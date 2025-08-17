Самое интересное за неделю с 11 по 17 августа

Pixabay

Депутаты предложили отменить пошлину на экспорт зерна до 2027 года

Группа депутатов Госдумы написала письмо председателю правительства Михаилу Мишустину, в котором высказывают обеспокоенность по поводу снижения закупок сельхозтехники на фоне падения доходности аграрной отрасли. Они предлагают ряд мер по выходу из этой ситуации. Основной из них может стать временная — до 2027 года — отмена вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры и рост доступности льготного финансирования. «Это увеличит доходность сельхозпроизводителей и позволит вернуться к закупкам сельхозтехники, парк которой продолжает критически устаревать», — говорится в письме (цитата по «Интерфаксу»). Парламентарии просят Мишустина провести заседание правительства для обсуждения неотложных мер по поддержке АПК.



Цены на зерно ниже ожиданий производителей

Агрохолдинг «Степь» уже начал продажи зерна нового урожая, однако цены пока остаются ниже ожидаемых. «Динамика ценообразования пока неудовлетворительная, дальнейшие прогнозы по динамике цен остаются гибкими», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор компании Андрей Недужко. Текущие цены на пшеницу пока не радуют и гендиректора агрокомплекса «Лабинский», предприятия которого расположены в 17 районах Краснодарского края, Алексея Скоробогатова. Они, по его словам, совершенно не покрывают затрат на производство.



В этом году посевная площадь уменьшилась на 1,11% относительно 2024-го и составила около 79,3 млн га против 80,18 млн га, следует из данных Росстата по итогам весеннего учета. В том числе площади зерновых и зернобобовых сократились более чем на 5%, до почти 43,8 млн га: пшеница заняла 26,9 млн га (минус 5,62%), рожь — 451 тыс. га (минус 32,52%), ячмень — 6,65 млн га (минус 4,4%). Кукуруза на зерно, предварительно, была посеяна на 2,59 млн га, что на 1,4% меньше, чем в прошлом году.



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем отчете за август сохранила прогноз экспорт пшеницы из России в сезоне-2025/26 на уровне 46 млн т (в прошлом сельхозгоду — 43 млн т, здесь и далее — без учета Крыма и новых территорий). Также без изменений остался прогноз объема ее производства — 83,5 млн т (81,6 млн т), переходящие запасы — 9,39 млн т (10,59 млн т), производство фуражного зерна — 37,4 млн т (34,77 млн т) и его экспорт — 7,28 млн т (6,77 млн т), а также урожай кукурузы — 15 млн т (14 млн т) и ее отгрузки на внешние рынки — 3,6 млн т (3,3 млн т). Экспорт ячменя FAS USDA по-прежнему оценивает в 3,4 млн т (3,1 млн т), его производство ожидается на уровне 17,7 млн т (16,25 млн т). Отгрузки овса, по прогнозу, будут на уровне 250 тыс. т (3 тыс. т), его урожай — 3,3 млн т (3 млн т), ржи — 30 тыс. т (70 тыс. т) и 760 тыс. т (800 тыс. т) соответственно. Урожай всего зерна в России может составить 121,7 млн т (117,2 млн т).



Посевы гречихи снизились до минимального значения за последние 22 года

В этом году посевные площади под гречихой составили 746,4 тыс. га, что на 32,3% меньше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. Если рассматривать динамику за прошедшие 36 лет, то меньше размеры площадей были только в 2003-м, когда они составляли 733,4 тыс. га, сравнил «АБ-Центр». Если отталкиваться от среднегодовой урожайности за прошедшие пять лет, то при текущем сокращении площадей сборы гречихи в 2025 году составят около 788 тыс. т, прогнозируют аналитики компании.



Племенным хозяйствам компенсируют до 70% затрат на внедрение геномной селекции

Правительство будет софинансировать племенным хозяйствам до 70% затрат на исследования племенной ценности и заболеваний животных. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Для выполнения ключевых задач в сфере продовольственной безопасности нужно укреплять технологические возможности агропромышленного комплекса страны, отметил он. Одно из важнейших направлений — развитие научных разработок в области селекции и генетики, эта работа ведется в рамках нацпроекта по обеспечению технологического лидерства, добавил глава правительства.



Урожай яблок может быть выше прошлогоднего

В этом году валовой сбор яблок в промышленном секторе может составить 1,85 млн т, но вполне вероятно, что он может оказаться и на уровне 1,8 млн т. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучила гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По прогнозу Минсельхоза, урожай составит 1,9 млн т против 1,7 млн т в прошлом году. Основной объем сбора обеспечат центральные регионы России, поскольку юг пострадал от засухи, говорила в конце июля министр сельского хозяйства Оксана Лут.



