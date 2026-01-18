Самое интересное за неделю с 12 по 18 января

В. Лысов

Экспорт продукции АПК за 11 месяцев снизился на 8%

Россия в январе-ноябре 2025 года экспортировала сельхозсырья (кроме текстильного) и продовольствия на $35,9 млрд — на 8% меньше, чем за тот же период 2024-го, говорится в материалах ФТС. Импорт сельхозпродукции за тот же период увеличился на 14%, до $38,9 млрд. В 2024 году, по данным ФТС, агроэкспорт составил $42,6 млрд, снизившись на 1,1% относительного 2023-го. За 2025 год экспортная выручка АПК может составить $40 млрд, оценивала в конце декабря министр сельского хозяйства Оксана Лут.



Подробнее



Минсельхоз планирует возобновить льготное кредитование строительства теплиц



Минсельхоз в 2026 году планирует возобновить льготное кредитование строительства теплиц для выращивания овощей закрытого грунта, сообщил «Интерфакс». «Мы сейчас будем принимать решение о возобновлении льготного кредитования строительства теплиц для овощей и для нишевых культур, не только для томатов и огурцов, чтобы попробовать здесь закрыть свои потребности, не импортировать», — сказала глава ведомства Оксана Лут. По ее словам, объемы необходимого финансирования уже определены.



Подробнее



Экспорт пшеницы в январе может достигнуть 3 млн тонн

В январе экспорт пшеницы из России может составить 2,8-3 млн т против 2,5 млн т год назад, оценил аналитический центр «Русагротранса». С июля по декабрь 2025-го объем вывоза составил 26,7 млн т против рекордного показателя аналогичного периода 2024 года в 29,7 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка оценивает экспорт пшеницы в декабре в 4,4 млн т, в январе — в 3,5 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует январские отгрузки на уровне 3,2 млн т против 4,2 млн т в декабре, пишет Reuters.



Подробнее



ФАС направила запросы крупнейшим производителям овощей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта, чтобы изучить ценовую ситуацию на рынке и при необходимости принять меры антимонопольного реагирования. Компании должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также о себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности продаж и системе сбыта. По результатам анализа этих сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.



Подробнее



Уровень самообеспеченности семенами в 2025 году достиг 70%

Общий уровень самообеспеченности России семенами отечественной селекции по итогам 2025 года приблизился к 70%, говорится в совместном отчете селекционно-семеноводческой компании Ruseed и журнала «Поле.РФ» (есть у «Агроинвестора»). «Для отрасли селекции и семеноводства год стал периодом системной адаптации всей цепочки агробизнеса к работе с отечественным посевным материалом», — говорится в итоговом отчете за 2025 год. Среди ключевых результатов в нем отмечается, в частности, рост самообеспеченности посевным материалом подсолнечника до более чем 50%, сои — до 65%, рапса — до 61%. Самообеспеченность семенами сахарной свеклы — одной из наиболее импортозависимых агрокультур — в 2025 году выросла в 2,4 раза: с 8% до порядка 19%, в то время как в 2019-м доля отечественных семян сахарной свеклы составляла менее 1%.



Подробнее



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США в своем январском прогнозе сохранила оценку экспорта пшеницы из России в сезоне-2025/26 на уровне 44 млн т (в прошлом сельхозгоду — 43 млн т) без учета Крыма и новых регионов. При этом показатель производства был повышен с 87,5 млн т в декабре до 89,5 млн т в январе. Кроме того, выросла оценка переходящих запасов — с 13,188 млн т до 14,688 млн т. Прогнозы отгрузок и производства фуражного зерна также выросли — с 7,005 млн т до 7,3 млн т и с 37,475 млн т до 39,05 млн т соответственно.



Подробнее



«Логика молока» купила завод по производству мороженого «Полярис»

Компания «Логика молока» (ранее — Health & Nutrition, а до этого — «Данон Россия»; бренды «Простоквашино», «Тёма», «Актибио» и др.) сообщила о покупке завода «Полярис» (Новосибирск) — это крупнейший производитель мороженого в Сибири, который входит в топ-10 лидеров России. По итогам 2025 года «Полярис» выпустил более 19 тыс. т продукции, включая линейки собственных торговых марок ритейлеров, также компании принадлежит крупнейший за Уралом холодильно-складской комплекс площадью 35 тыс. кв. м.



Подробнее



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

