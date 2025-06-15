Самое интересное за неделю с 9 по 15 июня

М. Стулов / Ведомости

Дмитрий Патрушев: урожай зерна составит не менее 135 млн тонн

По имеющимся оценкам, урожай зерна в этом году составит не менее 135 млн т, сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном предварительным итогам посевной кампании, а также старту уборочных работ. «К уборке зерновых постепенно приступают аграрии Республики Крым. Прошу руководство регионов удостовериться, что для штатного проведения уборочной люди на местах обеспечены всем необходимым. Исходя из текущей ситуации, мы можем рассчитывать на достойные сборы по основным культурам», — отметил он.



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Минпромторг не видит предпосылок для введения регулирования цен

Минпромторг не видит предпосылок для введения регулирования цен на определенные товары: действующих мер правительства и рыночных механизмов достаточно для стабилизации ценовой ситуации, сказал в интервью «Российское газете» статс-секретарь — замглавы ведомства Роман Чекушов. Если ситуация с ценами резко изменится в негативную сторону, то некоторые меры регулирования могут потребоваться, однако они не обязательно будут связаны с ограничением наценок, добавил он. Среди инструментов, которые позволяют стабилизировать цены, замминистра назвал долгосрочные контракты между поставщиками и торговлей, агроконтракты и добровольные обязательства ритейлеров по сдерживанию цен.



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В июне экспорт пшеницы может снизиться до 1,1 млн тонн

По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», в июне экспорт пшеницы из России может снизиться до 1,1 млн т, что значительно меньше рекорда прошлого года для этого месяца (4,64 млн т), но близко к показателю июня 2022 года, когда было отгружено 1,2 млн т. Майский вывоз аналитики оценивают в 2,16 млн т против 5,08 млн т в мае 2024 года. Динамка объясняется сокращением поставок в целом, а также существенным снижением экспортной квоты по отношению к прошлому году.



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Компания « ПроЗерно

Аналитическая компания «ПроЗерно» повысила прогноз урожая зерновых и зернобобовых на 0,92 млн т, до 130,3 млн т (без учета новых регионов), что на 3,5% выше результата прошлого года, но на 4,7% меньше среднего показателя за последние пять лет. В новых регионах валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 4,47 млн т, таким образом в целом производство может составить 134,75 млн т, что на 3,8% больше, чем в 2024 году. В том числе урожай пшеницы по сравнению с 2024 годом может увеличиться на 0,7%, до 83,2 млн т, ячменя — на 8,7%, до 18,1 млн т, кукурузы — на 5%, до 14,65 млн т.



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Шашлычный сезон почти не повлиял на цены мяса

Шашлычный сезон почти не повлиял на стоимость мяса, рассказал «Агроинвестору» глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Никаких всплесков спроса на мясо для шашлыка, которые можно было бы назвать аномальными, не наблюдалось. Это видно по ценам производителей. «Мы видим, что на птицу цены производителей в целом ниже, чем в прошлом году, а по свинине отмечается небольшой рост год к году и одновременно коррекция по основным шашлычным частям за последние три недели», — отметил он.



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