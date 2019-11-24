Самое интересное за неделю с 18 по 24 ноября

В России завершается озимый сев

К 18 ноября озимые были посеяны на 18,2 млн га, что на 3,9% больше прогнозной площади. В прошлом году они занимали 17,6 млн га. Подавляющее большинство регионов завершили сев и выполнили в его полном объеме или даже перевыполнили. Аналитики пока не отмечают больших проблем с посевами, хотя местами на юге есть проблемы с обеспечением влагой, а в Центре и Поволжье — с перерастанием из-за слишком долгой вегетации осенью. Тем не менее пока задел на урожай 2020 года кажется им неплохим: валовой сбор пшеницы может быть на уровне 80 млн т. Но традиционно все будет зависеть от погоды и проведения ярового сева весной.

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Сельхозпроизводство может вырасти на 3%

В октябре производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 5,2% относительно октября прошлого года, по итогам десяти месяцев рост составил 3,8%. Темп развития отрасли сохраняется на высоком уровне на фоне благоприятных агроклиматических условий и увеличения урожая. Агросектор продолжает вносить значимый вклад в ВВП — в прошлом месяце на него пришлось 0,2 п. п. По итогам года сельское хозяйство вырастет на 1,6%, прогнозирует Минэкономразвития. Опрошенные «Агроинвестором» эксперты и аналитики более оптимистично оценивают потенциал отрасли.

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Цитата недели

После того как ВТБ консолидирует зерновой бизнес, он выйдет из активов. Однако в перспективе ближайших нескольких лет банк намерен быть крупным игроком на этом рынке и не исключает возможность строительства новых терминалов на Черном море. Первый проект планируется реализовать совместно с «Эфко».

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Против основателя «Евродона» возбуждено уголовное дело

Против основателя холдинга «Евродон», некогда крупнейшего в России производителя индейки, Вадима Ванеева возбуждено уголовное дело. Его подозревают в невыплате заработной платы и расчетов при увольнении почти 500 работникам предприятия на сумму свыше 11 млн руб. При этом на счетах организации имелись средства для погашения образовывавшейся за этот период задолженности, которые расходовались подозреваемым на иные нужды, сообщает прокуратура Ростовской области.

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Продажи сельхозтехники со скидкой рекомендовано остановить

Госдума решила выделить дополнительно 3,5 млрд руб. производителям сельхозтехники, в итоге финансирование «программы 1432» в этом году может составить 14,5 млрд руб. Однако ассоциация «Росспецмаш» просила добавить 6,4 млрд руб., и теперь опасается, что отрасль не получит 2,9 млрд руб., поскольку со следующего года порядок субсидирования может измениться. Из-за риска убытка производителям рекомендовано остановить продажи со скидкой.

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Желание недели

Группа «Русагро» заплатила за 22,5% акций холдинга «Агро-Белогорье» 8,5 млрд руб. Она хочет выкупить конкурента полностью и ведет переговоры с руководством компании, однако в ближайшее время сделка вряд ли состоится.

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Китай планирует восстановить свиноводство

Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР призвало приложить всесторонние усилия для восстановления отрасли свиноводства в стране для стабилизации цен на свинину. Также министерство отметило, что нужно направлять усилия на предотвращение и контроль распространения африканской чумы свиней (АЧС), а также обеспечить поставки альтернативных видов мяса, чтобы обеспечить повышенный спрос. Российские отраслевые аналитики считают, что реанимировать отрасль будет непросто, и на это потребуется не один год. При этом из-за местной специфики работы по всей цепочке от кормопроизводства до реализации готовой продукции риск новых вспышек АЧС в стране даже в долгосрочной перспективе может быть крайне высоким.

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Цены на курицу снижаются из-за падения спроса у переработчиков

По данным Росстата, за неделю с 12 по 18 ноября средняя розничная цена на курицу не изменилась, однако по сравнению с концом прошлого года сейчас она стоит на 3,8% дешевле. Также статведомство зафиксировало снижение стоимости свинины на 2,6%. Такая динамика связана с избыточным предложением птицы и свинины на российском рынке из-за роста производства на фоне падением спроса со стороны переработчиков. Экспорт пока не может заметно разгрузить рынок.

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Урожай кукурузы станет вторым после рекорда 2016 года

К третьей декаде ноября российские аграрии собрали 13,3 млн т кукурузы в бункерном весе против 10,5 млн т на ту же дату в 2018-м. Необмолоченными оставалось около 15% посевов агрокультуры. В итоге урожай может достигнуть 14,4 млн т, прогнозируют эксперты, что станет вторым после рекорда трехлетней давности. Увеличение производства связано как с расширением посевов агрокультуры, так и повышением среднего сбора с гектара. Правда, цены на кукурузу опустились, а экспортный потенциал, вероятно, не получится реализовать.

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