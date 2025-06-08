Самое интересное за неделю со 2 по 8 июня

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Банк России понизил ключевую ставку до 20%

Совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 100 б.п., до 20% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, отмечается в сообщении регулятора. Хотя внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.



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В Крыму стартовала уборочная кампания

В Крыму началась уборочная кампания, сообщил Минсельхоз республики. По прогнозу, валовой сбор зерновых и зернобобовых в регионе составит 1,1 млн т, годовая потребность Крыма в зерне оценивается примерно в 900 тыс. т. Под урожай 2025 года площадь озимого сева в регионе составила 544,56 тыс. га, включая 493,22 тыс. га зерновых — на 59,63 тыс. га больше, чем под урожай 2024 года.



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За четыре месяца сельхозпроизводство выросло на 1,6%

Производство сельхозпродукции во всех хозяйствах в апреле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличилось на 1,4%, сообщил Росстат. В январе-апреле рост составил 1,6%. Для сравнения, в апреле 2024 года в годовом выражении отрасль прибавила 2,1%, за четыре месяца — 2%. Производство скота и птицы на убой в живом весе в апреле увеличилось на 0,3%, как и по итогам первых четырех месяцев этого года, молока — на 0,4% и 0,9% соответственно, яиц — на 5,3% и 4,1%.



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Минсельхоз предложил увеличить размер субсидии, предоставляемой уполномоченным банкам при выдаче льготных кредитов на покупку сельскохозяйственной техники российского производства до 70% ключевой ставки ЦБ, следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас субсидируется 50% ключевой ставки. Проект приказа подготовлен в целях стимулирования приобретения техники российского производства и белорусской техники, выпущенной на территории России, говорится в справке к документу.



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Цель по сохранению численности сельского населения расширена до 50 млн человек

С этого года цель госпрограммы комплексного развития сельских территорий (КРСТ) по сохранению численности сельского населения расширяется с 36 млн человек до 50 млн жителей сельских территорий и агломераций. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сказала на пленарном заседании Форума тружеников села. Достижение национальных целей развития на сельских территориях будет осуществляться через призму развития опорных населенных пунктов (ОНП) путем выполнения индекса инфраструктурной обеспеченности, отметила она.



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Цена на ранний отечественный картофель оказалась ниже ожиданий аграриев

Ряд южных регионов уже приступили к выборочной копке картофеля нового урожая, в их числе — Кабардино-Балкария, Ставропольский и Краснодарский края. «Полагаем, что в течение двух недель к активной фазе уборки приступят Астраханская и Ростовская области. Но, по сигналам с мест, ранний картофель серьезно проседает в цене к ожидаемой», — рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Он уточняет, что ранний картофель достаточно дорогой в возделывании из-за большой доли ручного труда, особенно с учетом того, что оплата работникам в последнее время увеличилась в два-три раза по сравнению с прошлым годом, так как есть дефицит рабочей силы.



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Многие производители ягод оказались готовы к заморозкам

В этом году ситуация с земляникой садовой (клубникой) в целом по России обстоит ощутимо лучше, чем в 2024-м, когда самые жесткие заморозки пришлись на первую декаду мая и совпали с периодом цветения большинства видов ягод, а температура в некоторых регионах опускалась до 9 градусов ниже нуля. «Уже на начало июня мы видим, что объемы поставок земляники местного производства больше, чем были в прошлом году. Сейчас на рынок со своей ягодой массово выходят хозяйства Юга России», — рассказала «Агроинвестору» гендиректор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.



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