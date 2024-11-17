Самое интересное за неделю с 11 по 17 ноября

Е. Разумный

В 2025 году площадь озимой пшеницы к уборке может сократиться до минимума за семь лет

Площади к уборке озимой пшеницы под урожай 2025 года могут быть на уровне 15,4 млн га — это самый низкий показатель с сезона-2018/19. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза экспортеров и производителей зерна со ссылкой на прогноз руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, который он озвучил в ходе конференции IAOM MEA в Дубае. По словам эксперта, посевы озимой пшеницы под урожай следующего года снизятся на 900 тыс. га, до 16,3 млн га. После перезимовки их площади могут составить 15,4 млн га. «При этом общий объем производства зерна в 2025/26 году прогнозируется на уровне 133 млн т, в том числе пшеницы — 84,5 млн т, что превышает ожидаемые показатели текущего сезона в 123,8 млн т и 82 млн т соответственно», — говорится в сообщении Союза.



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Для удовлетворения растущего спроса вице-премьер Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран. «Но мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях», — сказал Патрушев. По его словам, прогноз урожая картофеля в 2024 году сохраняется на уровне 7,3 млн т, что сопоставимо со сборами 2021 и 2022 годов. Цена также соизмерима.



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Производители молока вернули цены на прежний уровень до завершения проверки

До завершения проводимой Генпрокуратурой проверки компании «Вимм-Билль-Данн», «Экомилк» и другие скорректировали цены на молоко до прежнего уровня «ввиду отсутствия объективных оснований для их повышения», сообщило надзорное ведомство. Установлено, что решения о повышении цен приняты без объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации.



Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений об их повышении производителями. Проверка будет проводиться с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга.



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Урожай яблок может быть на уровне прошлогоднего

В этом году урожай яблок в товарном секторе может быть на уровне показателей 2023-го, когда, по официальной статистике, было собрано 1,7 млн т яблок, рассказал «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. После весенних заморозков были опасения, что центральная зона страны останется без яблок, напомнил он. «Сейчас же мы видим несколько иную картину. Минсельхоз прогнозирует сокращение общего объема сбора на 5-10%, но, по нашим данным, урожай сохранится приблизительно на уровне прошлого года», — отметил эксперт.



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Масложировой союз: в январе экспортная пошлина на масло может достигнуть 15 тысяч рублей

По прогнозу Масложирового союза, в декабре экспортная пошлина на подсолнечное масло может увеличиться примерно до 8 тыс. руб./т, а в январе — достигнуть примерно 15 тыс. руб./т. В ноябре ставка составляет 2,9 тыс. руб./т после того, как в течение 17 месяцев она была на нулевом уровне. На этом фоне, а также благодаря более оптимистичным прогнозам по итоговому сбору масличных культур цены на масличные в ближайшее время стабилизируются, говорится в сообщении союза.



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Минсельхоз США в ноябрьском обзоре понизил прогноз урожая пшеницы в России на 0,5 млн т, до 81,5 млн т (здесь и далее — без учета Крыма и новых регионов). В том числе валовой сбор озимой пшеницы может составить 57,5 млн т, как и в предыдущем прогнозе, потенциал производства яровой пшеницы уменьшен до 24 млн т. Оценка средней урожайности по сравнению с октябрем понижена на 0,02 т, до 2,91 т/га, в том числе средний сбор с гектара озимой пшеницы может составить 3,64 т, как и в прошлом обзоре, яровой — 1,97 т (2,01 т в октябре).



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Группа «Русагро» сообщила о закрытии сделки по консолидации 100% долей и контроля над ООО «ГК Агро-Белогорье». В состав последней входит 20 свинокомплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк (108 тыс. га, согласно сайту компании). Активы расположены в Белгородской области. «Консолидация “ГК Агро-Белогорье” позволит “Русагро” стать №2 производителем свинины в России, реализовать масштабные синергетические эффекты в сельскохозяйственном и мясном бизнес-направлениях группы», — говорится в ее сообщении.



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