Самое интересное за неделю со 2 по 8 декабря

«Русагро» станет крупнейшим в мире производителем бетаина

Группа «Русагро» запустила вторую линию по дешугаризации мелассы, которая, по данным компании, является крупнейшей в мире. Проект реализован на Чернянском сахарном заводе в Белгородской области. Линия будет перерабатывать 100% патоки с шести заводов группы в Белгородской, Курской и Орловской областях. Инвестиции составили 6,2 млрд руб. Предприятие сможет выпускать дополнительно 70 тыс. т сахара в год, кроме того, благодаря новой станции «Русагро», по собственным данным, станет мировым лидером по производству экстракционного сахара и бетаина (30 тыс. т в год). Первую линию по дешугаризации мелассы группа запустила в 2017 году в Тамбовской области на Знаменском сахарном заводе, ее мощность составляет около 40 тыс. т сахара и 10 тыс. т бетаина в год.



Подробнее



Минсельхоз намерен создать единую систему прослеживаемости зерна

Минсельхоз опубликовал проект поправок в федеральный закон «О зерне», которые предполагают создание единой системы прослеживаемости всех этапов производства, хранения и реализации зерна и продуктов его переработки. Новые правила работы на зерновом рынке могут вступить в силу с 1 августа 2020 года. Предполагается, что в системе будет содержаться информация обо всех предприятиях, занятых в производстве, хранении, переработке и реализации (в том числе осуществляющих транспортировку, перевалку, перегрузку, подработку, утилизацию и др.) зерна и продуктов его переработки, контролирующих государственных органах, а также о товарных и потребительских качествах продукции. На каждом этапе предусматривается обязательное проведение лабораторных испытаний продукции.



Подробнее



Цитата недели





Есть вероятность, что цены на зерно не упадут после того, как будут объявлены оценки по озимым и прогнозы урожая в 2020 году. Российский зерновой союз пока прогнозирует, что в следующем году мы можем получить хороший валовой сбор и стабильные цены во второй половине сезона. Также союз ждет активизации экспорта, который по итогам сезона может достигнуть 46 млн т.



Подробнее



«Агрокомплекс» им. Ткачева покупает агрофирму у КЗП

«Птицефабрика Акашевская» (Марий Эл), принадлежащая «Агрокомплексу» им. Н. Ткачева, подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении неназванной доли в уставном капитале агрофирмы «Дядьковская», подконтрольную «Краснодарзернопродукту» Алексея Сидюкова. У хозяйства около 4,5 тыс. га в Краснодарском крае. Стоимость возможной сделки оценивается в 675-900 млн руб.



Подробнее



«ЭкоНива» расширит производство органической говядины

«ЭкоНива», крупнейший в России производитель молока, в ближайшие год-полтора планирует полностью переориентировать все свои мясные фермы на производство органической говядины. В том числе компания намерена пройти международную, в том числе европейскую, сертификацию продукции. Благодаря сертификации компания рассчитывает продавать органическую продукцию на 30-35% дороже, чем обычную. Сейчас мясное направление занимает небольшую долю в общем бизнесе агрохолдинга — около 5%.



Подробнее



Цены недели





Минсельхоз опубликовал проект приказа об определении предельных уровней максимальных цен, при достижении которых в 2020 году могут начаться зерновые товарные интервенции. По словам главы «СовЭкона», эти уровни дают весьма примерный ориентир для реальных покупок или продаж. При этом эксперт уверен, что уровень цен, который обозначило министерство, на рынке установится очень скоро.



Подробнее



Госзакупки импортных овощей могут ограничить

Минсельхоз хочет ограничить закупки импортных огурцов и томатов для государственных и муниципальных нужд. Эти овощи в достаточных объемах производятся в России, в том числе в защищенном грунте, говорится в обосновании проекта. Данная мера направлена на поддержку отечественных производителей овощей защищенного грунта и развитие тепличного хозяйства в стране в целом, уточнил представитель ведомства. По прогнозу Плодоовощного союза, в этом году площади теплиц увеличатся на 260 га, а валовой сбор томатов и огурцов достигнет 1,2 млн т. Этого достаточно не только для обеспечения стабильной ситуации на открытом рынке, но и для удовлетворения потребностей государственных и муниципальных учреждений, оценил союз.



Подробнее



В Саратовской области будут производить лизин-хлорид

Компания «Саратовские биотехнологии» начинает строительство завода по глубокой переработке пшеницы мощностью 250 тыс. т в год. Предприятие будет выпускать 55 тыс. т лизин-хлорида, 60 тыс. т белковых кормовых добавок, 24 тыс. т пшеничного крахмала, 25 тыс. т биоэтанола, 23 тыс. т глютена. Срок реализации проекта — 2019-2021 годы, объем инвестиций оценивается в 19 млрд руб. Сейчас в России не производится лизин-хлорид. Белгородский Завод премиксов №1 (ГК «Приосколье») и тюменский «АминоСиб» (агрохолдинг «Юбилейный») выпускают лизин-сульфат.



Подробнее



Цифра недели





Производство комбикормов обновило рекорд

По данным Росстата, в октябре было произведено почти 2,6 млн т комбикормов — на 5,5% больше, чем в сентябре, и на 4,6% выше уровня октября 2018 года. Это новый месячный рекорд, обращает внимание портал SoyaNews. За десять месяцев выпуск комбикормов увеличился на 2,8% примерно до 24,6 млн т. Общий тренд говорит о том, что в целом в этом году объем выпуска комбикормов в стране вырастет, рассчитывает Национальный кормовой союз. В 2020-м производство будет продолжать расти, но уже не так динамично, поскольку нет информации о запуске крупных животноводческих проектов, которые могли бы серьезно повлиять на повышения спроса на корма.



Подробнее

