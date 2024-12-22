Самое интересное за неделю с 16 по 22 декабря

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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. «Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы, — говорится в сообщении регулятора. — По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос».



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Владимир Путин: предложение растет медленнее, чем спрос

Темп роста производства продуктов питания отстает от динамики их потребления, что приводит к росту цен. Об этом президент Владимир Путин сказал в ходе прямой линии и пресс-конференции. По словам ведущей мероприятия, самые популярные обращения к главе государства были связаны с подорожанием хлеба, рыбы, молока, яиц, масла. Годовая инфляция в России с 10 по 16 декабря ускорилась до 9,52% с 9,32% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. За неделю с 10 по 16 декабря потребительская инфляция составила 0,35%, в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен были на уровне 0,8%.



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Квота на экспорт пшеницы составит 10,6 млн тонн

Правительство установило тарифную квоту на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 года. Согласно постановлению, объем квоты на экспорт пшеницы и меслина составит 10,6 млн т, ячменя, ржи и кукурузы — 0 т. Квоту между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минсельхоз. Решение принято с учетом прогнозного баланса производства и потребления зерновых культур на внутреннем рынке, говорится в сообщении кабмина.



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Аналитический центр «СовЭкон» понизил сразу на 3 млн т, до 78,7 млн т, прогноз валового сбора пшеницы в России в 2025 году. В том числе озимой пшеницы может быть намолочено 50,7 млн т, что на 3,6 млн т ниже предыдущего прогноза, тогда как по яровой прогноз повышен на 0,6 млн т, до 27,9 млн т. Если прогноз будет реализован, то урожай станет самым низким с 2021 года, когда было собрано 76 млн т пшеницы. Средний показатель за последние пять лет — 88,2 млн т, сравнили аналитики.



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Минпромторг предлагает ввести квоты на импортную сельхозтехнику

Минпромторг намерен смягчить эффект от анонсированного пятикратного повышения утилизационного сбора за счет введения квоты на ввоз импортной сельскохозяйственной техники, если российские и белорусские производители не смогут в полной мере удовлетворить внутренний спрос, сообщает «Интерфакс». При этом утильсбор на ввозимые в рамках квоты машины будет уплачиваться по действующим в 2024 году коэффициентам. Министерство уточняет, что квота будет устанавливаться ежегодно в соответствии с потребностью аграриев, консолидировать ее будет Минсельхоз.



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«Комос Групп» вложит более 10 млрд руб. в строительство двух филиалов птицефабрики «Вараксино» в Сарапульском районе Удмуртии. Их проектная мощность составит 340 млн и 157 млн яиц в год. Сейчас агрохолдинг разрабатывает проектную документацию, к строительству объектов планируется приступить не позднее первого квартала 2025 года. «Программа отобрана Министерством сельского хозяйства России для финансирования за счет средств льготного инвестиционного кредита <...>. Правительство региона, в свою очередь, поддержит этот проект инвестициями в инфраструктуру», — сообщается на сайте главы Удмуртской республики.



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В Северной Осетии открылся тепличный комплекс «Алания» за 15 млрд рублей

Группа «Династия» запустила тепличный комплекс «Алания» в Северной Осетии, он стал одним из крупнейших в регионе. Инвестиции в проект составили 15 млрд руб. Комплекс площадью более 60 га включает многопролетные теплицы и рассадный отдел, что обеспечит круглогодичное производство и поставку свежей плодоовощной продукции на рынки Северного Кавказа и Центрального федерального округа, пишет РБК со ссылкой на сообщение Россельхозбанка. Ожидается, что мощность комплекса достигнет 20 тыс. т овощей в год.



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