Самое интересное за февраль

В начале второй декады февраля аграрии Крыма начали сев яровых агрокультур. Ранними зерновыми и зернобобовыми планируется занять 91 тыс. га. В целом яровые агрокультуры в республике должны быть посеяны на 294,2 тыс. га, в том числе 172 тыс. га займут технические агрокультуры, 97,5 тыс. га — зерновые и зернобобовые, 27,2 тыс. га — кормовые. На остальной площади будут выращивать овощи открытого грунта и картофель. Согласно плану федерального Минсельхоза, яровой сев в России должны провести на 52 млн га, из них на долю зерновых придется 29,2 млн га. К концу месяца посевную начали Краснодарский и Ставропольский края, также к весенним полевым работам приступили в Ростовской области.
Новым инвестором некогда крупнейшего в стране производителя индейки — «Евродона» — может стать совместное предприятие двух лидеров рынка — группы «Черкизово» и «Дамате». Сейчас «Евродон» находится под управлением основного кредитора — ВЭБ. РФ. Ростовская область заинтересована в восстановлении производственных мощностей. Успех перезапуска предприятия во многом будет зависеть от конъюнктуры рынка: будет ли на продукцию платежеспособный спрос.
В течение февраля экспортные цены на российскую пшеницу продолжили снижаться, к концу месяца опустившись до $214/т (FOB Новороссийск). Один из факторов, влияющих на динамику, — распространение коронавируса. Однако тема себя изживает, считает Злочевский, уточняя, что в перспективе на цены пшеницы может повлиять погодный фактор, политическая обстановка, цены на нефть и валютный курс.
По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, регуляторные меры на рынке масличных, и в первую очередь в отношении подсолнечника — повышение на него экспортной пошлины — могут быть введены уже со второго квартала 2020 года или даже с марта. Союз рассчитывает, что решение будет принято уже в этом месяце, сейчас вопрос находится на рассмотрении. Минсельхоз подтверждает, что вопрос прорабатывается. При положительном решении пошлина может быть увеличена на срок до шести месяцев.
В 2019 году топ-20 крупнейших в России компаний выпустили свыше 3 млн т свинины в живом весе, следует из рейтинга, составленного Национальным союзом свиноводов. По итогам 2018-го лидеры рынка произвели около 2,7 млн т. Доля ведущих игроков увеличилась с 65% до 68,2%. Первое место уверенно продолжает сохранять «Мираторг», в прошлом году он выпустил 426,7 тыс. т свинины. Второе место, как и по итогам 2018 года, занимает группа «Черкизово», которая произвела 286,2 тыс. т свинины. С пятого на третье место поднялся «Великолукский свиноводческий комплекс». За прошлый год он увеличил производство более чем на 51 тыс. т до 267 тыс. т.
Ситуация с распространением коронавируса осложнила работу товаропроводящей сети в Китае. В частности, отмечены случаи серьезных перебоев в работе крупнейших портов, что стало причиной значительных задержек отгрузок. Также почти не работают рынки, магазины и заведения общественного питания. Перевозчики и поставщики несут большие убытки.
В Минпромторге состоялось заседание рабочей группы по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле, в ходе которого в том числе обсуждался вопрос о введении временных количественных ограничений на вывоз зерна за пределы страны в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза. По итогам заседания было принято решение о целесообразности доработки механизма квотирования экспорта зерна с учетом требований ВТО и особенностей статистического учета в едином экономическом пространстве ЕАЭС. Союз экспортеров зерна поддерживает инициативу Минсельхоза, Российский зерновой союз выступает против.
Общий объем финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий» может снизиться с 2,28 трлн руб. до 1,49 трлн руб., следует из проекта постановления правительства, разработанного Минсельхозом. Так, согласно документу, опубликованному на сайте regulation.gov.ru, финансирование из федерального бюджета будет составлять 733,4 млрд руб. вместо 1,06 трлн руб., как указано в действующей редакции документа. Из консолидированных бюджетов регионов на программу должны направить 108,9 млрд руб. вместо 174 млрд руб. Из внебюджетных источников — 648,9 млрд руб. (1,05 трлн руб.).
«Мираторг» перенесет строительство семи свинокомплексов из Курской области в соседние регионы. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Против возведения новых предприятий резко выступали местные жители, поэтому на этой неделе я договорился с руководством компании о переносе ряда площадок», — написал он. Старовойт с сожалением отметил, что из-за переноса проекта регион недополучит 6,5 млрд руб. инвестиций. Позднее стало известно, что «Мираторг» расширит инвестпрограммы в Брянской и Орловской областях.