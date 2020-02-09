Самое интересное за неделю с 3 по 9 февраля

Масло и подсолнечник дешевеют из-за коронавируса

Падение котировок на пальмовое масло и опасение ослабления спроса из-за распространения коронавируса привели к снижению цен российского сырого подсолнечного масла на мировом рынке. Дополнительными сдерживающими факторами являются активное предложение масла из Украины и большие запасы. Из-за падения стоимости масла подешевел и подсолнечник: цены спроса опустились ниже $400/т, цены предложения достигают $405/т на базисе C&F порты Мраморного моря.



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В России заложили рекордные площади садов

В прошлом году в России было заложено 18,1 тыс. га многолетних плодово-ягодных насаждений, что стало максимальным результатом в современной истории, оценил Минсельхоз. Производство плодов и ягод во всех хозяйствах в прошлом году также достигло рекордных 3,46 млн т. Однако уровень самообеспеченности в этой категории составил лишь 37,8%, тогда как плановый показатель Доктрины продовольственной безопасности — 60%. По планам агроведомства, до 2025 года в России предполагается заложить не менее 65,2 тыс. га садов и плодопитомников. Производство фруктов и ягод в товарном секторе к этому времени должно вырасти до 2,2 млн т с оценочных 1,1 млн т в 2019-м.



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Цитата недели





В ходе рабочей встречи президента Владимира Путина и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева глава государства отметил, что прошлый год стал вполне удачным для агросектора. Патрушев уточнил, что по результатам работы отрасли в 2019 году агроведомство ожидает роста производства сельхозпродукции на 4,1%. По данным Росстата, оно увеличилось на 4%.



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Завод «Карат» может перенести часть производства из России

Московский завод «Карат» в случае введения обязательной маркировки молочной продукции рассмотрит возможность переноса часть производства в Беларусь. Об этом предупредил гендиректор предприятия Евгений Гребнев на совещании в Минсельхозе, где обсуждался статус эксперимента по маркировке. Из 16 линий завода на 14 необходимо установить дополнительное оборудование для маркировки, на двух сделать это не получится, поскольку нет места. Если маркировка не будет отменена или серьезно скорректирована, то она может обернуться для отрасли катастрофой, считает топ-менеджер.



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Свинина и птица дешевеют из-за низкого платежеспособного спроса

По данным Росстата, в январе средние потребительские цены на мясо и птицу снизились на 0,5%, а в годовом выражении — на 0,9%. В том числе курица в прошлом месяце подешевела на 1,1%, свинина — на 0,8%. В целом рост цен на продукты питания составил 0,7%, по сравнению с январем прошлого года — 2,1%. Значительнее всего за первый месяц 2020 года увеличились цены плодоовощной продукции — на 5,7%. Без учета этой категории продовольствие подорожало на 0,1%. Падение цен на основные виды мяса — результат разбалансировки спроса и предложения: объемы производства растут при низком платежеспособном спросе. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен, что в какой-то момент может привести к сокращению производства.



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Прогноз недели





По данным Refinitiv Agriculture на 5 февраля, средняя цена пшеницы с протеином 12,5% (FOB Новороссийск) составила $224/т. В конце января цены были на максимуме с февраля прошлого года и достигали $232,5/т. Они достаточно быстро росли с октября на фоне новостей в пользу укрепления рынка: неурожая в Австралии, ухудшения видов на урожай в Аргентине из-за плохой погоды, забастовок во Францию, которые осложняли отгрузки из портов и др.



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Экспорт продукции АПК в 2020 году может составить $25,8 млрд

Вывоз сельхозпродукции за рубеж в 2020 году может увеличиться более чем на 6% до $25,8 млрд. Такой прогноз на 11-й Международной агарной конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка, озвучил его гендиректор Дмитрий Рылько. В 2019 году, по предварительной оценке, агроэкспорт составил $24,3 млрд (-2,5% по сравнению с 2018-м). Основная причина сокращения объемов вывоза в 2019 году — спад отгрузок зерна. Также в этом году он ожидает увеличения объемов импорта продукции АПК — с $29,2 млрд до $29,5 млрд. В 2019-м ввоз сократился на 1,7%.



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«Мираторг» перенесет строительство свинокомплексов из-за протестов местных жителей

«Мираторг» перенесет строительство семи свинокомплексов из Курской области в соседние регионы. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Против возведения новых предприятий резко выступали местные жители, поэтому на этой неделе я договорился с руководством компании о переносе ряда площадок», — написал он. Старовойт с сожалением отметил, что из-за переноса проекта регион недополучит 6,5 млрд руб. инвестиций.



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Цифра недели





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Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев, курировавший в правительстве Дмитрия Медведева АПК, станет вице-спикером Госдумы. Он получит мандат Геннадия Кулика, который сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Госдумы. Если распределение мандатов пройдет без задержек, то Гордеев приступит к работе в Госдуме до конца месяца. Предполагается, что в том числе он продолжит курировать вопросы АПК.



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