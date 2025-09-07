Самое интересное за неделю с 1 по 7 сентября

С. Петров

Рынок растительных масел впервые за четыре года показал снижение производства и экспорта

После четырех лет роста в сезоне-2024/25 рынок растительных масел показал снижение производства (на 7%, до 9,5 млн т) и экспорта (на 8%, до 6,75 млн т). Ключевым фактором негативной динамики стало существенное падение производства и, как следствие, отгрузок за рубеж подсолнечного масла (на 11%, до 6,94 млн т и 11% до 4,7 млн т соответственно), сообщают аналитики OleoScope. При этом рапсовое масло — в ушедшем сезоне единственное из всех масел — показало положительную динамику и значительный прирост по итогам сезона: производство выросло на 16%, до 1,4 млн т, экспорт — на 14%, до 1,39 млн т. Соевое масло вышло на нулевую динамику в производстве и снижение в экспорте (плюс 0,3% до 1,08 млн т и минус 19%, до 646 тыс. т соответственно), что связано с приостановкой разрешения на ввоз в Россию ГМ-сои. Совокупная переработка масличных в сезоне-2024/25 составила 26,3 млн т после рекордных 27,9 млн т в прошлом сельхозгоду.



У регионов Дальнего Востока есть большой потенциал не только для увеличения производства сельхозпродукции, но и для развития селекции и семеноводства. Об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе сессии на Восточном экономическом форуме. Дальний Восток — это самые чистые земли с точки зрения отсутствия болезней растений, вредителей, а также использования агрохимии, подчеркнул он. «Поэтому с точки зрения возможности получения качественного посевного материала и селекционной работы Дальний Восток может быть существенно востребован», — отметил Разин.



Экспортные цены на пшеницу продолжили снижаться

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре на прошлой неделе продолжили снижаться и опустились на $4, до $230-232/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Цены на французскую пшеницу уменьшились на $2, до $230/т, румынская подешевела на $4, до $238/т, аргентинская — на $1, до $230/т, австралийская — на $2, до $252/т. Цена на американскую пшеницу выросла на $3, до $222/т.



ГК «НСЗК» создаст в Приморье зерновой терминал

ГК «НСЗК» (системный оператор стратегической программы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай») планирует создать в Приморском крае морской зерновой терминал с возможностью приема грузов с железнодорожного транспорта и дальнейшей отгрузкой на суда. Соответствующее соглашение компания заключила на Восточном экономическом форуме. Годовой объем перевалки терминала составит от 2 млн т до 4 млн т зерна в зависимости от выбранной проектной концепции. Капитальные вложения в проект оцениваются в сумму до 8 млрд руб., сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.



Группа компаний «Дамате» и Сбербанк заключили первую в России сделку товарного РЕПО на фуражную пшеницу, говорится в их совместном сообщении. «СБ Сырьевой трейдинг» (СБСТ, дочерняя компания Сбербанка) приобрела у «Дамате» партию урожая с обязательством через определенный срок выкупить ее обратно. Сделка РЕПО с использованием фуражной пшеницы в качестве актива — это принципиально новое явление для отечественного агрокомплекса. Инструмент позволяет эффективно монетизировать складские запасы, превращая их в оборотные средства.



«Инарктика» выпустила в морские садки рекордные 10,7 млн мальков

«Инарктика», крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), в этом сезоне выпустила в морские садки 10,7 млн мальков (плюс 40% к прошлом году) — рекорд за всю историю развития аквакультуры в России. Количество зарыбленных мальков, выращенных на собственных заводах, на 84% больше, чем годом ранее. В рамках зарыбления с мая по август компания размещает в садках в Баренцевом море мальков атлантического лосося и форели весом от 100 г. В течение следующих полутора-двух лет мальки растут до особей в 5-6 кг, затем рыбу вылавливают и перерабатывают для дальнейшей продажи, сообщается на сайте компании.



Компания « Сады Придонья

Компания «Сады Придонья» до конца года планирует ввести в эксплуатацию первый участок новой площадки для производства соков и детского питания с четырьмя роботизированными линиями общей мощностью 170 тыс. т. В целом новый комплекс, рассчитанный на 12 линий, будет выпускать 400 тыс. т продукции, с его запуском общая мощность предприятия увеличится до 1,15 млн т в год, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.



