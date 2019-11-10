Самое интересное за неделю с 4 по 10 ноября

ФАС опасается банкротства сахарных заводов из-за падения цен

Федеральная антимонопольная служба не исключает банкротства ряда сахарных заводов из-за «беспрецедентного» падения цен на сахар. По данным Минсельхоза, к 31 октября оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе составила 19,29 руб./кг с НДС, средняя цена промышленных производителей к этому времени составляла 20,74 руб./кг. Причина — накопленные запасы и ожидаемое рекордное производство сахара в этом сезоне, которое может превысить 7,2 млн т. Эта ситуация грозит проблемами многим предприятиям, особенно закредитованным компаниям, а также тем, у кого самые высокие показатели себестоимости производства. Решением проблемы может стать увеличение экспорта сахара. Однако поставки сдерживают логистические ограничения, а также заградительные меры — импортные пошлины и акцизы в странах-покупателях.



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«Мираторг» закрыл сделку по покупке ставропольского хозяйства «Изобилие». Ранее оно было под управлением фонда AVG Capital Partners Рустема Миргалимова. Среди прежних владельцев компании — структуры холдинга «Разгуляй», некогда одного из лидеров российского АПК, обанкротившегося в 2016 году. «Изобилие» занимается промышленным выращиванием сои и кукурузы на орошении на общей площади 6,7 тыс. га. Стоимость сделки могла составить около 1,5 млрд руб.



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





По словам главы РЭЦ, АПК стал одним из драйверов российского экспорта, сказал глава РЭЦ на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В частности увеличиваются отгрузки за рубеж масла, мяса, рыбы, кондитерских изделий. Правда, он не уточнил, что в целом в поставках по-прежнему преобладает продукция низкого передела, продажи которой сильно зависят от мировой конъюнктуры.



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Цены на подсолнечник стабилизируются

Цены на подсолнечник постепенно стабилизируются после падения на фоне рекордного урожая. Избыточный объем маслосемян уже реализован, заводы закрыли потребность в сырье и ликвидность снизилась. Правда, в Поволжье, где уборку пока не закончили, цены еще могут снизиться, несмотря на то что и так находятся на пятилетнем минимуме. Отраслевые аналитики прогнозируют активизацию закупок подсолнечника ближе к декабрю, когда МЭЗы начнут формировать запасы на первый квартал 2020 года. Это должно позитивно повлиять на цены. Кроме того, их поддерживает рост мировых цен на масло, а также экспорт.



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Производители сельхозтехники просят добавить 6,4 млрд рублей субсидий

Ассоциация «Росспецмаш» направила премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с просьбой в этом году дополнительно выделить 6,4 млрд руб. на субсидирование скидок на сельхозтехнику по программе 1432. 11 млрд руб., предусмотренные на программу в этом году, были израсходованы еще 3 октября, и сейчас производители техники продают ее со скидкой в счет будущих субсидий. Однако если сформировавшаяся сейчас задолженность будет выплачена из средств, заложенных на программу в следующем году, то в 2020-м на ее реализацию останется всего 600 млн руб., подсчитала ассоциация. По информации Минсельхоза, вопросы дополнительного финансирования прорабатываются.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





Экспорт зерна может стать вторым после рекорда сезона-2017/18

По данным ФТС на 31 октября, с начала сезона Россия поставила за рубеж 17,5 млн т зерна (без учета торговли со странами ЕАЭС). Это примерно на 15% меньше, чем за четыре месяца сезона-2018/19. Тем не менее в целом по его итогам объем экспорта зерновых и зернобобовых может стать вторым после рекорда 2017/18 года, говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Он оценивает потенциал отгрузок на уровне 46,3 млн т, в том числе 35 млн т пшеницы. Аналитический центр «Русагротранса» рассчитывает, что совокупный экспорт зерна из России достигнет 44 млн т против 45,1 млн т в прошлом сезоне. Российский зерновой союз считает, что объем поставок за рубеж может достигнуть 47 млн т.



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В России сохраняется нехватка говядины

Национальный союз производителей говядины опасается, что отрасль находится в предкризисном состоянии. Довольно неплохой ценой на говядину воспользовались посредники, деньги почти не доходят до самих производителей, а если эти средства и поступают в отрасль, то их хватает только на «латание старых дыр». По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, на рынке сохраняется дефицит этого вида мяса. Правда, Минсельхоз сообщает, что производство специализированного мясного и помесного скота увеличилось на 8,1%.



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ПРОГНОЗ НЕДЕЛИ





Московский офис Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США оценил урожай ячменя в России на уровне 19 млн т, экспорт — 4,8 млн т, а конечные запасы — всего в 387 тыс. т, что может стать минимальным за 20 лет. Российские отраслевые аналитики не разделяют мнение американских коллег.



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Справедливые цены на крупы начинают восстанавливаться

За неделю с 29 октября по 5 ноября гречневая крупа в рознице в среднем подорожала на 2,8%, стоимость пшена снизилась на 1,3%, цена на рис осталась без изменений, оценил Росстат. При этом статведомство отметило, что среди продовольственных товаров лидером роста цены в октябре стала гречка — плюс 7,3%, тогда как пшено подешевело на 2,7%. По сравнению с концом прошлого года пшено сейчас стоит почти на 35% дороже, гречка — на 17,3%. «В целом сейчас мы возвращаемся к нормальным ценам как на пшено, так и на гречку-ядрицу: первое было слишком дорогим, вторая — слишком дешевой», — говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.



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