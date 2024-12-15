Самое интересное за неделю с 9 по 15 декабря

Е. Разумный

Минфин предложил пересмотреть условия льготного кредитования

Минфин предложил выровнять условия субсидирования льготных кредитов, облигационных займов и лизинга для бизнеса, ограничив их процентной ставкой не более 5% годовых в 2025 и 2026 годах (то есть размер ставки ЦБ минус субсидируемые государством 5%) и не более 3% — в 2027 и последующие годы. Сейчас субсидируются плавающие процентные ставки, что полностью транслирует процентный риск на федеральный бюджет, но нововведение позволит значимо сократить эти риски, говорится в пояснительной записке к проекту постановления, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.



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Объем агроэкспорта в физическом выражении вырос на 10%

В этом году цены на мировом продовольственном рынке были крайне волатильными и показывали разнонаправленное движение, что оказало серьезное влияние на экспортную выручку. В результате стоимостной объем поставок снизился примерно на 1%, рассказал в ходе ежегодной стратегической сессии «Российский агроэкспорт» руководитель федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе Дмитрий Краснов. «Но, думаю, что к концу года мы преодолеем это снижение и будем находиться примерно на уровне прошлого года», — добавил он, отметив, что в физическом выражении отгрузки увеличились на 10%. 90% экспорта приходится на дружественные страны.



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Подсолнечное масло стало самым подорожавшим российским сырьевым товаром за этот год

В этом году подсолнечное масло стало самым подорожавшим российским сырьевым продуктов. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2024» сообщила вице-президент, руководитель аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко. «Из всего набора российского сырья (крупных групп, которые экспортируются хотя бы на $4-5 млрд) за текущий год больше всего подорожало подсолнечное масло», — сказала Снитко. С января прибавка в цене составила 41%, и даже золото подорожало меньше — на 31%. В целом, по ее словам, ситуация со спросом и предложением на российские товары начала улучшаться. «Цены на большинство товаров, которые мы экспортируем, растут, а дисконты, если они были, уходят в прошлое: сегодня Россия не обязана предоставлять какие-то большие скидки покупателям», — отметила Снитко.



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Минсельхоз предварительно определил размеры квот на ввоз семян сельскохозяйственных растений из недружественных стран на следующий год. Так, для семенного картофеля квота составит 12 тыс. т, рапса — 2 тыс. т, гибридов сахарной свеклы — 2,7 тыс. т (2 тыс. т в первом полугодии, 0,7 тыс. — во втором). Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в рамках цикла «Встречи на Ильинке» в Торгово-Промышленной плате, ее слова пприводит Telegram-канал Российского зернового союза (РЗС). Министр также добавила, что по подсолнечнику планируется оставить объемы ввоза высокоолеиновых гибридов, по семенам кукурузы — только восковидную, также в планах оставить поставки семенного пивоваренного ячменя. Объемы импорта этих семян, как пишет РЗС, в ходе встречи не уточнялись. Постановление правительства с размером квот должно выйти до конца 2024 года.



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Экспортные цены на пшеницу возобновили рост

На прошлой неделе экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в декабре выросли на $2, до $228/т FOB, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Цена на французскую пшеницу увеличилась на $5, до $240/т, германская и американская подорожала на $4, до $254/т и $249/т соответственно.



Несмотря на увеличение экспортных цен и одновременное снижение внутренних цен на Юге, существенное повышение пошлины — на период с 11 по 17 декабря она прибавит 1175 руб. и составит 4871,5 руб./т — привело к тому, что доходность экспорта становится резко отрицательной, до -1,5 тыс. руб./т, отметили аналитики «Русагротранса»



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Медосбор сохранился на уровне прошлого года

Несмотря на негативные погодные факторы в ряде регионах — засуху, заморозки — производство меда в этом году не снизилось по сравнению с 2023-м. В пресс-службе Союза промышленных пчеловодов России (СППР), который оценивает результаты медосбора на основании внутренней статистики организации и данных, полученных от коллег, отмечают, что драматических изменений в объемах производства меда в этом году относительно прошлого нет. Плохая погода в одних регионах компенсировалась большим медосбором в других, и показатели в целом соответствуют предыдущим годам, сказали там «Агроинвестору».



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Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, объявила о покупке у группы «Руском» птицекомплекса в Тюменской области мощностью 60 тыс. т в живом весе в год. Покупателем стал входящий в группу АПК «Михайловский», сделка получила одобрение ФАС, ее стоимость не уточняется. При этом ФАС в ходе согласования сделки предписала «Черкизово» продавать часть продукции на бирже.



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