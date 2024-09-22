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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Самое интересное за неделю с 16 по 22 сентября

На прошедшей неделе Минсельхоз запросил дополнительные средства на льготные кредиты, подсолнечное масло стало активнее дорожать, аналитики незначительно повысили прогноз урожая пшеницы, а «Агроэко» решила купить бизнес «Русмит»

| Агроинвестор |

запросил дополнительные средства на льготные кредиты

ждет выделения дополнительных средств для субсидирования льготного кредитования в связи с повышением ключевой ставки Банком России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на первого замминистра сельского хозяйства Елену Фастову. Она напомнила, что в этом году на субсидирование льготных кредитов в бюджете предусмотрено 209 млрд руб., в том числе 28 млрд руб. — на новые краткосрочные кредиты. Накануне журнал поле.рф со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза сообщил, что выделение дополнительных субсидий на льготное кредитование аграриев в 2024 году не предусмотрено.

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«» повысил прогноз урожая пшеницы в России

Аналитический центр «» повысил прогноз производства пшеницы в России в этом году на 400 тыс. т, до 82,9 млн т. Пересмотр прогноза отражает высокую урожайность в азиатской части страны, пишет «Финмаркет». Так, оценка сбора в Сибири выросла до рекордных 11,3 млн т (плюс 1,3 млн т к предыдущему прогнозу). На Урале сбор пшеницы, как ожидается, достигнет 4,3 млн т, что на 200 тыс. т выше предыдущей оценки. «Рост производства в Сибири и на Урале частично компенсирует спад в Центральном и Поволжском регионах. Из-за сухой погоды в Центре и экстремальной жары в Поволжье прогнозы для этих регионов были снижены на 0,4 млн т, до 16,9 млн т и на 0,8 млн т, до 17 млн т соответственно», — говорится в сообщении (цитата по «Финмаркету»). В большинстве регионов России в ближайшие дни ожидается сухая погода, что будет способствовать уборочной кампании в Азиатской части страны, отмечают аналитики «».

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не планирует продлевать квоту на беспошлинный ввоз мяса кур

Продление действия квоты на беспошлинный ввоз мяса кур в Россию на 2025 год сейчас не рассматривается, так как ситуация в отрасли стабильна, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. Агроведомство также отметило, что держит на постоянном контроле цены на социально значимые продукты, в том числе мясную продукцию. На 17 сентября остаток квоты составлял 97,2 тыс. т. Таким образом, выбрано 42,8 тыс. т. Заявки поданы на ввоз еще около 4,2 тыс. т курицы.

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Экспортные цены на российскую пшеницу почти не повышаются

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу почти не изменились. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, пшеница нового урожая (12,5% протеина, FOB) с поставкой в октябре стоила $216/т (плюс $1). «» фиксирует цену на уровне $217-220/т, пишет Reuters. Согласно мониторингу аналитической компании «» на 13 сентября, тонна российской пшеницы (FOB Новороссийск) стоила $218/т, при этом за последние четыре недели цена почти не менялась, некоторые операторы рынка называют даже цены в $216-217/т. В то же время мировой рынок за месяц укрепился в среднем на 15%.

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Урожай риса ожидается не ниже прошлогоднего

По данным Ассоциации «Национальный рисовый союз» (НРС) на 17 сентября, в Краснодарском крае обмолочено 21,3 тыс. га риса — это 18% от посевных площадей. Средняя урожайность агрокультуры на указанную дату составляла 68,1 ц/га. «Для сравнения, на аналогичную дату в прошлом году эти показатели составляли 13,3 тыс. га, или 12% от посевных площадей и 65,8 ц/га соответственно», — рассказал «» аналитик НРС Валерий Ладатко. Текущее состояние посевов риса позволяет предположить, что урожай будет не ниже, чем в 2023 году, отмечает он. При этом погодные условия в этом году не позволили в полной мере реализовать продуктивный потенциал выращиваемых сортов.

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В России растут цены на подсолнечное масло

По данным портала Oilworld, в европейской части России активно растут цены на подсолнечное масло. Так, цена закупки на прошлой неделе поднялась на 2-3 тыс. руб., до 74,2-76,5 тыс. руб./т в зависимости от региона, продажи — на 0,5-3 тыс. руб., до 74,8-77,4 тыс. руб./т. При этом цены на подсолнечник почти не поменялись, хотя неделей ранее они росли: плюс 2-6 тыс. руб. в зависимости от региона. Тогда цены на масло тоже повышались, но не такими темпами — на 0,3-1 тыс. руб. 

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«» покупает бизнес компании «Русмит»

ГК «» сообщила, что договорилась о сделке по покупке бизнеса компании «Русмит», работающей в Воронежской области. Ее стоимость не уточняется, однако отмечается, что сделка заключена с соблюдением интересов обеих сторон и на взаимовыгодных рыночных условиях. M&A консультантом по сделке выступил , который полностью сопровождал процесс. По словам соучредителя и гендиректора «Русмит» Геннадия Смыслова, планы о продаже активов у руководства компании появились около двух лет назад, шел поиск подходящего покупателя.  

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