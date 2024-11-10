Самое интересное за неделю с 4 по 10 ноября

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Минсельхоз не будет пересматривать прогноз урожая зерна, об этом в интервью «Ведомостям» сказала глава ведомства Оксана Лут. «Несмотря на все сложности, результаты в этом году будут более чем достойные — урожай войдет в пятерку лучших в истории страны. Ранее [вице-премьер] Дмитрий Патрушев говорил, что будет собрано около 130 млн т зерна. Эта цифра до конца года пересматриваться уже не будет, — отметила она. — В целом в стране было посеяно зерновых с расчетом на урожай в 150 млн т, и если бы не климатические аномалии, то, безусловно, собрали бы больше, чем сейчас прогнозируем».



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Уборка картофеля продолжается дольше обычного

В этом году уборка картофеля продолжается дольше обычного, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. По имеющейся у Союза информации, в товарном секторе к началу ноября накопано около 6,8 млн. Всего, полагает эксперт, урожай составит 6,9-7 млн т против 8,6 млн т в прошлом году. Однако в целом в Картофельном союзе дефицита клубня в этом году не ожидают. Минсельхоз рассчитывает, что сбор картофеля в организованном секторе превысит 7 млн т.



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Экспорт продукции АПК можно увеличить до $70 млрд

Сохранение текущей продуктовой структуры экспорта продукции АПК и принципов регулирования отрасли создает риски для достижения поставленной цели увеличения к 2030 году поставок в 1,5 раза (до $55 млрд) относительно 2021-го. Однако последовательный фокус отрасли и регулятора на улучшении структуры экспортного портфеля продуктов, достижении оптимальной структурной себестоимости и рациональном подходе к обеспечению технологической безопасности позволит нарастить потенциал агроэкспорта, говорится в исследовании «Новая амбиция российского АПК: как увеличить годовой объем экспорта до $70 млрд», которое подготовила консалтинговая компания «Яков и Партнеры». При сохранении текущего продуктового портфеля, ограничении доступа к современным технологиям и сокращении мер по поддержке частных инвестиций экспорт уже к 2025-2026 годам выйдет на плато, считают авторы.



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Министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью «Ведомостям» сказала, что субсидии, заложенные на программу №1432 (субсидирование производителей сельхозтехники, которые продают ее аграриям со скидкой), нужно перераспределить на иные механизмы поддержки спроса на сельхозтехнику и законодательно закрепить их целевой характер — зафиксировать, что субсидия может быть потрачена только на покупку отечественной сельхозтехники. По ее словам, Минсельхоз и Минпромторг уже обсуждают такую стратегию.



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Правительство добавит свыше 30 млрд рублей на субсидирование кредитов в АПК

Чтобы обеспечить устойчивость сельхозпроизводителей, правительство выделит дополнительно свыше 30 млрд руб. на субсидирование ранее выданных кредитов в АПК, сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. По его словам, это позволит профинансировать не менее 50 тыс. займов, которые уже были получены аграриями. «Рассчитываем, что это решение будет способствовать сохранению рентабельности как конкретных хозяйств, так и всей отрасли в целом», — добавил он.



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«Агроплазма» создала первый отечественный гибрид восковидной кукурузы

Селекционно-семеноводческая компания «Агроплазма» создала первый отечественный гибрид восковидной кукурузы «Рустарк АП» и начала заниматься его семеноводством. Гибрид уже подан на регистрацию в Госреестр селекционных достижений. Сейчас в нем нет отечественных сортов и гибридов восковидной кукурузы, сельхозпроизводители используют иностранные семена. В этом году «Агроплазма» провела экологические сортоиспытания новых гибридов, сравнив результаты урожайности с иностранным стандартом восковидной кукурузы. «Рустарк АП» показал высокую конкурентоспособность по продуктивности и устойчивости к стрессовым условиям, и по урожайности превзошел иностранные стандарты более чем на 20%.



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В Ростовской области появится тепличная черешня

«Агрофирма Донецкая долина» (Ростовская область) построит тепличный комплекс по выращиванию черешни в закрытом грунте. Возведение комплекса площадью 1 га начнется в 2026 году. Это первый подобный проект в России. Среди плюсов выращивания черешни в теплицах — защищенность плодов от внешних факторов, в том числе от заморозков, поскольку в любое время года микроклиматические условия в теплице регулируются. Среди минусов — дороговизна проекта. Строительство одного гектара питомника стоит 150 млн руб. Срок окупаемости проекта оценивается в пять-шесть лет.



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