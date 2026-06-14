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Самое интересное за неделю с 8 по 14 июня

На прошедшей неделе Минсельхоз оценил объемы льготного кредитования, аналитики повысили прогноз экспорта пшеницы, сев риса на Кубани задерживался из-за погоды, а «Мираторг» рассказал об отсутствии перспектив в мясном скотоводстве

| Агроинвестор |

рассчитывает на выделение дополнительных средств для льготного кредитования

На льготное кредитование с учетом субсидирования выданных ранее кредитов в этом году в бюджете заложено 150 млрд руб. «Мы понимаем, что этих денег пока недостаточно, поэтому, как и в прошлые годы, рассчитываем на выделение дополнительных средств», — рассказала в интервью «Интерфаксу» первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. В прошлом году на льготное кредитование в целом было направлено 250 млрд руб., напомнила она. В том числе на субсидирование новых льготных кредитов в этом году предусмотрено 33,7 млрд руб. В том числе на короткие — 26,5 млрд руб., на инвестиционные — 7,2 млрд руб. В прошлом году на новые кредиты было направлено 26,2 млрд руб.: 24 млрд руб. — на короткие и 2,2 млрд руб. — на инвестиционные.

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Экспорт пшеницы по итогам сезона может достигнуть 47 млн тонн

Аналитический центр » повысил оценку экспорта пшеницы в мае с 3,06 млн т до 3,2 млн т за счет больших, чем предполагалось ранее, отгрузок в ЕАЭС. Прогноз на июнь составляет 1,85 млн т, в том числе за первые девять дней месяца было вывезено около 355 тыс. т. В целом экспорт пшеницы по итогам сезона может достичь 47 млн т и более в сравнении с 42,2 млн т в сезоне-2024/25. Ранее аналитики оценивали экспортный потенциал по итогам сезона на уровне 46,5 млн т, что станет третьим результатом после 2022/23 и 2023/24 сельхозгодов.

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Сев риса в Краснодарском крае задержался из-за погоды

По состоянию на 8 июня в Краснодарском крае рис был посеян на площади 88,8 тыс. га, залито оросительной водой 88,5 тыс. га посевов или 91% от плана, всходы получены на 86 тыс. га, сообщил Национальный рисовый союз. План сева риса в Краснодарском крае составляет 97,2 тыс. га, что на 16% ниже показателя прошлого года, когда он занимал 115,7 тыс. га. Ранее сообщалось, что сев риса в регионе начался позже стандартных сроков. Причина — крайне неблагоприятные погодные условия: сначала низкие почвенные температуры, а затем затяжные осадки.

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«» не видит перспектив развития в мясном скотоводстве

«» не видит дальнейшего развития окупаемости мясного скотоводства, поэтому сейчас компания ставит перед собой задачу обеспечить ритмичную работу всех действующих предприятий, в которые с 2005 года была инвестировано 580 млрд руб. Также компания переводит земли из мясного скотоводства в растениеводство — оно более маржинально, рассказал президент агрохолдинга Виктор Линник.

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«Мастерфуд» планирует удвоить свою долю рынка орехов и сухофруктов

Компания «Мастерфуд» (специализируется на производстве и поставках орехов, сухофруктов, плодоовощной консервации, бакалейной и кондитерской продукции, а также кофе) в перспективе рассчитывает увеличить свою долю на российском рынке орехов и сухофруктов с нынешних 20% до 40%. Об этом в ходе пресс-завтрака рассказал директор по маркетингу компании Тимофей Садырин. Орехи и сухофрукты — это ядро продуктового портфеля «Мастерфуд», на них приходится 89% продаж. «Это наша ключевая специализация и зона глубокой экспертизы», — отметил он.

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Тепличный комплекс «Кедр» построит вторую очередь теплиц за 5,5 млрд рублей

Тепличный комплекс «Кедр» инвестирует 5,5 млрд руб. во второй этап своего проекта в Астраханской области. Компания планирует возвести теплицы пятого поколения для круглогодичного выращивания овощей, под новые мощности будет выделено 10 га земли. После завершения работ над второй очередью мощность комплекса составит 8 тыс. т томатов и огурцов. Соглашение о расширении производства было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума между губернатором региона Игорем Бабушкиным и заместителем гендиректора компании Русланом Ерихановым.  За счет новых мощностей «Кедр» планирует расширить присутствие своей продукции в федеральных торговых сетях и укрепить экспортный потенциал региона. 

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