Самое интересное за неделю с 17 по 23 февраля

Новым инвестором «Евродона» может стать совместное предприятие двух крупнейших игроков рынка

Новым инвестором некогда крупнейшего в стране производителя индейки — «Евродона» — может стать совместное предприятие двух лидеров рынка — группы «Черкизово» и «Дамате». Сейчас «Евродон» находится под управлением основного кредитора — ВЭБ. РФ. Ростовская область заинтересована в восстановлении производственных мощностей. Успех перезапуска предприятия во многом будет зависеть от конъюнктуры рынка: будет ли на продукцию платежеспособный спрос.



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Россельхозбанк выставил на продажу сахарные активы

На прошедшей неделе стало известно о закрытии сразу двух сахарных заводов — холдинг «Агроинвест» из-за нерентабельности решил закрыть «Нурлатский сахар» в Татарстане, а Россельхозбанк — «Агроторг Товарково» в Тульской области. Это решение также было принято из-за отрицательных финансовых результатов предприятия. Банк выставил свои сахарные активы на продажу. В ноябре прошлого года Федеральная антимонопольная служба предупреждала о риске банкротства ряда сахарных заводов из-за «беспрецедентного» падения цен на сахар.



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Цитата недели





Раньше, когда в агросекторе ничего не было развито и возможности сбыта зерна были ограничены, интервенции были актуальны, однако сейчас они не нужны, уверена замглавы агроведомства. Зерно востребовано на внутреннем рынке как животноводческими предприятия, так и переработчиками.



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«Мираторг» начал экспорт говядины в Бразилию

«Мираторг» первым среди российских производителей начал поставки высококачественной говядины в Бразилию. Агрохолдинг в рамках канала HoReCa поставит в Бразилию более 13 т продукции, в том числе традиционные отруба для гриль-блюда Churassco, а также премиальные отруба — рибай и другие стейки. В прошлом году компания произвела 137 тыс. т говядины. Холдинг активно диверсифицирует рынки сбыта, расширяя географию экспортных поставок. Сейчас мясо вывозится почти в 30 стран, в том числе в государства Персидского Залива, Юго-Восточной Азии, Африки, Таможенного союза и СНГ. Россия получила право поставлять говядину в Бразилию в августе прошлого года, пока экспорт разрешен только «Мираторгу».



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Экспортную пошлину на подсолнечник могут повысить на полгода

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, регуляторные меры на рынке масличных, и в первую очередь в отношении подсолнечника — повышение на него экспортной пошлины — могут быть введены уже со второго квартала 2020 года или даже с марта. Союз рассчитывает, что решение будет принято уже в этом месяце, сейчас вопрос находится на рассмотрении. Минсельхоз подтверждает, что вопрос прорабатывается. При положительном решении пошлина может быть увеличена на срок до шести месяцев.



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Прогноз недели





Экспортные цены на пшеницу под влиянием ряда факторов продолжают снижаться и, скорее всего, возобновления их роста не будет. Хотя вероятность отскока и не исключена, например, если резко ударят и долго продлятся морозы, поставив под угрозу новый урожай озимых, цены на пшеницу могут взлететь. Но пока такой сценарий кажется маловероятным.



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Росгидрометцентр оценил состояние озимых

Росгидрометцентр ведет постоянный мониторинг состояния озимых и сейчас оценивает ситуацию с ними как достаточно благоприятную, вымерзания посевов нигде не было, несмотря на недостаточный снежный покров или его отсутствие в ряде регионов. Выпревания посевов также не наблюдалось. Согласно предварительной оценке, доля изреженных посевов пшеницы составляет 8%, ржи — 6%. Минсельхоз отмечает, что озимые в целом по стране находятся в удовлетворительном состоянии, однако в некоторых регионах посевы изрежены выше нормы. Однако ведомство надеется, что весенние полевые работы и подкормка могут улучшить ситуацию.



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«Дон-Агро» привлекла $3,6 млн на IPO в Сингапуре

Компания Don Agro International — структуры российского холдинга «Дон-Агро» провела первичное размещение акций (IPO) на Сингапурской бирже. IPO прошло не на основном рынке биржи, а на дополнительной площадке Catalist, предназначенной для молодых и быстрорастущих компаний. Первичное размещение прошло по цене 0,22 сингапурского доллара за бумагу, всего было размещено 23 млн акций. Рыночная капитализация компании на момент закрытия рынка 14 февраля составляла $36,1 млн ($25,9 млн). Привлеченные средства планируется направить на расширение банка пахотных земель, приобретение нового оборудования и модернизацию существующего. «Дон-Агро» также изучает возможности слияний и поглощений, создания совместных предприятий и стратегических альянсов с отечественными и зарубежными компаниями.



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Цифра недели





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Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из Китая в посылках и ручной клади

Россельхознадзор запретил ввоз животноводческой продукции из Китая в посылках, ручной клади и багаже. В случае обнаружения она будет изыматься и утилизироваться. Такое решение принято для защиты России от распространения нового коронавируса, а также африканской чумы свиней (АЧС) и ящура. Также ведомство обязало территориальные управления усилить контроль за прибывающими из Китая в Россию транспортными средствами с животноводческими грузами. Отраслевые эксперты не исключают, что следующим шагом может стать ограничение ввоза товарных партий продукции.



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