно увеличиваются, и нынешний рост — это только начало.



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Экспорт пшеницы в августе обновил рекорд

Экспорт пшеницы в августе обновил рекорд и составил 5,6 млн т несмотря на высокую конкуренцию со стороны восточноевропейской пшеницы, сдерживание продаж на экспорт со стороны внутреннего рынка и запрета на ввоз в Казахстан. Предыдущий максимум для этого месяца была зафиксирован в прошлом сезоне (5,4 млн т), сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Ранее он оценивал, что объем вывоза в последний месяц лета будет на уровне 5,2 млн т. В целом за первые два месяца сезона-2024/25 экспорт пшеницы достиг 9,4 млн т, что сопоставимо с июлем-августом прошлого года, когда за рубеж было отправлено 9,6 млн т пшеницы. В сентябре объем отгрузок может составить 5,3 млн т против 5,5 млн т в сентябре прошлого года, прогнозируют аналитики.



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Производство сахара в этом сезоне может составить не менее 6,1 млн тонн

По данным Евразийской сахарной ассоциации, опубликованным на сайте Союзроссахара, на 9 сентября в России сахарная свекла была убрана на площади 197,1 тыс. га, что на 10,4% больше, чем годом ранее. В то же время объем сбора сахарной свеклы на 1,4 млн т ниже, чем в аналогичный период 2023-го и составляет 7 млн т при средней урожайности 354 ц/га. При этом содержание сахара в сахарной свекле в большинстве свеклосеющих регионов на указанную дату на 2-2,5% превышало уровень годом ранее.



В этом году снижение урожайности сахарной свеклы на Юге и в Центре в значительной степени компенсировано расширением посевов и увеличением выхода сахара, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктура аграрного рынка Евгений Иванов. «Соответственно, по нашим прогнозам, мы произведем не меньше 6,1 млн т сахара с учетом переработки мелассы и сиропа, если уберем все площади», — прокомментировал он «Агроинвестору».



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Группа « Черкизово

Группа «Черкизово» объявила о начале работы завода технических фабрикатов в ТОР «Ефремово» Тульской области. Это первый этап реализации проекта по созданию в регионе крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера. Предприятие специализируется на переработке побочных продуктов убоя, на четырех линиях выпускается мясокостная, кровяная и перьевая мука, а также кормовой и технический жир. При максимальной загрузке завод сможет производить около 45 тыс. т продукции в год для снабжения 13 комбикормовых предприятий агрохолдинга. Инвестиции в строительство завода составили около 5 млрд руб.



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Агрохолдинг «Русское поле» вложит 3,5 млрд рублей в строительство МЭЗа

Агрохолдинг «Русское поле» вложит 3,5 млрд руб. в строительство завода по переработке рапса в будущей особой экономической зоне (ОЭЗ) в Борском районе Нижегородской области. Компания будет строить МЭЗ с привлечением заемных субсидированных средств по региональной программе господдержки. Проект находится на этапе разработки, сообщил «Коммерсанту» гендиректор агрохолдинга Антон Романов.



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