Самое интересное за неделю с 19 по 25 августа

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Сбор зерна на 8,2 млн тонн меньше прошлогоднего

По данным Минсельхоза на 14 августа, сбор зерновых и зернобобовых составлял 73,5 млн т, что на 8,2 млн т меньше, чем в 2023 году, пишет «Интерфакс». Посевы обмолочены с 22,5 млн га, что составляет 46,9% об общей площади, и на 116,6 тыс. га больше показателя годом ранее. Средняя урожайность — 32,7 ц/га против 36,7 ц/га год назад. В том числе пшеницы намолочено 59,8 млн т, что на 3,2 млн т меньше прошлогоднего. Посевы убраны с 17,1 млн га (57,5%), что почти на 1,3 млн га больше, чем в 2023-м. Но урожайность существенно ниже — 39,8 ц/га против 50,9 ц/га. В том числе твердой пшеницы собрано 184,8 тыс. т при урожайности 15,1 ц/га. Пока обмолочено 122,1 тыс. га из засеянных 881,2 тыс. га.



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Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы с 82,9 млн т до 83,3 млн т, пишет Reuters. Повышение оценки в основном отражает ожидания близкой к рекордной урожайности в Сибири и на Урале, хотя влажная погода в этих макрорегионах может осложнить уборку и потенциально снизить качество зерна, поясняют аналитики центра. Вместе с тем, «СовЭкон» понизил прогноз урожая зерна в целом со 130,5 млн т до 128,4 млн т из-за уменьшения оценок сбора ячменя и кукурузы. Так, по ячменю прогноз скорректирован с 19,3 млн т до 18,2 млн т на фоне сокращения посевных площадей и низкой урожайности в южных регионах. Оценка сбора кукурузы снижена с 13,4 млн т до 11,9 млн т из-за крайне неблагоприятных погодных условий на юге страны.



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К 2028 году Россия планирует достичь полной самообеспеченности яблоками. В 2023 году она была на уровне 87%. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила во время посещения президентом Владимиром Путиным садоводческого хозяйства «Агро 07» в Кабардино-Балкарии. По ее словам, Минсельхоз совместно с региональными органами управления АПК решил увеличить целевые показатели по закладке многолетних насаждений в 2025—2027 годах на 35,5% по сравнению с ранее запланированными значениями, до 25,5 тыс. га вместо 19,1 тыс. га. В 2028—2030 годах будет заложено еще около 19 тыс. га новых садов и ягодников.



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Структура агроэкспорта к 2030 году может измениться за счет мясной и молочной продукции

Товарная структура аграрного экспорта к 2030 году может измениться за счет увеличения поставок мясной и молочной продукции, продукции пищевой промышленности и других товаров АПК. Но основа агроэкспорта сохранится за зерновыми: объем их отгрузки в 2030 году прогнозируется на уровне 75,2 млн т на $17,5 млрд (42,9 млн т на $11,4 млрд в 2021 году), пишет «Финмаркет» со ссылкой на презентацию центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе.



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Урожай ржи может быть самым низким за последние пять лет

В этом году посевы ржи продолжили сокращаться. По данным Росстата, под урожай-2024 ее посеяли на 668 тыс. га против 834 тыс. га годом ранее. По словам независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, это самый низкий показатель по площади сева агрокультуры за последние пять лет. Урожайность всегда примерно одна и та же — никаких радикальных изменений обычно не наблюдается, соответственно, валовой сбор ржи может сократиться пропорционально уменьшению посевов, сказал «Агроинвестору» Корбут. По данным Росстата, в прошлом году урожай ржи составил около 1,7 млн т против 2,18 млн т в 2022-м. Минсельхоз США в августе понизил прогноз производства ржи в России до 1,35 млн т, тогда как в июле оценивал потенциал сбора на уровне 1,85 млн т.



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«Мираторг» начал продажи желатина ключевым фармацевтическим компаниям страны. Первые отгрузки производителям лекарственных препаратов со специализированного завода в Курской области состоялись в августе. Ранее продукция для дальнейшего производства лекарственных капсул полностью импортировалась из Бразилии, Китая и других стран, сообщила компания.



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«Молвест» построит завод по глубокой переработке молока

«Молвест» планирует построить в Воронеже завод по глубокой переработке молока стоимостью около 6,5 млрд руб. Мощностью переработки составит 1,2 тыс. т сырья — молока или сыворотки — в сутки. Предприятие будет выпускать концентраты сывороточных и молочных белков, а также пермеат (или лактозу). Главная сфера применения этой продукции — производство детского питания. За счет нового предприятия и двух очередей уже действующего аналогичного производства в Калачеевском районе Воронежской области «Молвест» рассчитывает обеспечить около 60% потребности в этой продукции в стране, заместив часть импорта.



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