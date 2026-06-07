Самое интересное за неделю с 1 по 7 июня

В. Бычков / Ведомости

Сев яровых проведен примерно на 90% площадей, по структуре посевов будут небольшие отклонения. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет «Интерфакс». Скорее всего, будет посеяно меньше яровой пшеницы. «Но досеивают сейчас техническими культурами, масличными и кукурузой», — уточнила глава агроведомства. Давать прогноз по сбору зерна в этом году пока рано, добавила Лут.



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Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз сбора пшеницы в этом году на 1,5 млн т, до 91,5 млн т, пишет «Интерфакс». В целом прогноз урожая зерна увеличен на 3 млн т, до 142,5 млн т. В том числе регионы «большого юга» (Южный и Северо-Кавказский федеральный округа), на которые приходится 70-75% российского экспорта пшеницы, могут собрать 38 млн т агрокультуры против 31 млн т в прошлом году. «Но, разумеется, впереди у будущего урожая и, как следствие, экспорта еще много рисков», — сказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Сейчас экспортный потенциал по пшенице в сезоне-2026/27 он оценивает в 47,5 млн т, всего зерна — в 63,7 млн т.



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Розничные цены на клубнику выросли на 10,4% за год

Средняя розничная цена клубники (земляника садовая) в Москве за год выросла на 10,4% и достигла 1,1 тыс. руб./кг, следует из мониторинга «Руспродсоюза» на 22 мая. При этом за месяц стоимость снизилась на 41,8%. Оптовые цены на ягоду в России снизились: за неделю на 10,1%, за месяц —на 41%, за год — на 2,9%, до 300 руб./кг. По данным аналитического ресурса «Чек-индекс» за период с 1 по 25 мая 2026 года, средняя цена 1 кг клубники в магазинах составила 686 руб. — это на 15% выше, чем год назад. При этом число покупок выросло на 30%, пишет Ura.ru. В Москве розничные цены традиционно выше: в столичных федеральных сетях килограмм клубники на 20 мая стоил в среднем 1,12 тыс. руб.



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ГК «ЭкоНива» заинтересована в развитии сотрудничества с Хабаровским краем. Группа изучает возможности для работы в новом для себя регионе и возможности для строительства там животноводческих комплексов. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) компания заключила соглашение о намерениях с правительством края. Потенциальный инвестпроект позволит увеличить поголовье дойных коров в регионе минимум на 6 тыс. животных.



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Генпрокуратура подала новый иск к основателю « Русагро

Генеральная прокуратура подала новый антикоррупционный иск к основателю группы «Русагро» Вадиму Мошковичу, его бывшей супруге Наталии Быковской и бывшему гендиректору агрохолдинга Максиму Басову. Заявление надзорного ведомства поступило в Хамовнический районный суд Москвы, предварительная беседа по нему была назначена на 4 июня, обратил внимание РБК. Подробности нового иска пока неизвестны.



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ГК «Атлантис» вложит 36 млрд рублей в переработку мяса и зерна

ГК «Атлантис» вложит 21 млрд руб. в строительство в Калининградской области завода по переработке мяса курицы и говядины и производству наггетсов и котлет для бургеров. Соглашение об этом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Плановая мощность производства — 256 тыс. т продукции в год, запустить его планируется в 2028 году. Продукция будет поставляться в сети быстрого питания по всей стране, сообщила пресс-служба правительства региона.



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«Сигма» построит МЭЗ за 15 млрд рублей в Челябинской области

В Увельском округе Челябинской области будет построен элеватор и МЭЗ мощностью 411 тыс. т сырья в год (1,2 тыс. т подсолнечника и рапса в сутки). Инвестиции в проект составят 15 млрд руб., строительство элеватора начнется в этом году и завершится в 2028-м, работы над МЭЗом будут вестись в 2029—2033 годах, пишет «Уралпресс». Соглашение, направленное на развитие агропромышленного комплекса Южного Урала, было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума между губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и учредителем компании-инвестора — «Сигма» — Мариной Махровой.



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