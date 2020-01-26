Самое интересное за неделю с 20 по 26 января

Утверждена новая Доктрина продовольственной безопасности

Президент Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России. Теперь показатель «продовольственная независимость» будет рассчитываться как отношение объема отечественного производства продукции к объему внутреннего потребления. В прежней доктрине учитывался удельный вес отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов. Пороговые значения самообеспеченности по некоторым видам продукции были скорректированы, также в доктрине появились новый группы продукции — овощи и бахчевые, которыми страна должна быть обеспечена на 90%, а также фрукты и ягоды (минимум 60%). Кроме того, теперь в документе указано, что Россия должна быть обеспечена не менее чем на 75% собственными семенами основных агрокультур.

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Минпромторг предлагает продлить эксперимент по маркировке молочной продукции

Минпромторг предлагает продлить эксперимент по маркировке молочной продукции на три месяца — до 31 мая 2020 года. Это позволит обеспечить неразрывный переход участников эксперимента к этапу обязательной маркировки, которая должна начаться с 1 июня. Изначально предполагалось завершить эксперимент 29 февраля. Отсутствие перерыва во внедрении системы делает процесс более понятным для участников отрасли и более комфортной их подготовку, считает заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки) Реваз Юсупов.

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Цитата недели

Курировать сельское хозяйство в правительстве Михаила Мишустина будет вице-премьер Виктория Абрамченко. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сохранил свою должность. Агросектор надеется, что преемственность госполитики в отрасли сохранится, в частности, государство продолжит поддерживать отрасль и развивать экспорт.

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Сбербанк банкротит агрохолдинг «Пулковский»

Сбербанк намерен обанкротить группу «Агрохолдинг «Пулковский», которая включает в два предприятия в Ленинградской области и одно — в Новгородской. Предприятия находятся в тяжелом финансовом положении, но банк предпринимает все возможные усилия для вывода компаний из кризиса, рассматривая разные варианты урегулирования ситуации. Проблемы у «Пулковского» были все последние годы — даже при пиковой конъюнктуре рынка и хороших ценах. Начиная с 2019 года к ним прибавились и негативные тенденции рынка: из-за перенасыщения рынка свининой снизились оптовые цены, а вслед за ними и маржинальность бизнеса. В ближайшее время сообщения о проблемах в компаниях, которые занимаются свиноводством, будут появляться регулярно, предупреждает Национальный союз свиноводов.

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Российско-венгерская корпорация построит две фермы за 6,2 млрд рублей в Башкирии

Российского-венгерская корпорация «МадьярАгро» планирует построить две животноводческие фермы в Благовещенском и Архангельском районах Башкирии. Стадо предприятий составит по 3 тыс. голов КРС, мощность — 50 тыс. т молока в год. Для строительства фермы нужно 50 га земли. Планируемый размер инвестиций — 6,2 млрд руб. Также предполагается создание кормовой базы, для которой инвестору потребуется 10 тыс. га земель. Молочные комплексы в Башкирии — не первый проект «МадьярАгро» в отрасли: корпорация уже реализует проект создания молочно-товарной фермы в Мордовии на 6 тыс. голов КРС, в том числе 3 тыс. фуражных коров. Инвестиции в производство составят более 2 млрд руб.

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Планы недели

В феврале ВТБ планирует привлечь одного или нескольких инвесторов в свой зерновой холдинг. Скорее всего, это будут российские партнеры. Им может быть передан пакет более чем в 25% акций. Однако задача банка — оставить управление интегрированной цепочкой за собой.

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Теплая зима угрожает распространением гриппа птиц

Эпизоотическая ситуация по гриппу птиц в последние два месяца резко ухудшилась, следует из еженедельного мониторинга Россельхознадзора. К постоянно «тлеющим» очагам в Юго-Восточной Азии добавились вспышки в Африке, Китае и — особенно много — в Европе. С 11 по 17 января высокопатогенный грипп птиц подтипа H5N8 был зарегистрирован в Румынии, Венгрии, Словакии. Перед этим вирус был выявлен в Польше, Чехии. 20 января стало известно о падеже 5 тыс. домашних птиц в Винницкой области Украины. Такое быстрое продвижение эпизоотии на восток крайне опасно для России, тем более учитывая соседство недавних очагов с западными и южными регионами страны — Белгородской, Курской, Воронежской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, где сконцентрированы значительные птицеводческие ресурсы.

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Китайская компания вложит 3,3 млрд рублей в производство риса и сои в России

Структура китайской компании «Лянтай по научно-техническому развитию сельского хозяйства Хэйлунцзян» — «Дальселькор» — реализует проект по выращиванию, обработке, фасовке и хранению риса и сои на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморье. Производительность комплекса составит 50 тыс. т продукции в год, сообщает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). В проект уже вложено 200 млн руб., до 2023 года планируется инвестировать еще около 3,27 млрд руб.

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Строительство Забайкальского зернового терминала начнется в марте

Строительство зернового железнодорожного терминала на крупнейшем российско-китайском погранпереходе в поселке Забайкальск начнется в марте 2020 года и продлится восемь месяцев, сообщила пресс-служба губернатора Забайкальского края. Общий объем инвестиций по соглашению, заключенному с «Корпорацией развития Дальнего Востока», составит 8,9 млрд руб. Возведением терминала будет заниматься компания «Взрывпром», инвестор и генподрядчик — китайская компания Pоwer China. Плановая мощность терминала оценивается в 8 млн т зерна в год. Проект строительства терминала обсуждается с 2015 года.

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