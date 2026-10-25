Самое интересное за неделю с 19 по 25 октября

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Внутренние цены на пшеницу стабилизируются

Внутренние цены на пшеницу начали рост в конце сентября — начале октября и по состоянию на прошлую неделю продолжали увеличиваться. Об этом гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сообщил «Интерфаксу». «Агроинвестору» он пояснил, что сейчас цены восстанавливаются после сильной просадки. Основная причина — позитивная динамика на экспортной площадке. Также определенное влияние оказывают планы проведения госзакупок зерна в интервенционный фонд, старт которых намечен на конец октября, отмечает «Интерфакс».



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Господдержка четырех госпрограмм АПК за три года составит 1,3 трлн рублей

Господдержка четырех госпрограмм АПК в проекте бюджета на ближайшие три года предусмотрена на уровне 1,3 трлн руб., сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, пишет «Интерфакс». В том числе в следующем году планируется выделить 430 млрд руб., в 2028-м — 440 млрд руб., в 2029-м — свыше 422 млрд руб. Основные меры господдержки отрасли сохранены, отметила Лут. Речь, в частности, идет о льготном кредитовании, в том числе экспортном, субсидиях на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, на развитие виноградарства и виноделия, субсидиях «Росагролизингу» и др.



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Площадь виноградников по итогам года станет максимальной за 20 лет

Площадь виноградных насаждений в России к началу этого года превысила 113 тыс. га, а по его итогам составит 116 тыс. га, что станет максимальным показателем за последние 20 лет. Об этом вице-премьер Дмитрий Патрушев сказал на пленарной сессии винодельческого форума «Вино России: глобальный контекст и национальный код». Урожай винограда сопоставимым с прошлогодним — около 950 тыс. т, что позволит выпустить 64 млн дал вина.



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Минсельхоз предлагает включить лизин, его соли и соединения в перечень критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок и технологических вспомогательных средств. Разработки и внедрение таких препаратов субсидируются. Перечень используется в рамках господдержки предприятий, которые реализуют инновационно-технологические проекты, а также при возмещении части затрат на создание и модернизацию объектов АПК по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок и др.



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Садоводы просят ограничить импорт саженцев плодовых культур



Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края предлагает ограничить ввоз однолетних и двухлетних саженцев плодовых культур. Соответствующее обращение ассоциация совместно с коллегами из отраслевых союзов Кубани, Дагестана и с Ассоциацией производителей плодов, ягод и посадочного материала России направила министру сельского хозяйства Оксане Лут. Исключения предлагается предусмотреть для базисного исходного материала — подвоев и привоев, используемых для размножения плодовых культур, пишет «Поле.рф».



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ВТБ продал агрохолдинг «Лабинский» структурам компании «Просторы»

Группа ВТБ договорилась о продаже агрохолдинга «Лабинский» структурам холдинга «Просторы». Об этом «Известиям» сообщили три источника, знакомые с подписанием соглашения. По информации одного из собеседников издания, сделка состоялась в середине сентября, ее сумма составила около 50 млрд руб. По данным BEFL, в мае 2026 года земельный банк «Лабинского» составлял 218 тыс. га — это 28-е место среди крупнейших владельцев сельхозземель в России. Выручка «Агрокомплекс “Лабинский”» по РСБУ в 2025 году выросла в 2,5 раза, до 2,6 млрд руб., чистая прибыль — в 11,5 раза, до 224,4 млн руб.



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«Руслакто» вложит еще 1,2 млрд рублей в развитие переработки молока

Агрохолдинг «Руслакто» (ранее «Шахунское молоко») скорректировал концепцию своего агрокластера в Нижегородской области: компания планирует развивать переработку молока, а для строительства животноводческого комплекса приглашает инвестора, пишет «Интерфакс». Ранее заявленный проект кластера молочной отрасли с замкнутой экосистемой помимо развития молокозаводов включал строительство животноводческого комплекса на 2,4 тыс. голов КРС. Инвестиции в проект оценивались в 6 млрд руб., но из-за переориентации агрохолдинга на развитие перерабатывающих мощностей сумма вложений была скорректирована, компания его не называет.



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