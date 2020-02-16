Самое интересное за неделю с 10 по 16 февраля

В России начался яровой сев

Аграрии Крыма начали сев яровых агрокультур. Ранними зерновыми и зернобобовыми планируется занять 91 тыс. га. В целом яровые агрокультуры в республике должны быть посеяны на 294,2 тыс. га, в том числе 172 тыс. га займут технические агрокультуры, 97,5 тыс. га — зерновые и зернобобовые, 27,2 тыс. га — кормовые. На остальной площади будут выращивать овощи открытого грунта и картофель. Согласно плану федерального Минсельхоза, яровой сев в России должны провести на 52 млн га, из них на долю зерновых придется 29,2 млн га. Озимые зерновые под урожай 2020 года посеяны на рекордных 18,3 млн га, что на 865 тыс. га больше, чем годом ранее.



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20 крупнейших компаний произвели 3 млн тонн свинины

В 2019 году топ-20 крупнейших в России компаний выпустили свыше 3 млн т свинины в живом весе, следует из рейтинга, составленного Национальным союзом свиноводов. По итогам 2018-го лидеры рынка произвели около 2,7 млн т. Доля ведущих игроков увеличилась с 65% до 68,2%. Первое место уверенно продолжает сохранять «Мираторг», в прошлом году он выпустил 426,7 тыс. т свинины. Второе место, как и по итогам 2018 года, занимает группа «Черкизово», которая произвела 286,2 тыс. т свинины. С пятого на третье место поднялся «Великолукский свиноводческий комплекс». За прошлый год он увеличил производство более чем на 51 тыс. т до 267 тыс. т.



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Цитата недели





Минсельхоз планирует субсидировать перевозку 2,1 млн т зерна из регионов Сибири. Льгота будет действовать до 31 августа 2020 года. Из-за больших расстояний и дорогой логистики это важная и нужная мера для рынка, хотя правильнее было бы продлить субсидию до конца календарного года.



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Урожай зерна может достигнуть 133 млн тонн

По предварительному базовому прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, урожай зерна в этом году может составить 126,7 млн т. Минимальный прогноз ИКАР по зерну находится на уровне 119,3 млн т, максимальный — 133 млн т. Аналитический центра «Русагротранса» оценивает потенциал валового сбора на уровне 127 млн т, Российский зерновой союз — 126 млн т. Минсельхоз прогнозирует урожай в 1253 млн т, при этом ведомству уточняет, что в 2019-м было собрано 121,2 млн т, а не 120,7 млн т, как оценил Росстат.



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Алексей Гордеев стал депутатом Госдумы

Центральная избирательная комиссия передала вакантный мандат депутата Госдумы седьмого созыва из федерального списка кандидатов от «Единой России» бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву. Комиссия приняла решение зарегистрировать его депутатом и выдать удостоверение об избрании. Депутатские полномочия досрочно сложил с себя Геннадий Кулик, ставший советником председателя Госдумы по вопросам развития сельского хозяйства. Также Гордеев стал вице-спикером нижней палаты парламента, свои полномочия ему передел Сергей Неверов, который решил сосредоточиться на партийной работе.



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Идея недели





Минпромторг предлагает субсидировать внедрение маркировки товаров. Также ведомство готово перенести старт обязательной маркировки молочной продукции, которая должна начаться с 1 июня. Участники рынка настаивают, что отрасли хватает прослеживаемости, которую обеспечивает система «Меркурий».



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Китай приостановил поставку овощей в Приморье

Власти Приморья сообщили, что в регион почти перестала поступать плодоовощная продукция из Китая, поэтому Минпромторг региона планировал инициировать встречу представителей Россельхознадзора с карантинной службой Китая. Китайская сторона со своей стороны ужесточила требования к поставкам из-за распространения коронавируса. Перебои с отгрузками привели к дефициту овощей по доступным ценам.



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Турецкие инвесторы планируют построить мукомольные заводы на Кубани

Представители турецкой компании Petek Un на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым заявили о своем желании построить в регионе два комбината общей мощностью переработки более 3 млн т пшеницы, кукурузы и нута. Объем инвестиций в проект не уточняется. Сейчас 60 мукомольных предприятий Кубани обеспечивают внутренний спрос, но не поставляют свою продукцию за рубеж. На долю Турции приходится 23% всего мирового экспорта муки, тогда как на Россию — 1,5%.



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Лидеры рынка выпустили 224 тысячи тонн индейки

Топ-5 крупнейших в России производителей индейки в прошлом году выпустили почти 224 тыс. т этого вида мяса в убойном весе, следует из рейтинга, составленного консалтинговым агентством Agrifood Strategies. По итогам 2018-го лидеры рынка в сумме произвели 213,4 тыс. т индейки. Тогда на долю пяти ведущих игроков приходилось 78,5% от общего объема производства в стране, в прошлом году она незначительно уменьшилась до 77,7%. Производство индейки развивается самыми быстрыми темпами по сравнению с другими видами мяса: в целом в прошлом году было выпущено свыше 288 тыс. т, что на 6% больше, чем в 2018-м.



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