Самое интересное за неделю с 4 по 10 мая

Прогнозы урожая зерна продолжают снижаться

Аналитическая компания «ПроЗерно» понизила прогноз урожая зерна в этом году со 128 млн т до 123 млн т, в том числе пшеницы — с 79 млн т до 74 млн т. Корректировка связана с тем, что на юге часть озимых была повреждена заморозками, кроме того, на Ставрополье сохраняется дефицит влаги, посевам угрожает засуха. Аналитический центр «Русагротранса» тоже планирует пересмотреть свой прежний прогноз (127 млн т зерна). С учетом гибели части посевов и снижения урожайности из-за засухи и заморозков обновленный прогноз будет на 1,5-3 млн т ниже. В Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Волгоградской области, несмотря на прошедшие дожди, запасы влаги в глубоких слоях почвы остаются на низком уровне: из-за ливневого характера дождей значительная часть воды не впитывается. Правда, дожди на юге продолжаются, что создает предпосылки для увеличения запасов влаги.



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«Алма Холдинг» Геннадия Тимченко может начать производство соков и смузи

Краснодарский производитель яблок «Алма Холдинг» учредил ООО «Алма Процессинг», следует из данных kartoteka.ru . Уставной капитал новой компании составляет 10 тыс. руб., ее основной вид деятельности — оптовая торговля гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием. Дополнительные виды деятельности — производство соковой продукции, детского питания, переработка и консервирование фруктов и овощей. ООО «Алма Холдинг» на 54% принадлежит швейцарской Procuri S. A., 46% через «Волга Груп Агро» контролирует Volga Group Геннадия Тимченко. Представитель Volga Group рассказал «Коммерсанту», что руководство и акционеры «Алма Холдинга» изучают различные направления развития актива.



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Цитата недели





C начала года темпы роста производства мяса в России остаются достаточно высокими, и, несмотря на распространение коронавируса, дефицита предложения для розницы нет. Хотя закрытие точек общепита сильно ударило по поставщикам, активно работавшим с этим каналом, ожидания ассоциации относительно дальнейшего развития отрасли осторожно оптимистичные.



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Топ-25 лидеров рынка выпустили более 16 млн тонн комбикормов

«Агроинвестор» составил очередной — пятый по счету — рейтинг крупнейших производителей комбикормов. Лидеры отрасли продолжают расти быстрее рынка: по итогам прошлого года топ-25 компаний в сумме выпустили более 16,2 млн т комбикормов, что почти на 1,4 млн т, или на 9,1%, больше, чем было у участников рейтинга в 2018-м. В целом по стране производство комбикормов выросло на 2,4% до 29,6 млн т. Доля ведущих компаний приблизилась к 55% от всего объема выпуска комбикормов в стране, тогда как в прошлый раз она составляла около 51%. Пятый раз подряд крупнейшим производителем комбикормов стала группа «Черкизово».



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Отказы недели





Экспортеры зерна начали отказываться от выбранной квоты: в ранее отключенном счетчике на сайте Минсельхоза время от времени стали появляться свободные объемы. Это особенность механизма с неполным декларированием, когда объемы для экспорта декларировались заранее и с запасом.



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Россия отправила в Китай первую партию бройлера по железной дороге

Группа «Ресурс» отправила в Китай пилотную партию мяса бройлера весом 24 т по железной дороге. Продукцию отгрузили с перерабатывающего комбината компании, в Инжавинском районе Тамбовской области. Маршрут проходит через подмосковный терминал Селятино, пограничный пункт Илецк в Казахстане, далее — Алтынколь-Хоргос на границе с Китаем. Он разрабатывался и согласовывался компетентными ведомствами России, КНР и Казахстана на протяжении двух лет. Общее время в пути без учета возможной задержки отправки из-за сложной эпидемиологической обстановки составит 15-16 суток, тогда как по морю продукция доставляется 50-60 дней.



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Цифра недели





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Ослабление рубля может стать стимулом для импортозамещения

Ослабление курса рубля к доллару влечет за собой удорожание импортной продукции, а рост спроса на отечественные товары может дать новый стимул для импортозамещения. Особенно это касается направлений, где Россия пока еще зависит от импорта, считают аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. При этом из-за кризиса повышается вероятность задержек в поставках импортной продукции, также ввоз может быть затруднен из-за того, что в ряде стран есть серьезные проблемы с производством, в частности овощей и фруктов, что связано с нехваткой рабочих-мигрантов. Кроме того, подорожала логистика.



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