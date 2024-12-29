Самое интересное за неделю с 23 по 29 декабря

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Урожай зерна составил около 125 млн тонн

По предварительным данным Росстата, валовой сбор зерна в чистом весе в этом году составил 124,96 млн т (здесь и далее — без учета новых регионов) против 144,9 млн т в 2023-м и 134 млн т в среднем за пять лет. Урожай снизился на 13,8% и 6,8% соответственно. Показатели могут быть уточнены при формировании окончательных итогов на основе сведений сельхозпроизводителей об уборке поздних сельскохозяйственных культур, отмечает Росстат. В том числе пшеницы получено 82,4 млн т, ее сбор оказался на 11,2% меньше, чем годом ранее (92,85 млн т) и на 4,9% ниже среднего показателя за последние пять лет (86,7 млн т). Официальный прогноз урожая зерна на этот год был на уровне 130 млн т, включая 83 млн т пшеницы (с учетом новых регионов).



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Правительство установило экспортные пошлины на зернобобовые

С 1 января и на постоянной основе в России будет действовать экспортная пошлина на горох, нут и чечевицу. Она будет распространяться на поставки за пределы ЕАЭС и составит 5% от таможенной стоимости, следует из сообщения на сайте правительства. «Это позволит поддержать рациональное соотношение экспорта зернобобовых культур и внутреннего потребления», — говорится в документе. До конца 2024 года при вывозе зернобобовых культур применяются гибкие экспортные пошлины: в зависимости от курса рубля они составляют от 4% до 7%.



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Экспортная пошлина на подсолнечное масло выросла в 1,7 раза

Экспортная пошлина на подсолнечное масло в январе составит 16067 руб./т, что в 1,7 раза больше, чем в декабре (9195 руб./т). Пошлина на подсолнечный шрот вырастет с 3788 руб./т до 4771 руб./т. Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, для масла составили $1027/т за ($954,7/т месяц назад), для шрота — $221,1 ($212,5), сообщил Минсельхоз.



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Правительство продлило запрет на экспорт риса

Правительство продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2025 года для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией, сообщает пресс-служба кабмина. Ограничение не будет распространяться на поставки в государства — члены ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, за рубеж в рамках гуманитарной помощи и международных транзитных перевозок. Кроме того, с учетом запросов со стороны государств-партнеров о поставках семенного материала из-под действия временного запрета исключен рис для посева.



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Генпрокуратура хочет взыскать в доход государства компанию «Родные поля»

Арбитражный суд Ростовской области 27 января 2025 года на предварительном заседании рассмотрит иск Генеральной прокуратуры к Петру Ходыкину — владельцу компаний «Родные поля» (прежнее название — ТД «Риф») и «Современные фонды недвижимости» о взыскании в доход государства 100% долей «Родных полей», говорится в материалах дела. 100% долей ООО «Родные поля» принадлежат комбинированному закрытому паевому инвестиционному фонду «Логистик», которым также владеет Ходыкин, и находятся под управлением паевого инвестиционного фонда «Современные фонды недвижимости», говорится в материалах дела. Также Генпрокуратура подала заявление об обеспечении иска, который частично был удовлетворен.



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Правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утильсбора на сельхозтехнику

С 1 января 2025 года, согласно постановлению правительства, будет введена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора на некоторые виды сельскохозяйственной техники, сообщил Минпромторг. Ведомство отмечает, что при формировании изменений в коэффициенты утильсбора проанализировало предложения профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, отраслевого сообщества и экспертов. «Была сформирована сбалансированная позиция, которая позволит и удовлетворить потребности аграриев по ряду направлений, и сформировать благоприятные условия для развития отечественных машиностроителей», — говорится в сообщении.



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ГК «ЭкоНива», крупнейший молочный холдинг России, сообщил о переходе операционного бизнеса и всех своих активов, расположенных исключительно на территории страны, под контроль компании, находящейся в российской юрисдикции. Прежняя головная структура группы, германская Ekosem-Agrar AG, как и планировалось, продала все свои доли в российских операционных подразделениях российской компании-покупателю ООО «ЭкоНива». Основными владельцами ООО «ЭкоНива» стали акционеры Ekosem-Agrar AG во главе с основателем и президентом «ЭкоНивы» Штефаном Дюрром, который является гражданином РФ, говорится в сообщении компании.



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