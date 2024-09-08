Самое интересное за неделю со 2 по 8 сентября

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Аналитики понизили прогноз урожая зерна сразу на 2 млн тонн

Аналитическая компания «ПроЗерно» по итогам августа понизила прогноз урожая зерна в России сразу на 2 млн т, до 126 млн т без учета новых регионов. Прогноз снижен в основном из-за кукурузы, ее урожай может составить 12,4 млн т, хотя в июле «ПроЗерно» оценивало потенциал сбора на уровне 14,74 млн т. Также из-за падения урожайности уменьшена оценка производства ячменя — с 17,5 млн т до 17,15 млн т. Вместе с тем оценка валового сбора пшеницы незначительно повышена — с 82,55 млн т до 82,8 млн т.



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Правительство поддержало законопроект о фудшеринге при условии доработки

Правительство в целом поддержало законопроект депутата Госдумы от «Единой России» Артема Метелева об отмене НДС на продукты, которые раздают гражданам по системе фудшеринга, при условии доработки этой инициативы до ее внесения в Госдуму, пишет ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина. Речь идет о передаче товаров с истекающим сроком годности, при этом общая стоимость передаваемых в течение года продуктов не должна превышать 1% от доходов продавцов.



Среди замечаний, которые нужно учесть при доработке законопроекта, — упоминание в нем непродовольственных товаров. В кабмине также сочли не аргументированным включение в перечень продуктов для фудшеринга чая и кофе. Кроме того, правительство обратило внимание, что предусмотренный законопроектом перечень благотворителей не установлен законодательством и что в документе не определены источники компенсации выпадающих из-за новой льготы доходов федерального бюджета.



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Депутаты предлагают регулировать цены на продукты питания

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — за правду» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести государственное регулирование цен на основные продукты питания. Проект предлагает предусмотреть механизм, направленный на ограничение предельных торговых наценок на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. Размер не может превышать для хозяйствующих субъектов, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами, 5% к отпускной цене производителя таких товаров, а для организаций розничной торговли — более 15%.



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Группа «Русагро» планирует реализовать проект по производству риса в Приморском крае. Соглашение с правительством региона и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) компания подписала в ходе Восточного экономического форума. В реконструкцию рисовых оросительных систем планируется вложить 22,8 млрд руб., это позволит увеличить производство риса до 150 тыс. т в год, говорится в сообщении пресс-службы администрации Приморья. Площадь сева риса в крае в течение пяти-семи лет может увеличиться более чем вдвое, до 32 тыс. га.



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«Таргет Агро» вложит 6,5 млрд рублей в завод по глубокой переработке сои в Амурской области

Компания «Таргет Агро» построит в Амурской области завод по глубокой переработке сои мощностью 300 тыс. т в год. Соответствующее трехстороннее соглашение о сотрудничестве было подписано между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительством Амурской области и «Таргет Агро» на Восточном экономическом форуме. Инвестиции в проект составят 6,5 млрд руб., он будет реализован на территории опережающего развития (ТОР) «Амурская» в Благовещенске. Старт строительства намечен на 2025 год, ввести производство в эксплуатацию планируется в 2027-м.



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Агрокомплекс «Оредеж» (входит в «Таврос») планирует вложить 5,5 млрд руб. в расширение производства яиц в Ленинградской области. Средства будут направлены на модернизацию существующих и строительство новых мощностей. Соответствующее соглашение компания подписала с региональным комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Реализация проекта позволит увеличить объем производства куриного яйца на 600 млн штук в год и создать более 280 рабочих мест.



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Группа компаний «Дамате» сообщила, что выиграла торги по приобретению имущества производственно-технологического комплекса «Донстар» в Ростовской области, используемого для производства, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. В результате торгов в собственность агрохолдинга перешел крупнейший в России комплекс по производству мяса утки. Согласно протоколу торгов, цена предложения превысила 1,28 млрд руб. В ближайшее время компания планирует завершить все юридические процедуры по оформлению торгов.



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