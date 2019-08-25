Самое интересное за неделю с 19 по 25 августа

Субсидии на перевозку зерна будут продлены до конца года

Субсидирование железнодорожных тарифов для экспорта зерна из удаленных от портов регионов планируется продлить как минимум до конца года. На возмещение недополученных доходов РЖД в федеральном бюджете предусмотрено 99,98 млн руб. Субсидия будет предоставлена на вывоз 69 тыс. т зерна из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей. В этом году деньги еще фактически не распределялись.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





На одном из комплексов «АгроПромкомплектации» в Курской области произошла вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Все поголовье — 2,5 тыс. свиноматок со шлейфом поросят — будет уничтожено, комплекс очищен. Сумма ущерба устанавливается. Источником вируса могли стать инфицированные животные ЛПХ или дикие кабаны.



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«АПК “Михайловский”», входящий в группу «Черкизово», подал ходатайство в ФАС о приобретении 100% акций компании «Ровеньский бройлер», которая принадлежит «Приосколью». Предприятие специализируется на производстве инкубационного яйца и выпускает около 70 млн штук в год. Сделка позволит «Черкизово» замкнуть круг вертикальной интеграции и выйти на 100% самообеспечение инкубационным яйцом, потребность в котором на 2020 год группа оценивает в 430 млн штук.



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В России началась уборка подсолнечника

В Ставропольском крае и республике Адыгея началась уборка подсолнечника. Институт конъюнктуры аграрного рынка оценил состояние агрокультуры и стартовую урожайность и подтвердил прогноз валового сбора на уровне 12,8 млн, что станет новым рекордом. Такому результату способствовала влажная и прохладная погода в июле. Также эксперты уточнили прогнозы производства рапса и сои.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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Группа «Русагро» сообщила, что закрыла сделку по приобретению доли 22,5% акций холдинга «Агро-Белогорье», который занимает третье место в стране по производству свинины с долей рынка в 5%. Холдинг рассчитывает на расширение сотрудничества с этой компанией и реализацию синергетического эффекта. Эксперты не исключают, что это первый шаг «Русагро» на пути полного поглощения конкурента на рынке свинины.



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В России соберут не менее 1,35 млн тонн яблок

По оценке Плодоовощного союза, в этом году минимальный прирост валового сбора яблок к показателю прошлого года составит 150 тыс. т, урожай достигнет не менее 1,35 млн т. Ассоциация садоводов России не исключает, что урожай достигнет 1,4 млн т, однако обращает внимание, что качество продукции будет ниже, чем ожидалось: многие хозяйства юга страны пострадали от града. На фоне нестабильных погодных условий в этом году в ряде регионов сбор яблок начали раньше, чем в прошлом.



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ПРОГНОЗ НЕДЕЛИ





По данным Росстата, производство птицы на убой в сельхозорганизациях по итогам января-июля сократилось на 0,5% относительно аналогичного периода прошлого года, однако это лучше результата за полугодие, когда снижение было на уровне 1,1%. Объемы выпуска продукции восстанавливаются после ухода с рынка «Евродона» и «Белой птицы».



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ВТБ просит Владимира Путина помочь создать объединенный зерновой холдинг

Банк ВТБ обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь ему создать новую компанию — лидера российского зернового рынка, вертикально-интегрированный «Объединенный зерновой холдинг». Это необходимо для того, чтобы снизить роль иностранных трейдеров и позволить государству повысить контроль над экспортом. Глава государства поручил изучить вопрос премьер-министру Дмитрию Медведеву, работа по поручению уже идет. Новый холдинг может консолидировать связанные с экспортом и хранением зерна активы и «взять на себя функции ведущего трейдера российской пшеницы».



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«Русское поле» вложит в производство утки 900 млн рублей

Агрохолдинг «Русское поле» запустил первое во Владимирской области промышленное производство мяса утки на базе бройлерной птицефабрики «Центральная». Компания планирует вложить в проект модернизации предприятия 900 млн руб. Комплекс будет перепрофилирован в течение двух лет и при выходе на проектную мощность сможет выпускать 18 тыс. т мяса утки в год. Первая продукция должна появиться в продаже в середине сентября. Компания планирует, что у нее будет самое крупное в стране производство мяса утки.



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