Самое интересное за январь

Вице-премьер Виктория Абрамченко будет курировать сельское хозяйство

Курировать сельское хозяйство в правительстве Михаила Мишустина будет вице-премьер Виктория Абрамченко. В ходе первой в новой должности рабочей встречи с руководящим составом Минсельхоза, на которой она официально представила министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, который сохранил свою должность в новом правительстве, Абрамченко отметила, что агросектор продолжает интенсивно развиваться и вносит серьезный вклад в повышение макроэкономической устойчивости страны. По ее словам, экспорт сельхозпродукции растет, в том числе благодаря эффективной господдержке, которая во многом обеспечивается продуманным администрированием со стороны профильного министерства.



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Утверждена новая Доктрина продовольственной безопасности

Президент Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России. Теперь показатель «продовольственная независимость» будет рассчитываться как отношение объема отечественного производства продукции к объему внутреннего потребления. В прежней доктрине учитывался удельный вес отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов. Пороговые значения самообеспеченности по некоторым видам продукции были скорректированы, также в доктрине появились новый группы продукции — овощи и бахчевые, которыми страна должна быть обеспечена на 90%, а также фрукты и ягоды (минимум 60%). Кроме того, теперь в документе указано, что Россия должна быть обеспечена не менее чем на 75% собственными семенами основных агрокультур.



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Цитата месяца





Минсельхоз планирует каждый сезон определять квоту возможного экспорта зерна, в том числе до конца сезона-2019/20 планируется ограничить поставки на уровне 20 млн т. Допустимо возможный объем вывоза будет определяться на основании баланса внутреннего потребления и переходящих остатков. Агроведомство считает, что такой ограничительный механизм нужен рынку, поскольку он сам себя не отрегулирует и за рубеж может быть вывезено слишком много, что создаст дефицит на внутреннем рынке.

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Скидка по «программе 1432» уменьшится до 10%

Скидка на сельхозтехнику по «программе 1432», которую теперь администрирует Минпромторг, в этом году составит 10% против 15-20% ранее. Она может быть увеличена, если правительство одобрит выделение дополнительных средств на субсидирование. Пока в федеральном бюджете предусмотрено 7 млрд руб., еще 3 млрд руб. на согласовании. При этом задолженность по субсидиям перед предприятиями сельхозмашиностроения за прошлый год оценивается в 4,3 млрд руб. «Росспецмаш» предлагает в 2020—2023 годах предусмотреть выделение на «программу 1432» по 16,5 млрд руб., а также сохранить скидки на уровне 15-20%. Минсельхоз настаивает, что льготный лизинг эффективнее.



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Минпромторг предлагает продлить эксперимент по маркировке молочной продукции

Минпромторг предлагает продлить эксперимент по маркировке молочной продукции на три месяца — до 31 мая 2020 года. Это позволит обеспечить неразрывный переход участников эксперимента к этапу обязательной маркировки, которая должна начаться с 1 июня. Изначально предполагалось завершить эксперимент 29 февраля. Отсутствие перерыва во внедрении системы делает процесс более понятным для участников отрасли и более комфортной их подготовку, считает заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки) Реваз Юсупов.



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Прогноз месяца





Агроведомство озвучило первый прогноз валового сбора зерна в этом году. Отраслевые аналитики пока называют близкие цифры — в диапазоне 125-127 млн т. Посевная площадь под зерновыми агрокультурами должна составить 47,4 млн га — почти на 630 тыс. га больше, чем под урожай прошлого года. В том числе озимые занимают рекордные почти 18,3 млн га.



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ВТБ может продать 25% своего зернового холдинга в феврале

В феврале ВТБ привлечет одного или нескольких инвесторов в свой зерновой холдинг, сообщил первый зампред банка Юрий Соловьев. По его словам, скорее всего, это будут российские партнеры, они могут войти в капитал холдинга уже в феврале. Доля ВТБ в результате продажи может опуститься ниже 75%, но задача банка — оставить управление интегрированной цепочкой за собой. Ранее Соловьев говорил, что сделка может быть закрыта до конца 2019 года.



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Минсельхоз разработал госпрограмму вовлечения в оборот сельхозземель

Агроведомство разработало госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Планируемый срок вступления документа в силу — март 2020 года, срок реализации госпрограммы — 2021-2030 годы, ее стоимость превышает 1,41 трлн руб., в том числе около 887,9 млрд руб. из федерального бюджета. Среди целей программы — сбор и систематизация данных о 383 млн га земель сельхозназначения, вовлечение в оборот не менее 12 млн га к 2030 году, расширение на 1,6 млн га площади мелиорируемых земель и др.



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Цифра месяца





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Крупнейшие птицефабрики произвели 4,64 млн тонн мяса бройлера

Национальный союз птицеводов составил рейтинг крупнейших в стане производителей мяса бройлера по итогам 2019 года. В него вошло 25 компаний, которые в сумме выпустили 4,64 млн т бройлера в живом весе. По данным Росстата, все хозяйства страны за январь-декабрь прошлого года выпустили около 6,7 млн т мяса птицы (не только бройлера), что на 0,6% больше, чем годом ранее. В том числе на долю сельхозорганизаций пришлось 6,2 млн т, что также на 0,6% выше показателя годичной давности. Топ-5 крупнейших производителей мяса бройлера по итогам 2019 года не изменился по сравнению со списком лидеров за 2018 год.



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