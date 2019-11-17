Самое интересное за неделю с 11 по 17 ноября

Агросектор ускорил рост экономики

По предварительной оценке Росстата, ВВП в третьем квартале в годовом выражении увеличился на 1,7% после 0,9% во втором и 0,5% в первом квартале. По итогам девяти месяцев показатель прибавил 1,1%. Наибольший вклад в рост экономики внесли сельское хозяйство, промышленность и оптовый товарооборот. В частности, производство сельхозпродукции в третьем квартале прибавило 5,1%. Минэкономразвития отметило, что в отчетном квартале ускорению роста экономики способствовала положительная динамика в сельском хозяйстве благодаря более высоким показателям урожая.



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Агрохолдинг Владимира Евтушенкова продолжает увеличивать земельный банк

Агрохолдинг «Степь», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, к концу 2020 года планирует увеличить земельный банк до 600 тыс. га. Сейчас под контролем компании 450 тыс. га, однако до конца 2019-го она планирует закрыть одну сделку, детали которой не уточняются, и довести площади почти до 500 тыс. га. В дальнейшем холдинг намерен расти не только на Юге России, но и в Черноземье. Однако ключевыми для развития «Степи» по-прежнему остаются Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовская область.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





В прошлом сезоне цена на рожь пошла вверх, а в этом фактически сравнялась со стоимостью продовольственной пшеницы. Отраслевые эксперты не исключают, что в следующем году аграрии увеличат посевы агрокультуры, и ее производство перестанет падать.



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За пять лет овощи подорожали на 22%

С 2014 года средние цены на овощи выросли на 22%, подсчитала исследовательская компания GfK. По мнению аналитиков, это стало причиной частичного отказа потребителей от покупки овощей и картофеля. По данным Росстата, в январе-октябре индекс цен на плодоовощную продукцию составил 105,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, и это не самое большое удорожание по сравнению с другими продуктами. Отраслевые аналитики говорят, что овощи подорожали выборочно и не отмечают снижения потребления.



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Правительство утвердило обязательную маркировку молочной продукции

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о внесении готовой молочной продукции в список товаров для обязательной маркировки, которая должна начаться 1 июня 2020 года. Также Минсельхоз и Минпромторг утвердили методические рекомендации по проведению эксперимента по маркировке отдельных видов молочной продукции, хотя официально он стартовал еще в июле. По словам главы министерства Дмитрия Патрушева, маркировка молочной продукции может дополнить действующую систему электронной ветсертификации «Меркурий», повысив уровень прослеживаемости от производителя до прилавка. Однако «Союзмолоко» считает недопустимым введение обязательной маркировки молочных продуктов без оценки целесообразности ее применения.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





Минсельхоз разработал программу развития кормовой индустрии

Минсельхоз совместно с Минобрнауки и Российской академией наук разработал проект подпрограммы «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных», которая войдет в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017 — 2025 годы. Она предполагает создание конкурентоспособных отечественных технологий кормопроизводства и снижение импорта компонентов кормов. На реализацию подпрограммы до 2025 года планируется направить около 11 млрд руб. из федерального бюджета и 5 млрд руб. из внебюджетных источников. Хотя такая программа и нужна, но пока и к ней, и к объему финансирования есть вопросы, признают отраслевые аналитики.



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Льготный НДС на фрукты пока не действует

Производители и продавцы фруктов и ягод пока не рискуют воспользоваться льготным НДС, несмотря на то что ставка в 10% должна действовать уже с 1 октября. Хотя закон уже вступил в силу, до сих пор нет постановления правительства, определяющего, какие именно фрукты и ягоды могут облагаться льготным НДС. Минсельхоз работает над проектом документа, сейчас он находится на согласовании с заинтересованными ведомствами. Готовящиеся изменения будут иметь обратную силу и распространятся на правоотношения, возникшие с 1 октября.



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ОБЕЩАНИЕ НЕДЕЛИ





Глава правительства не исключает, что финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий, которая начнет действовать в следующем году, может быть увеличено. Пока в федеральном бюджете предусмотрено около 36 млрд руб., хотя в паспорте программы указана сумма 79,2 млрд руб.



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В следующем году посевы масличных продолжат увеличиваться

Посевы основных масличных — подсолнечника, сои и рапса — в следующем году могу увеличиться, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка. Цены на подсолнечник в этом году сильно упали из-за ожидаемого рекордного урожая, соя тоже подешевела, так что их маржинальность сократилась. Однако по сравнению с другими агрокультурами она находится на сопоставимом уровне или даже выше, что будет способствовать расширению производства. В этом году масличные занимали 14,5 млн га против 13,9 млн га в 2018-м.



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