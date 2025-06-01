Самое интересное за май

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В этом году сельхозпроизводство может увеличиться на 4,4% по сравнению с 2024-м (в сопоставимых ценах), пишет «Интерфакс» со ссылкой на нацдоклад о ходе реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, подготовленный Минсельхозом. По сравнению с 2021 годом рост составит 12,8%, рассчитывает ведомство. В том числе производство продукции растениеводства в этом году вырастет на 6,6% год к году, а по сравнению с 2021-м — на 15,3%, продукции животноводства — соответственно на 1,8% и 6,3%. В 2024 году, согласно Росстату, производство сельхозпродукции снизилось на 3,2%.



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Урожай зерна может достигнуть 138 млн тонн

Урожай зерна в этом году может составить 132-138 млн т, включая 85-90 млн т пшеницы. Такой прогноз озвучил глава экспертного комитета Союза экспортеров и производителей зерна Игорь Павенский на Всероссийском зерновом форуме, пишет «Финмаркет». В прошлом году было собрано125,9 млн т, в том числе 82,6 млн т пшеницы (без учета новых регионов). Также, по словам Павенского, может увеличиться производство ячменя — с прошлогодних 16,7 млн т до 18-18,4 млн т и кукурузы — с 13 млн т до 14,7-15 млн т. Рост обеспечит повышение урожайности, которая год назад резко снизилась из-за засухи, пояснил эксперт. Сбор зернобобовых, по его прогнозу, может оказаться рекордным (6,7-6,9 млн т против 5,4 млн т в 2024 году) за счет расширения площади их сева.



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Правительство не поддержало идею введения «ценовых коридоров»

Правительство не поддержало предложение депутатов наделить кабмин обязанностью устанавливать так называемые «ценовые коридоры» - минимальные и максимальные пределы розничных цен на социально значимые товары, пишет «Российская газета». В отзыве правительства за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко говорится, что кабмин уже рассматривал похожие законопроекты, и замечания в отзывах к ним по-прежнему актуальны.



В феврале депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым предложили усилить госрегулирование розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. «Ценовые коридоры» нужны для оперативного сдерживания ценовых колебаний при выявлении роста цен на 5% и более за 30 дней, поясняли авторы законопроекта.



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Фермеры просят правительство решить вопрос обеспечения сельхозтехникой

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросу обеспечения техникой. «Новые, современные комбайны произведены, но стоят на площадках заводов. Сельхозпроизводители не могут их приобрести. Значительно упала доходность аграриев, и резко выросли цены на технику», — говорится в сообщении ассоциации. В особенно тяжелом положении малые формы хозяйствования, подчеркивает АККОР, напоминая, что на их долю приходится 64% посевных площадей, около 60% зерна, почти 70% подсолнечника — они вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.



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Россия лидирует по темпам роста в мировом производстве индейки

С 2015 по 2024 год производство мяса индейки в России почти утроилось, в то время как в большинстве стран мира оно стагнирует или падает на фоне снижения выпуска в странах-лидерах на 4,6%. Об этом сообщил на саммите «Аграрная политика России» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев, представив результаты ежегодного анализа производства индейки в топ-10 странах, сделанного по заказу Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) (есть в распоряжении «Агроинвестора»). По данным компании, в 2024 году Россия произвела 438 тыс. т индейки, что на 3,8% больше, чем в 2023-м и на 186% больше, чем в 2015-м. При этом Россия прочно закрепила свое лидерство на европейском рынке и является вторым крупнейшим производителем индейки в мире.



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По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), экспорт пшеницы из России в сезоне-2025/26 составит 45 млн т (прогноз на текущий сельхозгод — 43,5 млн т) при производстве 83 млн т (81,6 млн т, без учета Крыма и новых регионов). «Ожидается, что урожайность (в новом сезоне) в России повысится, что приведет к росту урожая на 2%», — говорится в отчете FAS USDA за май. Переходящие остатки оцениваются в 11,39 млн т (11,59 млн т). Отгрузки фуражного зерна в сезоне-2025/26 могут составить 7,48 млн т (6,84 млн т), его производство — 37,72 млн т (34,77 млн т). Экспорт кукурузы, по оценкам американских аналитиков, будет на уровне 3,6 млн т (3,3 млн т), производство — 15 млн т (14 млн т), ячменя — 3,6 млн т (3,2 млн т) и 18 млн т (16,25 млн т) соответственно, отгрузки овса составят 250 тыс. т (275 тыс. т), производство — 3,3 млн т (3 млн т), ржи — 30 тыс. т (70 тыс. т) и 1,1 млн т соответственно (1,2 млн т).



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Торговым сетям запретили штрафовать производителей продуктов за недопоставку

Президент Владимир Путин утвердил изменения в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», согласно которым запрещается взимать штрафы с производителей продуктов в случае невыполнения ими заказа торговых сетей на поставку свыше заранее оговоренных между сторонами объема и графика. Документ опубликован на официальном правовом портале.



Ранее не было прозрачного механизма планирования при поставках продукции в торговые сети. Они могли без предупреждения запросить больший объем у поставщика, и если производитель не отгружал продукцию, то магазин выставлял штраф.



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На Ставрополье запустили первое в России производство лактулозы

Молочный комбинат «Ставропольский» открыл первое в России производство лактулозы — пребиотика, который применяют в медицине, детском питании и ветеринарии, а также функциональных молочных ингредиентов на ее основе. Авторами разработки стали ученые Северо-Кавказского федерального университета. Общий объем финансирования превысил 400 млн руб. за счет государственной поддержки в виде гранта, сообщил портал органов государственной власти Ставропольского края.



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ФАС разрешила «Магниту» купить «Азбуку вкуса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство структуры ритейлера «Магнит» о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО «Городской супермаркет» (управляющая компания сети «Азбука вкуса»), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продуктами питания по итогам 2024 года не превышает 25% на территории какого-либо из административно-территориальных образований, в которых располагаются приобретаемые торговые объекты, отметила ФАС, таким образом, сделка не приведет к ограничению конкуренции на указанном рынке.



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Группа «Русагро» передала ГК «Агро-Белогорье» в доверительное управление Корпорации развития Белгородской области, следует из данных ЕГРЮЛ. Эту информацию в своем Телеграм-канале подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков после встречи с гендиректором агрохолдинга Тимуром Липатовым и топ-менеджментом компании.



Позднее «Русагро» сообщила, что целью передачи миноритарной доли группы «Агро-Белогорье» в доверительное управление Корпорации развития Белгородской области было выполнение всех обязательств «Агро-Белогорья» перед регионом. «Заключенные договоренности позволят усилить социально-экономическое взаимодействие бизнеса и региона, что позволит создать условия для улучшения качества жизни и благосостояния жителей Белгородской области», — говорится в сообщении группы.



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