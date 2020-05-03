Самое интересное за апрель

Правительство уменьшило финансирование программы развития села в 1,5 раза

Правительство подготовило пакет постановлений о корректировке ряда госпрограмм. Финансирование тех из них, которые направлены на экономическое и технологическое развитие или ориентированы на пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли, будет увеличено. Правда, за счет уменьшения стоимости других программ, в частности, комплексного развития сельских территорий. Эту программу сократили значительнее всего: вместо 2,29 трлн руб. на ее реализацию до 2025 года теперь предполагается выделить 1,49 трлн руб. В том числе из федерального бюджета может быть выделено 0,73 трлн руб. вместо 1,06 трлн руб. Из-за снижения объема финансирования были скорректированы и целевые значения программы.



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Мировые цены сахара — на 12-летнем минимуме

С 21 апреля мировые котировки на сахар-сырец впервые за 12 лет ушли ниже 10 центов за англо-фунт и находятся там третий день, сообщает Институт конъюнктуры аграрного рынка. С 12 марта по 21 апреля сахар-сырец подешевел почти на 40%, котировка закрытия майского контракта в Нью-Йорке 21 апреля составила $215 за тонну. Такие низкие цены последний раз фиксировались в июне 2008 года. Котировки белого сахара в мешках снизились меньше: по данным ИКАР, стоимость закрытия августовского контракта в Лондоне 21 апреля составила $322 за тонну, что выше уровня локального дна в июле-августе прошлого года. Правда, относительно нефти и ряда других сырьевых товаров сахар подешевел заметно меньше на фоне дефицитного мирового баланса.



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Цитата месяца





Эксперт не исключает, что рынку грозит череда дефолтов как среди поставщиков, так и продавцов зерна, что связано со слишком быстрой выборкой квоты на экспорт. По его словам, есть компании, уже загрузившие зерно для отправки за рубеж, но не успевшие оформить партии. Таким участникам рынка придется отказываться от уже заключенных контрактов на поставку зерна, а также от контрактов на его закупку у сельхозпроизводителей. При этом Петриченко сомневается, что у трейдеров, выбравших квоту, реально уже есть оставшиеся к вывозу по квоте объемы зерна: если первая половина квоты выбиралась в течение трех недель, то вторая — буквально за пять дней, в том числе последние 2 млн т были задекларированы за полтора дня.



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ВТБ продал почти половину своего зернового холдинга

Группа ВТБ сообщила о продаже почти половины акций «Деметра-Холдинга», объединяющего ее зерновые активы. Стратегическими инвесторами стали компания «Агронова» (получила 25%), развивающая проекты в сельском хозяйстве на Кубани, и многопрофильная инвестиционная компания Marathon Group (24,999%). ВТБ остается контролирующим владельцем. Сделки по вхождению в капитал холдинга новых инвесторов были денежными и закрыты в апреле, уточняет ВТБ, не раскрывая сумму. Marathon Group уже сообщила, что не планирует участвовать в операционном управлении холдингом. У «Агроновы» достаточно скромный опыт работы в агробизнесе. При этом ранее группа ВТБ заявляла о намерении найти партнеров, опыт которых поможет ей развивать бизнес в зерновом секторе.



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Спрос на продовольствие может снизиться из-за пандемии COVID-19

Замминистра сельского хозяйства Сергей Левин в ходе онлайн-совещания с министрами сельского хозяйства стран G20 заявил, что пандемия коронавирусной инфекции может оказать негативное влияние на покупательную способность населения и стать причиной снижения спроса на продовольствие. Это требует разработки адресных мер по поддержке уязвимых слоев населения с акцентом на экономическую и физическую доступность товаров первой необходимости. По оценке Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, снижение расходов населения в этом году в реальном выражении в целом составит не менее 7-8%. «Этот провал аналогичен кризисному 2015 году, но реальные располагаемые доходы снизятся больше, чем в предыдущие кризисы», — рассказала «Агроинвестору» руководитель центра Дарья Снитко. Конечно, при таких шоках для экономики потребление уменьшится, пик падения спроса составит до 40% в апреле, но основной эффект придется на непродовольственные товары, поскольку карантин закрыл доступ к точкам их продаж, добавляет она.



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Запрет месяца





В апреле был введен запрет на экспорт подсолнечника, который, однако, не оказал существенного влияния на рынок из-за высокого спроса со стороны маслозаводов — после закрытия вывоза семечки оживился спрос на масло. Хотя в этом году посевы подсолнечника не будут принципиально меняться, в более долгосрочной перспективе эта мера может негативно сказаться на отрасли.



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Дилеры сельхозтехники ожидают снижения продаж

В течение ближайших шести месяцев дилеры иностранной, российской и белорусской сельхозтехники из разных регионов ожидают снижения спроса и финансовых сложностей, сообщила Ассоциация дилеров сельхозтехники (АСХОД) по результатам опроса, проведенного совместно с VDMA Agricultural Machinery. О вероятности такого сценария сказали 84% респондентов. 89% опрошенных винят в этом девальвацию рубля, 58% — пандемию COVID-19. Также среди проблем, вызванных пандемией коронавируса и девальвацией рубля, 71% дилеров назвали нарушения логистических связей и проблемы с поставками техники и запчастей, 69% уверены, что сроки поставок техники и запчастей в ближайшее время увеличатся. О росте стоимости техники и запчастей заявили соответственно 54% и 49% опрошенных.



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Россию ждет изменение структуры потребления мяса

Весь мир, и в том числе Россия, входит в полосу глубокого экономического кризиса. Покупательская способность падает, и потребители вынуждены переходить с дорогих продуктов на более дешевые. В частности, во время кризиса потребители переходят с дорого мяса и мясопродуктов на более дешевые: говядину заменяют свининой, курицей, индейкой, сырокопченые и сыровяленые колбасы на вареные и варено-копченые, сосиски. Многие будут отказываться от ранее привычных и любимых товарных позиций, также люди будут переходить на более дешевые отруба мяса. В частности, более востребованной может стать целая тушка бройлера, а не разделка.



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Цифра месяца





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Новым учредителем «Евродона» стал пермский литейный завод

«Бисерский литейный завод» (Пермский край) стал соучредителем холдинга «Евродон»: с 22 апреля ему принадлежит 85% обанкротившегося производителя индейки, следует из данных ЕГРЮЛ. Доля находится в залоге у Внешэкономбанка до полного исполнения обязательств или до поступления средств от ее реализации. Основной вид деятельности завода — литье чугуна. В середине апреля основной кредитор «Евродона» — ВЭБ. РФ — и Россельхозбанк подписали соглашение об уступке прав требований по кредитам «Евродона». Сумма сделки составила 6,2 млрд руб. Интерес к покупке актива проявило сразу несколько профильных инвесторов, уточнял тогда банк. «Мы заинтересованы в скорейшем перезапуске производства ГК «Евродон», — отмечала первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.



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