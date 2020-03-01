Самое интересное за февраль

В России начался яровой сев

В начале второй декады февраля аграрии Крыма начали сев яровых агрокультур. Ранними зерновыми и зернобобовыми планируется занять 91 тыс. га. В целом яровые агрокультуры в республике должны быть посеяны на 294,2 тыс. га, в том числе 172 тыс. га займут технические агрокультуры, 97,5 тыс. га — зерновые и зернобобовые, 27,2 тыс. га — кормовые. На остальной площади будут выращивать овощи открытого грунта и картофель. Согласно плану федерального Минсельхоза, яровой сев в России должны провести на 52 млн га, из них на долю зерновых придется 29,2 млн га. К концу месяца посевную начали Краснодарский и Ставропольский края, также к весенним полевым работам приступили в Ростовской области.



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Новым инвестором «Евродона» может стать совместное предприятие двух крупнейших игроков рынка

Новым инвестором некогда крупнейшего в стране производителя индейки — «Евродона» — может стать совместное предприятие двух лидеров рынка — группы «Черкизово» и «Дамате». Сейчас «Евродон» находится под управлением основного кредитора — ВЭБ. РФ. Ростовская область заинтересована в восстановлении производственных мощностей. Успех перезапуска предприятия во многом будет зависеть от конъюнктуры рынка: будет ли на продукцию платежеспособный спрос.



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Цитата месяца





В течение февраля экспортные цены на российскую пшеницу продолжили снижаться, к концу месяца опустившись до $214/т (FOB Новороссийск). Один из факторов, влияющих на динамику, — распространение коронавируса. Однако тема себя изживает, считает Злочевский, уточняя, что в перспективе на цены пшеницы может повлиять погодный фактор, политическая обстановка, цены на нефть и валютный курс.



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Экспортную пошлину на подсолнечник могут повысить на полгода

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, регуляторные меры на рынке масличных, и в первую очередь в отношении подсолнечника — повышение на него экспортной пошлины — могут быть введены уже со второго квартала 2020 года или даже с марта. Союз рассчитывает, что решение будет принято уже в этом месяце, сейчас вопрос находится на рассмотрении. Минсельхоз подтверждает, что вопрос прорабатывается. При положительном решении пошлина может быть увеличена на срок до шести месяцев.



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20 крупнейших компаний произвели 3 млн тонн свинины

В 2019 году топ-20 крупнейших в России компаний выпустили свыше 3 млн т свинины в живом весе, следует из рейтинга, составленного Национальным союзом свиноводов. По итогам 2018-го лидеры рынка произвели около 2,7 млн т. Доля ведущих игроков увеличилась с 65% до 68,2%. Первое место уверенно продолжает сохранять «Мираторг», в прошлом году он выпустил 426,7 тыс. т свинины. Второе место, как и по итогам 2018 года, занимает группа «Черкизово», которая произвела 286,2 тыс. т свинины. С пятого на третье место поднялся «Великолукский свиноводческий комплекс». За прошлый год он увеличил производство более чем на 51 тыс. т до 267 тыс. т.



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Проблема месяца





Ситуация с распространением коронавируса осложнила работу товаропроводящей сети в Китае. В частности, отмечены случаи серьезных перебоев в работе крупнейших портов, что стало причиной значительных задержек отгрузок. Также почти не работают рынки, магазины и заведения общественного питания. Перевозчики и поставщики несут большие убытки.



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Минсельхоз доработает квоту на экспорт зерна

В Минпромторге состоялось заседание рабочей группы по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле, в ходе которого в том числе обсуждался вопрос о введении временных количественных ограничений на вывоз зерна за пределы страны в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза. По итогам заседания было принято решение о целесообразности доработки механизма квотирования экспорта зерна с учетом требований ВТО и особенностей статистического учета в едином экономическом пространстве ЕАЭС. Союз экспортеров зерна поддерживает инициативу Минсельхоза, Российский зерновой союз выступает против.



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Стоимость госпрограммы развития села может уменьшиться в полтора раза

Общий объем финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий» может снизиться с 2,28 трлн руб. до 1,49 трлн руб., следует из проекта постановления правительства, разработанного Минсельхозом. Так, согласно документу, опубликованному на сайте regulation.gov.ru , финансирование из федерального бюджета будет составлять 733,4 млрд руб. вместо 1,06 трлн руб., как указано в действующей редакции документа. Из консолидированных бюджетов регионов на программу должны направить 108,9 млрд руб. вместо 174 млрд руб. Из внебюджетных источников — 648,9 млрд руб. (1,05 трлн руб.).



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Цифра месяца





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«Мираторг» перенесет строительство свинокомплексов из-за протестов местных жителей

«Мираторг» перенесет строительство семи свинокомплексов из Курской области в соседние регионы. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Против возведения новых предприятий резко выступали местные жители, поэтому на этой неделе я договорился с руководством компании о переносе ряда площадок», — написал он. Старовойт с сожалением отметил, что из-за переноса проекта регион недополучит 6,5 млрд руб. инвестиций. Позднее стало известно, что «Мираторг» расширит инвестпрограммы в Брянской и Орловской областях.



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