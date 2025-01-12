Самое интересное за неделю с 6 по 12 января

С. Петров

Правительство утвердило план достижения национальных целей развития

Правительство завершило формирование единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Он будет главным ориентиром в работе правительства, министерств, ведомств, региональных администраций, институтов развития и госкомпаний по выполнению задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, говорится в сообщении кабмина.



Документ носит межведомственный и межотраслевой характер. Он взаимоувязывает майский указ президента о национальных целях, 19 сформированных правительством нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, «дорожные карты», а также предусматривает участие в достижении национальных целей институтов развития, государственных компаний и корпораций.



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Экспорт зерна из России в 2024 году превысил 71 млн тонн

В 2024 календарном году Россия, оценочно, экспортировала около 71,3 млн т зерновых, из которых 57,2 млн т — пшеница, 7,4 млн т — ячмень, 6 млн т — кукуруза. «За весь 2023 год из России было вывезено 68,6 млн т зерновых, в том числе 52,6 млн т пшеницы, 7,4 млн т ячменя и 7,8 млн т кукурузы», — рассказал «Агроинвестору» руководитель направления анализа аграрных рынков «Русагротранса» Игорь Павенский.



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Производство индейки по итогам года увеличилось на 3%

Производство индейки по итогам 2024 года увеличится на 3%, оценил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. Эксперт напомнил, что отрасль растет уже около 15 лет. «И по факту, с нуля мы доросли до производства в 422 тыс. т в 2023 году в убойном весе и прогнозируем, что по итогам 2024-го позитивная динамика также продолжится и составит по году около 3%, а производство достигнет 435 тыс. т», — уточнил он. На 2025 год у НАПИ прогноз производства тоже позитивный — 465 тыс. т в убойном весе.



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Посевы риса за пять лет увеличатся почти на 70 тысяч гектаров

Рекордный урожай риса, который в 2024 году превысил 1,2 млн т, позволил сохранить оптовые цены на рисовую крупу на уровне 2022 года. При этом в течение пяти лет российские рисоводы намерены увеличить площади под агрокультурой с нынешних 207 тыс. га до 275 тыс. га преимущественно за счет Астраханской области и Приморского края, сообщил Минсельхоз со ссылкой на председателя Совета Ассоциации «Национальный рисовый союз» Игоря Лобача. Также планируется повысить урожайность риса на 10 ц/га.



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«Деметра-Холдинг» стал совладельцем судоходной компании «Астрол», следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. С 9 января холдингу принадлежит 25% компании. Флот «Астрола» состоит из десяти балкеров типа RSD-59, предназначенных для перевозки зерна и другой агропромышленной продукции, уточнила «Агроинвестору» пресс-служба «Деметра-Холдинга».



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