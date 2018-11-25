Самое интересное за неделю с 19 по 25 ноября

В октябре агросектор вырос на 11,9%

После падения в августе и сентябре сельхозпроизводство в России возобновило рост, в октябре он составил 11,9%, следует из данных Росстата. Разворот годовой динамики в АПК стал основным фактором увеличения темпов роста ВВП страны в октябре, отмечается в ноябрьском обзоре «Картина деловой активности», подготовленном Минэкономразвития. Тем не менее по итогам января-октября 2018 года показатель сохраняет отрицательную динамику: за 10 месяцев в стране произведено продукции сельского хозяйства на 4,43 трлн руб. в действующих ценах, что на 1,3% меньше аналогичного периода 2017-го.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





Расходы федерального бюджета на развитие сельского хозяйства в 2019 году могут вырасти до 304 млрд руб. В бюджете на 2018-й изначально была заложена сумма в 238,7 млрд руб., с учетом дополнительного финансирования и корректировок она превысит 270 млрд руб. При этом, по словам курирующего АПК вице-премьера Алексея Гордеева, финансирование агрогоспрограммы нужно вывести на уровень более 400 млрд руб. в год.



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Акционеры Альфа-банка стали совладельцами «ЭкоНивы»

Владельцем 16% акций материнской компании группы «ЭкоНива» Штефана Дюрра — Ekosem-Agrar — оказалась кипрская Torentina. Последняя принадлежит ABH Financial, у которой, в свою очередь, 100% Альфа-банка. Одновременно с появлением нового акционера Ekosem-Agrar из числа ее владельцев вышли кипрская Ternata и «Агронова-Л», связанные со структурами Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева. Источник, близкий к «ЭкоНиве», сообщил «Агроинвестору», что сделка произведена в рамках рефинансирования кредита. Однако в операционной деятельности «ЭкоНивы» Альфа-банк участия не принимает, знает он.



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«Мираторг» начал выпускать премиксы для кормов

«Мираторг» запустил завод по производству премиксов в Брянской области. Мощность предприятия — 60 тыс. т в год, инвестиции в проект превысили 1 млрд руб. Как рассказал «Агроинвестору» представитель компании, производство премиксов позитивно скажется на себестоимости мяса. Кроме того, собственный завод позволяет оперативно менять рецептуры в зависимости от потребностей. Хотя отечественный рынок премиксов сейчас достаточно конкурентный, «Мираторг» сможет занять место на нем место: у него есть крупный потребитель — свои же предприятия, развитая логистическая база, кроме того, рынок премиксов будет расширяться, уверена руководитель департамента маркетингового анализа консалтинговой группы «Текарт» Евгения Пармухина.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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Россельхознадзор приостановил отгрузку зерна в Новороссийске

Россельхознадзор через суд начал останавливать работу отгрузочных зерновых площадок из-за нарушений карантинных фитосанитарных требований. Как говорится в сообщении ведомства, на месяц закрыта контейнерная площадка в Новороссийске, принадлежащая ООО «Агроконт». В начале октября инспекторы обнаружили на ней просыпи и заражение амброзией. Гендиректор «Агроконта» сообщил «Агроинвестору», что оспаривать решение суда компания не намерена. Между тем, в настоящее время в суде находятся еще два дела о приостановлении деятельности соответственно двух площадок.



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Место Петра Чекмарева в Минсельхозе занял чиновник из Самары

Бывший первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Некрасов приступил к исполнению обязанностей директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений федерального Минсельхоза. «Готов решать задачи по развитию отрасли в масштабах страны!», — сообщил чиновник на своей странице в Twitter. На этом посту Некрасов сменил Петра Чекмарева, который возглавлял департамент с 2007 года. Пресс-служба Минсельхоза подтвердила «Агроинвестору», что с 19 ноября на должность заместителя директора — и. о. директора департамента растениеводства назначен Роман Некрасов.



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ОПАСЕНИЯ НЕДЕЛИ





Экспертный совет при правительстве России предложил ввести акцизы на продукты переработки красного мяса, в том числе колбасу, сосиски, бекон. Акциз может составить около 160 руб. на 1 кг продукта, что приведет к росту цен более чем на четверть. Кроме того, это негативно скажется на промышленном производстве, предупреждают эксперты.



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Урожай яблок может достигнуть миллиона тонн

По прогнозу Ассоциации садоводов России, валовый сбор яблок в промышленном секторе в этом году может приблизиться к миллиону тонн. В начале лета ассоциация оценивала перспективы сбора на уровне 800 тыс. т, в августе повысила прогноз до 900 тыс. т. В прошлом году, по данным Минсельхоза, урожай составил 710 тыс. т. Увеличение производства связано с тем, что в 2017-м погодные условия были не благоприятными для садоводов: в Центре страны во время цветения прошло два заморозка, поэтому старые сады практически не плодоносили, напоминает президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин. В этом году неплохие урожаи были получены как со старых садов с полной загрузкой, так и с молодых.



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Госдума отказалась выделить аграриям 7 млрд рублей на ГСМ

Госдума во вторник не поддержала поправку в федеральный бюджет 2018 года о выделении дополнительных 7 млрд руб. аграриям на компенсацию роста цен на ГСМ. Поправку представил глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, однако Минфин выступил против этой инициативы. Как пояснила на заседании первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко, из тех 5 млрд руб., которые уже были выделены в этом году, распределено по субъектам лишь 4,4 млрд руб. «Еще даже не все распределено. Минсельхоз отмечает, что выделение любых объемов дополнительных ассигнований приведет к тому, что эти деньги не будут освоены», — заявила Нестеренко.

