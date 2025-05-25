Самое интересное за неделю с 19 по 25 мая

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Правительство отменило неофициальную минимальную цену на экспорт пшеницы

Правительство отменило минимальную цену на пшеницу для экспортеров до конца текущего сельхозсезона, сообщает Reuters со ссылкой на источники. В октябре прошлого года «Агроинвестор» писал, что Минсельхоз в ходе закрытой встречи рекомендовал ввести минимальную цену на международных тендерах — она составляла $250/т (FOB). Тогда же Союз экспортеров и производителей зерна сообщил о взятом курсе на прямые поставки российских зерновых без привлечения иностранных трейдеров и посредников.



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Площадь ярового сева превысила 37 млн гектаров

Посевная кампания в России находится в самой активной фазе, на днях аграрии «перешагнули экватор»: сейчас площадь сева яровых составляет 37,3 млн га, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на совещании президента Владимир Путина с правительством. «В настоящее время аграрии закладывают фундамент для продбеза на текущий сезон. Посевная площадь в текущем году увеличится на 1 млн га, должна составить 84 млн га, из них 20 млн га — это наш озимый клин и 56 млн га — это яровые», — уточнила глава агроведомства.



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ФАС направила запросы производителям мяса птицы и свинины для анализа цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям мяса птицы и свинины для оценки обоснованности их оптово-отпускных цен. 13 компаний должны предоставить ведомству информацию об объемах производства, реализации продукции, а также о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж. В перечень компаний вошли «Черкизово», ГАП «Ресурс», «Приосколье», «Дамате», «Русагро», «Мираторг», «Сибагро», «Гвардия», «Камский бекон», «Знаменский СГЦ», «РКЗ-Тавр», «Агрокомплекс» и «МПП Южное», сообщается на сайте службы. Антимонопольное ведомство также уточняет, что в случаях повышения оптово-отпускных цен на мясо курицы, индейки и свинины в апреле-мае 2025 года ведомство также запросило информацию о его причинах. При наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования.



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Против основателя « Русагро

В отношении основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича, арестованного по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, возбуждено новое уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, пишет «Интерфакс». Об этом сообщила следователь в Мещанском суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста бизнесмена. Подробности следователь не уточнила. По делу установлены 16 заявителей, которым причинен ущерб. Защита Мошковича возражала, поскольку ей не предоставили соответствующие материалы. В результате срок следствия продлили до 25 августа.



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Продукты со сладким белком станут общедоступны в перспективе нескольких лет

Продукты со сладким белком — браззеином — станут общедоступны в перспективе нескольких лет, сказал исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов. Браззеин — новый пищевой ингредиент, сертифицированный компанией на территории ЕАЭС в 2024 году. Это полный аналог белков, обнаруженных в дикорастущих тропических фруктах, которые отличаются очень высоким коэффициентом сладости, воссозданный в лабораторных условиях с помощью ферментации. Основной потенциал браззеина «Эфко» связывает с перспективой снижения заболеваемости сахарным диабетом и распространения сердечно-сосудистых заболеваний при сохранении привычного сладкого вкуса продуктов.



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«Ростсельмаш», крупнейший в России производитель сельхозтехники, в 2025 году на 100% сократит долгосрочную инвестиционную программу на фоне резкого ухудшения ситуации на рынке при отсутствии спроса на технику, пишет ТАСС со ссылкой на совладельца компании Константина Бабкина. «Мы сокращаем все возможные инвестиции — строительство новых заводов отложено на неопределенный срок, проекты модернизации, какие можно было отложить, — отложены. Долгосрочных инвестиций в 2025 году на 100% не будет. Ранее были планы и 17 млрд руб. вложить в развитие строительства литейного завода, завода для гидростатических трансмиссий», — сказал собеседник агентства.



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«Абрау-Дюрсо» закончила прошлый год с рекордными финансовыми показателями

По итогам 12 месяцев 2024 года общий объем продаж группы компаний «Абрау-Дюрсо», лидера на рынке игристых вин России, составил рекордные 66,862 млн бутылок, что на 18% больше показателя 2023 года, из них собственного производства — 66,063 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что также на 18% выше, чем годом ранее, сообщила компания. Выручка группы по МСФО выросла на 26%, достигнув максимальных для компании почти 15,8 млрд руб. (12,5 млрд руб. в 2023 году), чистая прибыль увеличилась на 43%, примерно до 1,84 млрд руб. по сравнению с 1,28 млрд руб. в 2023-м. Показатель EBITDA увеличился на 51%, достигнув рекордного для «Абрау-Дюрсо» уровня в 4,3 млрд руб. (2,86 млрд руб. в 2023 году).



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