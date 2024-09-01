Самое интересное за август

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Аграрии сократили посевы зерновых и увеличили — масличных

Посевная площадь под урожай 2024 года, согласно окончательным данным Росстата, составила около 80,19 млн га без учета новых регионов против 81,15 млн га годом ранее. Площадь гибели озимых в сельхозорганизациях и КФХ Росстат оценил на уровне 1,17 млн га против 845 тыс. га в прошлом году. Яровые по погибшим озимым посеяли на 175,9 тыс. га. В прошлом году было пересеяно свыше 243 тыс. га. Посевы зерновых и зернобобовых в этом году сократились с 48 млн га до 46,13 млн га. Из них пшеница заняла 28,5 млн га (29,77 млн га в 2023 году), ячмень — 6,96 млн га (7,99 млн га), кукуруза — 2,6 млн га, как и в прошлом году. Площадь сева масличных обновила максимум, достигнув 18,86 млн га (17,6 млн га в прошлом году).



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В России отменят запрет на экспорт рапса

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии ввела пошлину на экспорт рапса в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Она будет действовать с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026-го. Это решение принято вместо действующего временного запрета на вывоз рапса. Также подкомиссия продлила до 31 августа 2026 года срок действия ставок вывозных таможенных пошлин на подсолнечник в размере 50%, но не менее 32 тыс. руб./т; на соевые бобы — 20%, но не менее $100/т. На такой же срок планируется продлить «плавающие» вывозные таможенные пошлины на подсолнечное масло и подсолнечный шрот.



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Десять лет назад, 6 августа 2014 года, президент Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», который запретил импорт продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции или поддержали их. По мере сохранения санкций Россия продлевала эти меры. В октябре прошлого года эмбарго было продлено на 2024 год с исключением из него молочной сыворотки для детских смесей. Этот период стал знаковым для российского агропромышленного комплекса, показавшего значительный рост производства, широкое внедрение передовых технологий и обеспечившего нашей стране лидерство на мировом продовольственном рынке по многим ключевым направлениям, отметил Минсельхоз.



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Объемы потребления мяса птицы и свинины могут сравняться

В следующем году объемы потребления мяса птицы и свинины в России могут сравняться благодаря увеличению доступности последней. Об этом на круглом столе «10 лет контрсанкций в сельском хозяйстве», организованном в Общественной палате, рассказал глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Если раньше ели “ножки Буша”, потом российскую птицу, то сегодня потребляется больше более “статусного” мяса — свинины. В свое время оно было более дорогим, сейчас стало более доступным», — отметил Юшин. В целом, по его прогнозу, потребление мяса в России в этом году может увеличиться до 83 кг на человека, что выше среднего уровня потребления в богатых странах. В прошлом году потребление было на уровне 80 кг.



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Экспортные цены на пшеницу снижаются

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре опустились на $3,5/т к предыдущей неделе, до $216/т FOB, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Цена на французскую пшеницу упала на $6/т, до $224/т, германская подешевела на $10/т, до $233/т, американская — на $6/т, до $213/т. Снижение экспортных и фьючерсных цен на пшеницу происходило на фоне временного уменьшения спроса со стороны основных стран-импортеров, слухов о возможном продлении до конца года запрета на импорт со стороны Турции, а также улучшения перспектив урожая в Австралии, поясняют аналитики.



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Урожайность сои на Юге вдвое ниже прошлогодней

Урожайность сои на Юге сейчас вдвое ниже прошлогодней, пишет поле.рф со ссылкой на сообщение аналитического центра компании Ruseed. По данным аналитиков, по итогам обмолота 21% посевов культуры в Краснодарском крае урожайность составила 9,5 ц/га против 21,4 ц/га в 2023 году. Засуха, охватившая регионы Южного федерального округа, негативно сказалась на вегетации сои, и она в большей степени повлияет на урожай, чем майские заморозки. Однако в Центральной России, где сосредоточена почти половина посевных площадей сои, в этом году сложились благоприятные погодные условия для агрокультуры. По данным на 28 августа средняя урожайность сои в ЦФО составила 16,6 ц/га, что на 18% выше, чем на аналогичную дату 2023 года. В целом аналитики Ruseed прогнозируют рекордный урожай сои в этом году — 7,35 млн т против 6,8 млн т в 2023-м благодаря увеличению посевных площадей.



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Минсельхоз не планирует продлевать запрет на экспорт сахара, который действует до 31 августа. «В настоящее время продление временного запрета на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы после 31 августа не планируется», — пишет ТАСС со ссылкой на агроведомство. В министерстве отметили, что дальнейшие решения зависят от урожая сахарной свеклы в новом сезоне, при этом они будут рассматриваться в координации с партнерами по ЕАЭС.



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Урожай ржи может быть самым низким за последние пять лет

В этом году посевы ржи продолжили сокращаться. По данным Росстата, под урожай-2024 ее посеяли на 668 тыс. га против 834 тыс. га годом ранее. По словам независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, это самый низкий показатель по площади сева агрокультуры за последние пять лет. Урожайность всегда примерно одна и та же — никаких радикальных изменений обычно не наблюдается, соответственно, валовой сбор ржи может сократиться пропорционально уменьшению посевов, сказал «Агроинвестору» Корбут. По данным Росстата, в прошлом году урожай ржи составил около 1,7 млн т против 2,18 млн т в 2022-м. Минсельхоз США в августе понизил прогноз производства ржи в России до 1,35 млн т, тогда как в июле оценивал потенциал сбора на уровне 1,85 млн т.



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Российские компании заняли более 5% импортного рынка свинины в Китае

Россия в июле увеличила свою долю в китайском импорте свинины более чем до 5%. Это позволило ей впервые войти в пятерку крупнейших поставщиков этого мяса в НКР, подсчитало РИА «Новости» на основе данных местной статслужбы. В июле Китай нарастил импорт российской свинины в 4,3 раза по сравнению с июнем — до $9,6 млн, с этим показателем наша страна стала пятой среди импортеров свинины в Китай. При этом он сократил закупки из Франции и Чили, которые месяцем ранее были в пятерке. В том числе из первой снизился на 12%, до $8 млн, из Чили — на 10%, до $7,9 млн. Также уменьшился ввоз из Нидерландов (на 7%, до $10,5 млн) и США (на 3%, до $6 млн).



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«Мираторг» начал продажи желатина ключевым фармацевтическим компаниям страны. Первые отгрузки производителям лекарственных препаратов со специализированного завода в Курской области состоялись в августе. Ранее продукция для дальнейшего производства лекарственных капсул полностью импортировалась из Бразилии, Китая и других стран, сообщила компания.



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